Pegnitz: Kunst soll Träume erfüllen

Flüchtlinge und Gymnasiasten gestalteten gemeinsam Holzplatten - vor 4 Stunden

PEGNITZ - Die Aula war voller Leute, und es war sehr laut. Am Tag der offenen Tür des Gymnasiums Pegnitz herrschte viel Trubel. Doch mitten drin standen Tische, an denen Schüler und Geflüchtete saßen und in aller Ruhe Holzplatten bemalten.

Scheinbar ungestört von ihrem trubeligen Umfeld bemalten diese Flüchtlinge und Schüler gemeinsam 20 Holzplatten. Sie gehören zur Installation „Globe of Change“, das vor dem Landratsamt in Bayreuth steht. © Annika Endres



Während der vergangenen zwei Jahre haben Schülerinnen und Flüchtlinge aus Pegnitz gemeinsam Hula-Hoop-Reifen gefertigt. Beim Tag der offenen Tür gab es nun als Abschluss dieses Projekts ein besonderes Angebot: Schüler und Flüchtlinge bemalten gemeinsam 20 Holzplatten. Die Platten gehören zum Kunstwerk "Globe of Change" von Axel Luther, das vor dem Landratsamt in Bayreuth steht. "Die Platten sind dem Wetter ausgesetzt und müssen daher immer wieder erneuert werden", sagt Susanne Bauer vom Pegnitzer Unterstützerkreis für Flüchtlinge.

Motive begrenzt

Die Holztafeln wurden vorne und hinten bemalt, jeweils mit Gegensätzen. Da sich die Quadrate im Wind drehen, sind immer wieder verschiedene Ansichten zu sehen. "Wir möchten, dass die Kinder auf eine Seite ihre Träume und auf der anderen die Realität dazu malen", erklärt Bauer. Die größte Schwierigkeit sei, etwas zu finden, was man auf das Holz malen könne. Schließlich sollten nicht allzu intensive Gefühle hervorgerufen werden. So sollten die Teilnehmer keine Gegensätze, wie Krieg und Frieden oder Zuhause und Hier darstellen, sondern bewusst Abstraktes malen.

"In dieser großen Gemeinschaft könnte das zu viele Emotionen hervorrufen, mit denen wir in diesem Moment nicht richtig umgehen können. Daher haben wir auch nur eine Stunde Zeit für das Bemalen", erläutert Bauer. Damit der Sinn des Kunstwerkes erhalten bleibt, verwenden die Kinder und Jugendlichen nur Wasserfarben und Buntstifte. "Wenn die Farben verwaschen sind, sollen auch die Unterschiede verschwunden und die Träume erfüllt sein."

Das Interesse an dem Projekt war groß. Jeder Stuhl am Tisch war während dieser Stunde besetzt und nicht nur ältere Schüler nahmen teil. Auch Kinder waren begeistert. Am Tag der offenen Tür im Gymnasium stellte die Unesco-AG noch einmal ihr Projekt vor. Dabei handelt es sich um selbst gemachte Hula-Hoop-Reifen. Schülerinnen der 7. und 10. Klasse sowie der Q 11 haben dafür in zwei Jahren immer wieder Kaltwasserrohre mit bunten Bändern beklebt.

Viel Geduld nötig

"Es war anstrengend und man hat viel Geduld gebraucht", resümiert Sophia Thiem. Auch Lena Heringklee sagt, dass man viel Übung braucht. Anna von der Grün stimmt ihren Mitschülerinnen zu: "Die Ersten sahen nicht so gut aus, aber umso öfter man das gemacht hat, desto besser sind die Reifen geworden." Bei dem Projekt haben auch immer wieder Flüchtlinge aus Pegnitz mitgeholfen. Lehrerin Melanie Loew betreute die Gruppe.

Großer Altersunterschied

"Viele der Flüchtlinge, die uns geholfen haben, sind schon gar nicht mehr da oder arbeiten jetzt", berichtet die Lehrerin. Richtige Freundschaften seien dabei nicht entstanden, "dafür war der Altersunterschied meist zu groß und es waren eigentlich nur Männer", sagt Loew. Jedoch seien die Geflüchteten sehr begeistert gewesen und hätten die unfertigen Reifen sogar mit in die Unterkunft genommen, um die Turngeräte anschließend fertig gewickelt zum nächsten Treffen wieder mitzubringen.

Die Schülerinnen und ihre Betreuerin trafen sich alle zwei Wochen immer mittwochs. "Wir haben die ganze Mittagspause damit verbracht, aber es hat Spaß gemacht", sagt Susanne Distler, Mitglied der Unesco-AG. Gebastelt werden die Reifen noch bis zum Ende des Schuljahres, danach widmet sich die Arbeitsgruppe den Gym-Bees auf dem Dach, das neue Projekt der Unesco-AG.

Mit dem Hula-Hoop-Projekt gewannen die Schülerinnen auch einen Geldpreis der PSD-Bank für die innovative Idee. Ein Teil des gewonnenen Geldes wurde nun, zusammen mit den Einnahmen, an den Unterstützerkreis Pegnitz übergeben. Susanne Bauer nahm die Spende über 2000 Euro entgegen und skizzierte: "Wir möchten bedürftigen Familien und Geflüchteten mit dem Geld helfen."

ANNIKA ENDRES