Pegnitz: Kühe melken und Farbbeutel werfen

Mit einem Familienfest zum 70-jährigen Bestehen demonstrierte der Kreisjugendring seine Vielfalt - vor 1 Stunde

PEGNITZ/BAYREUTH - Mit einem Familienfest im Wiesweiherpark in Pegnitz hat der Kreisjugendring (KJR) Bayreuth sein 70-jähriges Bestehen gefeiert.

Statt einer abgehobenen Veranstaltung gab es zur 70-Jahr-Feier des KJR Bayreuth ein Familienfest. Insgesamt 19 Stationen lockten vor allem Kinder, Jugendliche und deren Eltern in den Wiesweiherpark in Pegnitz. © Klaus Trenz



Statt einer abgehobenen Veranstaltung gab es zur 70-Jahr-Feier des KJR Bayreuth ein Familienfest. Insgesamt 19 Stationen lockten vor allem Kinder, Jugendliche und deren Eltern in den Wiesweiherpark in Pegnitz. Foto: Klaus Trenz



An dem Tag sollten jene im Zentrum stehen, für die der KJR gegründet wurde: Kinder, Jugendliche und Familien. Und so genügte Vorsitzendem Christian Porsch als offizieller Teil ein nur knapp 30-minütiger Festakt, der sich auf drei Reden beschränkte. "Wir haben uns bewusst dafür entschieden, keine abgehobene Feier mit Honoratioren zu veranstalten, sondern wollen mit den Familien feiern", betonte Porsch.

Bilderstrecke zum Thema 70 Jahre Kreisjugendring mit Familienfest in Pegnitz Mit einem Familienfest feierte der Kreisjugendring des Landkreises Bayreuth in Pegnitz sein 70-jähriges Bestehen. Zusammen mit dem Arbeitskreis "Unsere Stadt gemeinsam gegen Drogen" wurde am Wiesweiher ein buntes Aktionsprogramm geboten, an dem sich zahlreiche Vereine und Verbände beteiligten. KJR-Vorsitzender Christian Porsch und Landrat Hermann Hübner konnten bei der Gelegenheit auch die neue "FruchtBAR" vorstellen. Außerdem wurde das Gutschein-Heft für die Sommer(s)pass-Aktionen angeboten.



Insgesamt 19 Stationen waren im Freien neben der Pegnitzer Kultur- und Sporthalle von Vereinen und Jugendorganisationen aus dem ganzen Landkreis aufgebaut worden. Damit demonstrierte der Kreisjugendring das, was ihn laut Porsch auszeichnet: ein vielfältiges Angebot. Kinder konnten unter anderem Farbe schleudern, mit dem Lichtgewehr schießen, sich vom Technischen Hilfswerk Pegnitz abseilen lassen, das Laufen auf der Slackline üben oder Stockbrot über dem Lagerfeuer braten.

Der Kreisjugendring hat wieder eine Fruchtbar, die ab sofort auch wieder ausgeliehen werden kann. © Klaus Trenz



Der Kreisjugendring hat wieder eine Fruchtbar, die ab sofort auch wieder ausgeliehen werden kann. Foto: Klaus Trenz



Im Mittelpunkt stand die neue Fruchtbar des KJR. Nachdem die alte bei einem Brand vergangenes Jahr in Troschenreuth bei Emtmannsberg zerstört worden war, konnten die Gäste nun die neue mit allem, was man zum Mixen nicht-alkoholischer Frucht-Cocktails braucht, testen. Der geräumige Anhänger wird – wie der alte – ausgeliehen. Er kann über die KJR-Geschäftsstelle reserviert werden. Das Einzige, was man dazu noch brauche, sei mindestens ein PS-starkes Auto, das die Bar ziehen kann, erklärte Porsch. Der Anhänger wurde zusammen mit dem KJR Amberg-Sulzbach angeschafft. Für einen Euro gab es den Ferienpass "Sommerspass 2017" zu kaufen, der einen vergünstigten Besuch von rund 90 Veranstaltungen in der Region ermöglicht.

Förderung mit einer Million Euro

Porsch freute sich über die Förderzusage für den Neubau der Jugendstätte Haidenaab in Speichersdorf (wir berichteten). Er sei fast vom Stuhl gefallen, als der Planungsausschuss des Bayerischen Jugendrings positiv entschieden hat. Die Planungen sollen im Herbst abgeschlossen sein, der Baubeginn 2018 und die Fertigstellung Ostern 2019 erfolgen. Es sollen "um die eine Million Euro" fließen.

"Wenn es den Kreisjugendring nicht gäbe, müsste man ihn erfinden", erklärte Landrat Hermann Hübner. Der KJR sei für jeden etwas anderes: Für Kinder und Jugendliche Veranstalter, für die Jugendorganisationen Dachverband, für den Bayerischen Jugendring Unterorganisation und "wichtiger Partner für die kommunale Jugendarbeit". Er sei zudem ein "Sprachrohr für die Jugend in der Region".

Die Kreis- und Stadtjugendringe (SJR) seien in einer Zeit entstanden, in der Deutschland in Schutt und Asche lag und sich in einer großen Depression befand, erinnerte Pegnitz‘ Bürgermeister Uwe Raab (SPD). Die Gründungen waren ein Teil gesellschaftlicher Wiederbelebungsversuche nach einer Zeit der Gleichschaltung in der Nationalsozialistischen Diktatur. Die KJR- und SJR-Gründungsväter wollten vor allem demokratische Werte vermitteln.

KLAUS TRENZ