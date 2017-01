Pegnitz: KSB ächzt unter schwächelnden Abnehmern

PEGNITZ/FRANKENTHAL - Die Marktschwäche wichtiger Abnehmerbranchen wie der Energiewirtschaft oder der Chemieindustrie, aber auch hohe negative Währungseffekte haben die Auftragslage und den Umsatz des KSB-Konzerns beeinflusst. Dies zeigen die noch vorläufigen Zahlen des Pumpen- und Armaturenherstellers für 2016.

Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2016 stehen beim KSB-Konzern fest: Die Marktschwäche wichtiger Abnehmerbranchen, aber auch hohe negative Währungseffekte haben die Auftragslage und den Umsatz des Unternehmens beeinflusst. © NN



Das Volumen eingehender Bestellungen war demnach mit 2 155,8 Millionen Euro um 105,4 Millionen, (gleich 4,7 Prozent) geringer als im Vorjahr. Hier wirkte sich insbesondere die schwache Nachfrage aus der Energiewirtschaft, der Chemieindustrie und dem Schiffbau aus.

Der Konzernumsatz ging um 160,3 Millionen Euro (entspricht 6,9 Prozent) zurück. Er lag zum Jahresende bei 2 174,6 Millionen Euro. Dabei waren die Umsätze in den Segmenten Pumpen und Armaturen geringer als 2015, während der Umsatz mit Serviceleistungen das Vorjahresniveau erreichte.

Erheblich unter Vorjahresniveau

Mit einem im vergangenen Jahr gestarteten Effizienzsteigerungsprogramm will KSB bis 2018 seine Kostenstruktur nachhaltig verbessern. Das Unternehmen hat Maßnahmen eingeleitet, seine Material-, Personal- und Sachkosten um 200 Millionen Euro zu reduzieren. Die damit verbundenen Einmalausgaben schmälern das Konzernergebnis für 2016. Das Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT), das KSB am 30. März mit dem Geschäftsbericht veröffentlichen will, wird daher, wie angekündigt, erheblich unter dem des Vorjahres liegen.

Für 2017 rechnet der KSB-Konzern aktuell mit einer weiterhin verhaltenen Entwicklung von Auftragseingang und Umsatz. Allerdings seien im Projektgeschäft größere Bestellungen in Aussicht. Trotz nochmals hoher Einmalkosten aus dem Effizienzsteigerungsprogramm soll das Konzernergebnis (EBT) 2017 steigen, heißt es.

Für KSB sind 2017 zudem gesellschaftsrechtliche Änderungen ein Thema. Auf Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wird die Hauptversammlung am 10. Mai über eine Rechtsformänderung der KSB-Aktiengesellschaft entscheiden. Dieser Schritt soll die Muttergesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien umwandeln, deren Leitung eine Managementgesellschaft europäischen Rechts (SE) übernimmt (wir berichteten).

