Pegnitz: Kleine Wohlfühloase mit einem Lichthof im Zentrum

PEGNITZ - Es hat bisher immer geklappt, sagt er. Und so ist er überzeugt, es klappt auch bei der letzten Etappe. Christoph Kasseckert, Direktor der Realschule Pegnitz, glaubt fest an ein Finale der Generalsanierung vor Beginn des neuen Schuljahres. Auch wenn der optische Eindruck Zweifel erlaubt.

Die Sanierung der Realschule Pegnitz befindet sich in der Endphase. Maler, Elektriker und Dachdecker arbeiten mit Hochdruck, damit bis zum neuen Schuljahr alles fertig ist. © Klaus Trenz



Zurzeit läuft der dritte und letzte Bauabschnitt. "Vom Bauvolumen her ist er auch der größte", so Kasseckert. Dabei geht es nicht nur um die Klassenzimmer des A-Traktes, es geht um das Herzstück des Schulkomplexes: Aula, neue Mensa, Bücherei. "Das wird richtig schön", sagt der Chef der Schule. Vor allem mit dem Lichthof im Zentrum.

Bisher ein schwer zugänglicher Schotterplatz mit einer japanischen Zierkirsche, die gerade mal zwei Wochen im Jahr blühte – als Dekoration. Jetzt entstehe hier eine kleine Wohlfühloase, zu der von allen Seiten Türen führen. Mit Sitzgelegenheiten — und mit einer Felsenbirne, "die fast das ganze Jahr blühen soll".

Im Moment ist all das noch schwer vorstellbar. Zu sehen ist eine Großbaustelle, draußen Gerüste, innen viel Beton, viele Kabel, jede Menge Baumaterial. Der Maler ist aktiv, der Elektriker, die Dachdecker.

Das Material schrumpfte

Die waren so gar nicht eingeplant beim ursprünglichen Sanierungskonzept. Zwar sei beim Bau der Schule vor 50 Jahren sehr gute Arbeit geleistet worden, betont Kasseckert. Doch wurde das Flachdach in den neunziger Jahren mit einer Styropordämmung versehen. Aus dieser traten im Lauf der Zeit Gase aus, das Material schrumpfte, es bildeten sich Risse. Die Folge war eine Komplettsanierung des gesamten Schuldaches inklusive der Turnhalle.

Die ist zwar weitgehend abgeschlossen. Aber sie trieb die Kosten nach oben. Wie auch die spürbar gestiegenen Preise für Bauleistungen und Material seit Beginn der Arbeiten im August 2014. Dennoch ist Kasseckert hochzufrieden. Blieb doch ansonsten der kalkulierte Kostenrahmen von 12,7 Millionen Euro gewahrt: "Wir haben keine Leichen im Keller entdeckt". Und auch das ist selten bei öffentlichen Baumaßnahmen: Der Zeitplan wurde eingehalten, zum Teil lag man sogar besser als vorgegeben. Das hat auch mit den Firmen zu tun, die hier tätig sind.

Für die ist Kasseckert voll des Lobes. Vor allem die Dachdecker machten einen hervorragenden Job. Anders als bei der Sanierung des Gymnasiums, wo Pfusch am Dach der Turnhalle zu Mängeln führte (wir berichteten), sieht er bei der Realschule keine Gewährleistungsansprüche am Horizont: "Die Abnahmen der einzelnen Bauabschnitte haben keine Beanstandungen ergeben."

Die Schüler haben bald eine Unterrichtsstätte der besten Art, so Kasseckert. Auch von außen, doch sei es nicht das große Neue. "Beim Automobil würde man das als Facelifting bezeichnen." Entscheidend ist was sich innen tut oder getan hat. Teppichböden unten und Akustikpaneele oben, gemischt mit Holzelementen — "da hallt nichts mehr, das spürt man schon jetzt ohne Möblierung". Und dann, vor allem, die Technik. Beamer, Mediensäulen in jedem Klassenraum.

Kürzlich hat sich eine in Pegnitz tätige Referendarin in Nürnberg beworben. Kasseckert schmunzelt: "Dort hat man ihr doch tatsächlich stolz präsentiert, dass nun zwei Klassenzimmer mit Dokumentenkameras ausgestattet sind. Zwei . . ."

Ein Gebäude wird dann doch nicht bis zum Herbst aufgehübscht sein - die neue Turnhalle, Baujahr 1986. "Die lief bei der Planung eh immer extra", sagt Kasseckert.

Mit ein wenig Glück hätte schon im August die Rohbausanierung starten können. Doch bei der Ausschreibung meldete sich nur eine Firma – "und die hat Mondpreise verlangt". Ein Zeichen dafür, wie voll die Auftragsbücher im Baugewerbe sind. Aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung ist derzeit nicht abzusehen, inwieweit die im Haushalt veranschlagten Kosten in Höhe von 12 Millionen Euro ausreichen. Um so glücklicher ist Kasseckert, dass alles so glatt läuft bisher. Und er sagt noch einmal: "Bis zum neuen Schuljahr ist hier so gut wie alles fertig, Sie werden sehen . . ."

Und dann ist die Schule auch barrierefrei. Weil sie jetzt einen Aufzug hat. Dort, wo früher der Hausmeister-Kiosk war, ist der Zugang. "Es ist einfach alles besser und schöner, sagt Christoph Kasseckert.

