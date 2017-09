Pegnitz: "Knappe Entscheidung" zur "Faust"-Zukunft?

PEGNITZ - Die Zukunft der Pegnitzer Faustfestspiele ist noch reichlich ungewiss. Das ergab eine von den NN nach Ende der diesjährigen Saison durchgeführte Blitzumfrage unter allen Stadtratsfraktionen und beim momentanen Rathauschef Wolfgang Nierhoff (PEG). Diese pochen unisono auf ihrer Entscheidungsgewalt — trotz bereits laufender Vorplanungen der Festivalmacher Daniel Leistner und Uwe Vogel.

Die Zukunft der Faustfestspiele ist ungewiss. Die Stadtratsentscheidung hängt von der „freien Finanzspanne“ der Stadt ab. Im Bild die Premiere des Molierè-Stückes. © Hans von Draminski



Quo vadis "Faust" in Pegnitz: FWG-Fraktionschef Thomas Schmidt bedauert, dass er bis jetzt seine Infos zu den Theaterfestspielen am Schloßberg fast ausschließlich aus der Lokalpresse erhalten habe. "Bis jetzt habe ich noch keine offiziellen Zahlen." Noch völlig ungeklärt sei für ihn, bis zu welcher Höhe die Stadt bei einem möglichen Defizit aus dem etwaigen Spielbetrieb 2018 in die Bresche bringen müsste.

Eine Stadtratsentscheidung könne nur auf Basis exakter Zahlen erfolgen. Schmidt machte aber auch deutlich: "Wenn sich die Faustfestspiele selber tragen, ist die Stadt raus." Auch habe er gehört, dass es in einem Fall verkehrsmäßig nicht ganz so geschmeidig lief, wie ursprünglich angekündigt." Für ihn macht es einen großen Unterschied, ob die Stadt nun mit 5000 Euro oder einem Vielfachen in die Pflicht genommen werde.

Noch nicht absehbar sei für den FWG-Vertreter, ob ein mögliches Defizit aus den Faustfestspielen auch Auswirkungen auf die Vereinsförderung habe. Beides seien freiwillige Leistungen. Diese müssten für eine künftige Spielzeit beim im Herbst fälligen Konsolidierungsgutachten in gleicher Weise geprüft werden. Das werde aber noch nicht im Oktober sein.

"Irritiert und verwundert" ist Kilian Dettenhöfer (Junge Liste) darüber, dass es nächstes Jahr mit den Faustfestspielen einfach so weitergehe. "Der Stadtrat muss entscheiden."

Wie die meisten befragten Stadträte lobte er die schauspielerischen Leistungen, "aber die Besucherzahl war bescheiden". Er selbst habe eine "Schönwetter-Vorstellung" besucht.

Aber auch dort sei mit nicht einmal 180 Gästen der von ihm für eine Gesamtbilanz von 4500 Besuchern errechnete Durchschnittsbesuch nicht erreicht worden. Ob sich die Stadt ihre Faustfestspiele auch im nächsten Jahr noch leisten könne, werde die Haushaltslage entscheiden.

Er selbst hatte zwei kostenlose Stadtratstickets erhalten, aber an der Abendkasse freiwillig den normalen Eintrittspreis entrichtet.

"Nüchtern betrachtet wurde das Ziel von 6000 Zuschauern verfehlt." Dettenhöfer verfolgte den zum Teil dürftigen Internetverkauf von Tickets. "Bei nicht einmal zehn Tickets hätten da 170 Eintrittskarten an der Abendkasse verkauft werden müssen, um den Durchschnitt zu erreichen." Für diese allererste Spielsaison sein einfach zu wenig los gewesen.

Von manchen Pegnitzer Vereinen habe Dettenhöfer Argumente gehört wie: "Würden wir als Verein so unterstützt, könnten wir Gruppen wie AC/DC nach Pegnitz holen." Das finanzielle Risiko sei gemessen an den Zuschauerzahlen ähnlich.

Keinerlei Sorgen um finanzielle Außenstände hat der gegenwärtig amtierende Bürgermeister Wolfgang Nierhoff. Gemäß einem Stadtratsbeschluss von 2016 habe der Festspielverein 65.000 Euro Vorschussfinanzierung erhalten. Diese seien inzwischen "komplett zurückgezahlt" worden. "Die Festspiele haben keine Schulden bei uns." Die Stadt habe mit 6000 Euro die kompletten Kosten für Werbung übernommen.

Außerdem hätte das Stadtratsgremium vorab beschlossen, ein Defizit bis zu maximal 20.000 Euro aus dem diesjährigen Spielbetrieb zu übernehmen. "Da haben wir aber noch keine Aufstellung darüber bekommen." Im Gegenzug hätten sich die Theatermacher vorab verpflichtet, bei einem Defizit komplett auf ihre Entlohnung zu verzichten.

Eine positive Entscheidung zur Weiterführung der Faustfestspiele könne nur bei entsprechender "freien Finanzspanne" getroffen werden. Das hänge vom Konsolidierungsgutachten in diesem Herbst ab.

Gelassen kommentierte Nierhoff den Vorwurf der Festspielleitung , ihnen seien "Steine in den Weg" gelegt worden. "Das war nicht auf die Stadt gemünzt."

Für eine Entscheidung "pro" oder "con" Faustfestspiele ist es laut Sandra Huber (Grüne) noch viel zu früh. "Es scheint ein Defizit zu geben, aber ich habe noch keine Zahlen bekommen", schränkte sie ein. Sie hat sich beide Stücke angeschaut, sieht noch die eine oder andere Verbesserungsmöglichkeit — etwa bei der Ausnutzung der Bühne., Entscheidend für den Stadtrat seien aber die Finanzen.

Skeptisch zeigte sich der langjährige lokale Politik-Profi und CSU-Fraktionssprecher Manfred Vetterl bei den Zukunftschancen der Faustfestspiele. "Das wird sicher eine knappe Entscheidung für oder gegen die Faustrestspiele", so seine Einschätzung zur anstehenden Stadtratsentscheidung. "Die Vorgabe waren 6000 Besucher, davon fehlen über 20 Prozent."

Um die Festspiele richtig einzuführen, bräuchte man "mehrere Jahre". Er bezweifelte, dass sich die Stadt das leisen kann. "Wenn sie in Zukunft Geld von der Stadt wollen, haben sie ein Problem."

Die leidigen Finanzen sind für den SPD-Ortsvorsitzenden Oliver Winkelmaier nicht ausschlaggebend. "Die Außenwirkung für Pegnitz ist viel wichtiger als Geld." Seine Argumente: "Wir hatten zwei über fünfminütige Beiträge auf B 5 aktuell." Er selbst habe ein Ehepaar von einem Kulturverein aus Göppingen getroffen. "Die waren so begeistert, die wollen nächstes Jahr wieder kommen mit ihrem ganzen Kulturverein."

Er machte das "gruselige Wetter" für die dürftige Besucherbilanz verantwortlich. Und verwies darauf: "Auch die ASV-Zeltkirchweih war im ersten Jahr noch kein Kracher."

FRANK HEIDLER