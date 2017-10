Pegnitz: Leben kehrt ins Schuhhaus Bauer zurück

Derpart–Reisebüro zieht vier Hausnummern weiter — Eröffnung im November geplant - vor 1 Stunde

PEGNITZ - "Wir freuen uns alle auf etwas Neues!", sagt Derpart-Mitarbeiterin Nadine Pöhlmann zum bevorstehenden Umzug des Reisebüros in der Hauptstraße. Auch wenn sich der Standort der Geschäftsstelle lediglich um vier Hausnummern verschieben wird, ist die Vorfreude auf die neuen Räumlichkeiten groß.

Reisebüro-Teamleiterin Elke Prinzewoski (rechts) mit Mitarbeiterin Nadine Pöhlmann. © Klaus Trenz



Reisebüro-Teamleiterin Elke Prinzewoski (rechts) mit Mitarbeiterin Nadine Pöhlmann. Foto: Klaus Trenz



Im ehemaligen Schuhhaus Bauer soll bis Ende November der neue Arbeitsplatz des dreiköpfigen Teams entstehen. "Generell haben wir schon länger nach neuen Räumlichkeiten gesucht", sagt Teamleiterin Elke Prinzewoski, die bereits seit 1985 fester Bestandteil des Büros ist. Jetzt können die Vorstellungen eines weitläufigeren und helleren Büros endlich verwirklicht werden. Hauptsächlich wird sich mit dem Umzug die Größe des Büros ändern: "Der Innenraum ist vermutlich dreimal so groß wie unser bisheriger. Das entzerrt unsere Arbeitsplätze und gibt uns mehr Fläche", sagt Elke Prinzewoski. Genauere Pläne für mögliche Veranstaltungen wurden noch nicht aufgestellt. Wie der Büroraum selber aussehen wird, ist aber schon klar. "Erstmal werden wir Umziehen, dann kommt alles andere", sagen die Mitarbeiterinnen.

Viele Optionen

Neu wird künftig eine Kaffeeecke zur Überbrückung von eventuellen Wartezeiten sein. Außerdem soll es eine Wand geben, um den Kunden Bilder oder Filme von möglichen Reisezielen zu präsentieren. Auch die weitere technische Ausstattung, beispielsweise bei den Bildschirmen, soll auf den modernsten Stand gebracht werden.

Die größere Schaufensterfläche biete außerdem vielfältigere Möglichkeiten, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, so Nadine Pöhlmann. Es ist einfach mehr Platz, um das Angebot großzügig und ansprechend zu präsentieren. Am Personalstand — zurzeit hat das Reisebüro drei Mitarbeiterinnen — wird sich allerdings nichts ändern: "Wir sind ein sehr gut funktionierendes Team, arbeiten gut zusammen", so Elke Prinzewoski. Schwierig ist es, Auszubildende zu finden, hat sie festgestellt. Vielen ist das Endgehalt nach der Ausbildung zu gering.

Das Reisebüro kommt bei den Pegnitzern gut an. Die Mitarbeiterinnen sind sich einig, dass die Kunden gerade in so einer kleineren Stadt trotz der Zunahme von Reise- und Flugportalen im Internet noch großen Wert auf persönliche Gespräche und individuelle Beratung legen. An Stammkunden fehlt es Prinzewoski und ihren Mitarbeiterinnen jedenfalls nicht. "Im Sommer beraten wir jedes Jahr sehr viele Familien, die ihren Urlaub buchen. Im Winter dagegen eher Paare, die in die Sonne fliegen wollen. Die Leute kommen tatsächlich entschieden hierher", erklärt Elke Prinzewoski. Beliebte Reiseziele seien ursprünglich Länder wie die Türkei und Tunesien gewesen. Dies habe sich allerdings wegen der momentanen politischen Situation stark geändert.

Mittlerweile stehen beispielsweise die Kanaren hoch im Kurs. Elke Prinzewoski selbst fährt am liebsten in sonnige Länder wie Spanien oder auf die Insel Bali. Jetzt steht aber erst einmal der Umzug bevor. Aktuell werden die Räumlichkeiten noch umfassend saniert. Die Neueröffnung ist gegen Mitte bis Ende November vorgese-hen.

HANNAH HABERBERGER