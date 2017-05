Pegnitz: Kinder waren mit Eifer bei der Sache

PEGNITZ - Das Wetter, die Organisation, der Spaß: Am Ende passte alles beim Gregorifest, dem Pegnitzer Nationalfeiertag. Das Einzige, was ein wenig störte: Die Resonanz hat im Vergleich zu den Vorjahren spürbar nachgelassen.

Hoooch! Bei jedem Böllerschuss warfen die Kinder traditionell ihre Hände in die Luft. Denn das bedeutet: Es ist Gregori. © Klaus Trenz



Alles richtig gemacht: Noch am Montagmorgen war Grundschulrektorin Christa Bauer verunsichert. Gregori durchziehen – oder besser absagen angesichts durchaus gewittriger Prognosen mancher Wetterdienste? In Absprache mit der Stadtverwaltung fiel dann die Entscheidung: Das Gregorifest findet statt.

Dezentes Donnergrollen am frühen Dienstagmorgen kurz nach sechs Uhr, als gerade der erste Böllerschuss zum Gregorifesttag vom Schlossberg verhallt war, erwies sich ebenso wenig als Vergnügungsbremse wie ein fünfminütiger Regenschauer kurz danach. Und so stand dem lokalen Feiertag, an dem die meisten Geschäfte in der Innenstadt wie auch das Rathaus geschlossen haben, zumindest wettertechnisch nichts im Wege.

"Immer wieder schön"

"Das muss man schon mal gesehen haben", meint etwa Markus Lindner. Er ist vor einigen Jahren aus Neuzirkendorf nach Pegnitz gezogen. Sein Sohn Yannick betreut als Viertklässler die Spielstraße mit. "Bei ihm ist das langsam so eine Sache mit dem Interesse an Gregori", verrät der Papa. Schwesterchen Emma aus der ersten Klasse dagegen hat Premiere, ist mit Feuer und Flamme bei der Sache.

Eine altgediente Gregori-Gängerin ist Karin Luppa. Sie tigerte mit ihrer Schwester schon Anfang der 1970er Jahre den Berg hoch. Früher ging nicht – "wir lebten davor nicht in Pegnitz", sagt Luppa. Es gab ein paar Mal Pause, jetzt kommt sie wieder mit ihren Enkeln: "So um die 30 Mal war ich sicher schon dabei, das gehört einfach zu Pegnitz". So sieht das auch Ilse Löhr, die mit ihrer Tochter Anette am Straßenrand steht, als der Gregorizug durch das Stadtzentrum zieht: "Es ist immer wieder schön, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich das schon beobachtet habe." Beim Beobachten bleibt es nicht, auch sie spaziert anschließend noch mit hoch zum Pegnitzer Hausberg.

Mit einem Tanz mit bunten Regenschirmen sorgten die Schüler für viele Farbtupfer auf der grünen Wiese. © Ralf Münch



Gemäß des Mottos des Tages waren die Tänze bunt. Schon die Erstklässler der Grundschule widmeten sich mit "Bunt ist bunt" (1a, 1b) und einem Sonne-Regen-Regenbogen-Medley (1c, d und e) dem Thema voller Hingabe. "Mach’ die Welt bunter" forderten dann die Klassen 2a und b auf tänzerische Weise, ihre Kollegen von 2c und d unternahmen einen Ausflug "unters Meer". Die Kinder der 3a und c boten einen Klassiker – einen Regenschirmtanz zu "Singing in the rain". Country-Klänge begleiteten die Darbietung der Schüler der 3b und d, die sich als ausgebuffte Line-Dancer präsentierten.

Besonders intensiver Applaus galt den Kindern der Dr.-Dittrich-Schule: Sie waren in exotischen Gefilden unterwegs mit "Buntes Indien". Noch einmal ein echter Farbtupfer war die Tanzgruppe der Realschule.

Verlegung auf Samstag?

Angesprochen aufs Erstaunen mancher Gäste über den geringeren Zuspruch erklärte Bauer: "Seit ich das vor fünf Jahren übernommen habe, plädiere ich dafür, Gregori auf einen Samstag zu legen. Da haben die Eltern einfach mehr Zeit." Warum blieb dies bislang erfolglos? "An der Schule liegt es jedenfalls nicht", sagte Bauer, ohne sich näher äußern zu wollen.

