Pegnitz: Luther-Texte geben Gläubigen heute noch Mut

"Gaff nicht in den Himmel" — Ein ungewöhnliches Lied-Oratorium mit ungewöhnlicher Besetzung in Sankt Bartholomäus - vor 33 Minuten

PEGNITZ - Zum ersten Mal überhaupt traten Jugendkantorei, Bartl-Singers sowie Instrumentalisten und Siebtklässer des Gymnasiums gemeinsam auf. Die einzelnen Lieder und Szenen des Lied-Oratoriums "Gaff nicht in den Himmel" über das Leben und Wirken Martin Luthers waren im Vorfeld nur zwei Mal geprobt worden.

Im Gespräch unter Schülern erfahren die Zuhörer ganz nebenbei, dass Gott alle Menschen liebt, egal welche Leistung sie erbringen. © Brigitte Grüner



Im Gespräch unter Schülern erfahren die Zuhörer ganz nebenbei, dass Gott alle Menschen liebt, egal welche Leistung sie erbringen. Foto: Brigitte Grüner



Die erste musikalische Kooperation klappte gut, die Regieanweisungen wurden vorab verinnerlicht. Im fliegenden Wechsel traten in der Bartholomäuskirche Chorsänger, Instrumentalisten, Schauspieler und Klassenchor vor das Publikum. Die "beiden Jörgs" – Dekanatskantor Jörg Fuhr und Musiklehrer Jörg Bertl – hielten die Fäden in der Hand. Bertl machte ohnehin den Eindruck, überall gleichzeitig zu sein: Mal am Keyboard auf der linken Seite, mal rechts, mal an der Geige zeigte er seine Flexibilität. Jörg Bertl hatte die Idee für dieses gemeinsame Projekt. "Ich hatte vom Reformationsjubiläum gehört und mir überlegt, was die Schüler zu diesem Thema machen könnten."

Viele Mitwirkende hatten ihren Anteil am Gelingen des Gesamtwerks, das durchaus mehr Zuhörer verdient gehabt hätte. Hauptsächlich waren Eltern, Geschwister und ehemalige Lehrer gekommen. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde sowohl am Gymnasium als auch in der Kantorei eifrig geprobt. Entsprechend textsicher waren die Siebtklässer bei ihren Liedbeiträgen. Obwohl die Formulierungen nicht gerade einfach und einprägsam waren, brauchten die Jugendlichen kein Textblatt.

Ein Manko war allerdings, dass die Gruppen ohne Mikrofon ausgestattet waren und in manchen Beiträgen von den Instrumenten regelrecht übertönt wurden – was das Verstehen der Texte erschwerte. Viele Besucher nutzten daher die kopierten Liederzettel und lasen mit.

"Gaff nicht in den Himmel" ist ein Lied-Oratorium, das im November 2016 erstmals aufgeführt wurde. Professor Matthias Nagel, Beauftragter für Popularmusik der Evangelischen Kirche von Westfalen, hat es zum Reformationsjubiläum komponiert. Der frühere Pfarrer Dieter Stork schrieb das Libretto, die Szenengespräche und Liedtexte. Das Werk verbindet das Leben und Wirken von Martin Luther seine Thesen mit der Neuzeit. Viele seiner Ängste und Zweifel plagen die Menschen noch heute. Luthers Texte gaben den Gläubigen damals wie heute neuen Mut.

Non revoco! Auch vor Kaiser, Fürsten und Kardinälen widerruft Martin Luther vor dem Reichstag in Worms seine Schriften nicht. © Brigitte Grüner



Non revoco! Auch vor Kaiser, Fürsten und Kardinälen widerruft Martin Luther vor dem Reichstag in Worms seine Schriften nicht. Foto: Brigitte Grüner



Auch in der Musik war die Brücke vom Mittelalter zur Neuzeit unüberhörbar. Die Bandbreite reichte von Kriegstrommeln, zarten Querflöten und Klarinettentönen oder wohltönenden Geigen und Violoncello bis hin zu modernen Klängen von E-Bass und Schlagzeug. Dirigentin Mei Hui He hatte ihre Musiker gut im Griff. Zwischen den Liedern wurden in kurzen Spielszenen die wichtigsten Stationen in Luthers Leben aufgezeigt, zum Teil als Schattenspiel, zum Teil durch die Siebtklässer. Ablasshandel, Thesenanschlag und die Verhandlung vor dem Reichstag in Worms gehörten dazu. Deutlich gemacht wurde auch die Bedeutung des Reformators für die deutsche Sprache und für die Bildung. Seine Bibelübersetzung in verständliches Deutsch sei damals ein Bestseller gewesen, sagte der Luther-Darsteller. In drei Monaten wurden 3000 Exemplare verkauft.

Einige der Lieder wurden im Sprechgesang zu Gehör gebracht, andere wie der Luther-Klassiker "Ein feste Burg" als feiner Chorgesang der St. Bartl-Singers. Als Solistinnen gefielen Lena Heringklee und Luisa Loew. Sprecher der verbindenden Texte waren Dekan Dr. Gerhard Schoenauer, Oberstudiendirektor Hermann Dembowski und Religionslehrerin Doris Herzing.

BRIGITTE GRÜNER