Pegnitz: Maxi-Waschmaschine als Weihnachtspräsent

Reinigungsgerät der Wehr säubert gründlich Einsatzkleidung von Rußpartikeln und Giftstoffen — Preis: 45 000 Euro - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die wohl größte Waschmaschine steht – da es die Reinigung Stöcker schon lange nicht mehr gibt – im Gerätehaus der Pegnitzer Feuerwehr. Diese hat viel mehr als eine herkömmliche Waschmaschine gekostet: 45 000 Euro.

Die Kleidung der Feuerwehr wird in der neuen, 45 000 Euro teuren Waschmaschine gereinigt, unter anderem von Walter Steger und Stefan Fleischer (Bild). © Klaus Altmann-Dangelat



"Die Maschine und der Trockenschrank sind kurz vor Weihnachten eingetroffen", teilte Kommandant Zahn mit. "Seitdem kann nun die Einsatzkleidung aller Pegnitzer Feuerwehren nach Herstellerangaben fachgerecht gereinigt, desinfiziert und getrocknet werden."

Die Hygiene sei ein Thema, das für die Wehren immer wichtiger werde. Früher seien die Jacken und Hosen selten bis nie gereinigt worden. Die Kameraden seien so mit dem Rußpartikel und Giftstoffen, die sich in der Luft befanden, auch lange nach den Einsätzen in Berührung gekommen.

"Das hat sich mittlerweile geändert. Es wird auch an die Gesundheit der Einsatzkräfte gedacht. Sie sollen schließlich keinen Schaden an Leib und Leben nehmen." In der Vergangenheit mussten die Anzüge zur nächsten Reinigungsstelle nach Münchberg gebracht werden. Dort wurden diese ordnungsgemäß gesäubert.

Großer Zeitaufwand

"Das war natürlich ein großer Zeit- und Transportaufwand", so Zahn, der froh über die Anschaffung ist. "Die teuren Jacken, die die Stadt angeschafft hat, sollen ja lange ihren Zweck erfüllen. Im Trockenschrank sei auch der Imprägnierschutz gewährleistet, was bei Trockner nicht der Fall sei. Um die Waschmaschine kümmert sich meist Gerätewart Walter Stegner, der von Stefan Fleischer und anderen unterstützt wird.

Es kommt schon einiges zusammen, denn hier werden die Anzüge aller Feuerwehren im Stadtgebiet gereinigt. "Anfragen aus anderen Feuerwehren des Landkreises liegen bereits vor", so der Kommandant.

