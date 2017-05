Pegnitz: Keine Biertische beim Baumaufstellen

PEGNITZ - Es hätte so schön sein können am vergangenen Sonntag: Traumwetter mit Sonne und blauem Himmel, Hunderte gut gelaunter Menschen in Feierstimmung am Marktplatz. Und so manch‘ einer wäre laut eigenem Bekunden gerne ein wenig länger geblieben, wären denn da ein paar Sitzplätze gewesen, auf denen man sich bei Speis‘ und Trank hätte niederlassen können.

Hunderte Schaulustige säumten die Straßen beim Maibaumaufstellen in Pegnitz. So manch' einer hätte sich dabei eine Bewirtung im Außenbereich gewünscht. © Richard Reinl



Es war so richtig was los beim Aufstellen des Maibaums. Die Traditionsshow mit kräftigen Männern, Blasmusik und Volkstänzen des Heimat- und Trachtenvereins zog kräftig Publikum. Biertischgarnituren standen gleich stapelweise bereit – für den Flinderer, der seit Dienstag in der Ratsstube für eine Woche Station macht. Betreiber und Geschäftsführer Steffen Rein hat für kritische Stimmen durchaus Verständnis. Doch ihm waren die Hände gebunden. Und das nicht zum ersten Mal.

"Es gibt da eine klare Ansage der Stadt", sagte Rein im Gespräch mit unserer Zeitung. Die besagt, dass während des Maibaum-Hochstemmens kein Biergartenbetrieb erlaubt ist. Aus Sicherheitsgründen. Denn, so hieß es aus dem Rathaus: "Er könnte ja jemand auf den Kopf fallen." Diese Auflage ist nicht neu.

Schon vor zwei oder drei Jahren – "genau kann ich es nicht mehr sagen" – musste Rein sozusagen reinen Gehsteig machen. Da startete der Flinderer sehr früh, die Ratsstube war entsprechend bald an der Reihe. In diese Woche fiel die Geschichte mit dem Maibaum. Die Folge: "Wir mussten alle Garnituren für diese eine Stunde wegräumen, um sie danach wieder aufzubauen", erinnert sich der Wirt.

"Kasperei mache ich nicht mit"

So recht nachvollziehen kann Steffen Rein das nicht. Und sagt: "Wir müssen da ja eh schon oft anpacken, bei den Marktsonntagen, beim Winzerfest, bei anderen Anlässen." Das sei noch akzeptabel, weil es sich da um größere Veranstaltungen über einen längeren Zeitraum handle. Aber wegen einer Stunde? Rein beschloss nicht erst in diesem Jahr: "Diese Kasperei mache ich nicht mehr mit." Und so werde der Biergarten – auch der "normale" außerhalb der Flindererwoche – nun grundsätzlich erst dann aufgebaut, wenn der Maibaum steht. So auch diesmal: "Wir haben das dann am Sonntagabend geschultert, als es ruhig wurde in der Stadt."

Wobei er, sagt der Ratsstuben-Chef, immer bereit sei, den Besuchern des Maibaum-Spektakels zumindest mit flüssiger Nahrung unter die Arme zu greifen: "Wer etwas zu trinken will, bekommt es auch." Dennoch öffnete er seinen Eingangsbereich, organisierte diverse Kästen Bier wie auch antialkoholische Getränke und kümmerte sich mit einem Mitstreiter persönlich um den Ausschank. "Das kam auch ganz gut an, mehr war nicht möglich", berichtet Rein.

Und fügt hinzu: Er wolle aus dem Ganzen kein Drama machen. Aber wichtig sei ihm der Hinweis schon, dass ausschließlich die Stadt für die fehlenden Sitzgelegenheiten verantwortlich ist.

Was ein wenig verwundert: Auch ohne Biergarten waren im Umfeld der Ratsstube Dutzende von Zaungästen unterwegs, auch die Trachtenkapelle hatte in der Nähe ihren Platz. Sollte sich der über einen Flaschenzug gesicherte Baum tatsächlich selbstständig machen, wären diese Gäste angesichts des 28 Meter langen Stammes alles andere als außer Gefahr gewesen.

Und was sagt man im Rathaus dazu? Bürgermeister Uwe Raab freut sich darüber, "dass das Aufstellen des Maibaumes heuer auf einen überaus großen Zuspruch gestoßen ist". Der Biergartenbetrieb während des Aufstellens ist seitens der Stadt nicht untersagt, "sehr wohl werde jedoch etwa die Hälfte des sonst bestuhlten Platzes für diese Aktion gebraucht". Da das Aufstellen des Maibaums in den vergangenen Jahren auch mit dem Flindererbetrieb der Ratsstube zusammen fiel, "gab es seitens des kommandogebenden Aufstellers offensichtlich gegenüber Herrn Rein die Aussage, dass der Biergarten aus Gefährdungsgründen etwas zurückgenommen werden müsste". Also – "genau betrachtet" – seien das "Platzgründe und damit aber durchaus auch Gefährdungsgründe". Diese Platzgründe gelten für in diesem Bereich stehende Zuschauer genauso, als für möglicherweise in einem Biergarten sitzende, so Raab.

Aus Sicht der Stadt mit Blick auf die Aussagen der Fachleute aus dem Bauhof sei der Absicherung des Baumes durch die Anbindung an den Flaschenzug hinreichend Genüge getan. Spezielle Richtlinien für das Aufstellen eines Maibaumes oder Kerwabaumes kenne er nicht, "aber es gelten selbstverständlich die üblichen Sicherheitsvorschriften".

Ob aus dem Maibaumaufstellen eine Eventveranstaltung werden soll, sei abzuwägen. Das Ereignis sei jedenfalls bisher nie auch ein gastronomisches gewesen. Die Stadt werde sich gerne mit dem Ratsstubenwirt beraten, "ob wir die Bewirtung ausweiten".

