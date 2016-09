Pegnitz: Kippen im Wiesweiher und Fahrdienste

Bürgermeister Uwe Raab wendet sich in einem offenen Brief an die Bürger und bittet um Mithilfe - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Bürgermeister Uwe Raab hat sich in einem Offenen Brief an die Eltern der Grundschul- und Kindergartenkinder gewandt. Er bittet die Eltern, in sich zu gehen, ob wirklich die Kinder mit dem Auto bis zur Tür gefahren werden müssen. Und der Rathaus-Chef hat ein weiteres Anliegen: Im Wiesweiherpark werden immer öfter Kippen oder leere Flaschen, ja sogar Essensreste hinterlassen.

Der Wiesweiher soll eine saubere Erholungsfläche in der Stadt sein und auch bleiben. Aber: Es gehen im Rathaus immer öfter Hinweise ein, dass Zigarettenkippen, leeren Flaschen oder Essensreste herumliegen. © Foto: Ralf Münch



Anlieger der Schloßstraße und insbesondere der Kettengasse haben sich an das Rathaus gewandt. Der Grund: Nach ihrer Sanierung wird die Kettengasse immer öfter von Autofahrern als Abkürzung in Richtung Kindergärten in der Innenstadt und zur Grundschule benutzt. Die Kinder, die zu Fuß unterwegs sind, werden dadurch zum Teil mehr gefährdet, als dies noch vor dem Ausbau der Kettengasse der Fall war.

Raab wörtlich: „Ich freue mich über die Tatsache, dass es noch Kinder gibt, die in die Schule laufen können und wollen. Einerseits wird dadurch körperliche Betätigung erreicht und andererseits entstehen intensivere Kontakte zu Schülern oder Kindergartenkindern aus der Nachbarschaft. Darüber hinaus reduziert sich auch die hohe Verkehrsbelastung, die durch die elterlichen Fahrdienste zur Schule oder Kindergarten entsteht.“

Der Bürgermeister „schreibt“ den Eltern quasi ins Gewissen, diese „Laufkinder“ durch die Abkürzung über die Kettengasse keiner unnötigen Gefahr auszusetzen. Es sollte sich überlegt werden, ob wirklich jede Privatfahrt unbedingt nötig ist oder ob es nicht doch auch Alternativen geben würde.

Und Raab liegt auch ein sauberer Wiesweiher am Herzen. Dabei mögen doch die Pegnitzer bitte mithelfen. Denn: Es gehen immer mehr Hinweise im Rathaus ein, dass die Spielflächen mit Zigarettenkippen verunreinigt werden. Oder dass leere Alkoholflaschen im Park herumliegen.

Und: Es liegen inzwischen auch schon Essensreste in der Nähe der Parkbänke. Raab: „Das ist aus gutem Grund in einer Satzung über die Benutzung der Parkanlage Wiesweiher untersagt.“ Der Bürgermeister appelliert darum an die Bürger, mitzuhelfen, „unsere grüne Oase im Herzen der Stadt Pegnitz sauber zu halten und somit für spielende Kinder und Menschen dort eine angenehme Aufenthaltsatmosphäre zu schaffen“.

MICHAEL GRÜNER