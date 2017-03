Pegnitz: Mehr als ein bloßer Imitator von Freddie Mercury

PEGNITZ - Für manch strenggläubigen Fan ist es ein Graus. Combos entern mit fast namenlosen Interpreten die Bühnen der Republik und versuchen, mit dem Erbe legendärer Pop- und Rockgrößen abzusahnen, so lange es das zahlungswillige Publikum zulässt.

Markus Engelstaedter beschwor in der eher tristen Atmosphäre der Christian-Sammet-Halle zusammen mit seiner Band und einem Streicherensemble „The Magic of Queen“ herauf. © Stefan Brand



Ein Publikum, das dem Zauber längst verflogener Kultmusikherrlichkeit nachtrauert. Nun, es kommt schon drauf an, wer sich da in diesem Metier versucht. Das hat etwas mit Können zu tun. Und mit dem, was man gemeinhin als Charisma bezeichnet. Mit der Fähigkeit, das der guten alten Zeit nachweinende Auditorium in den gerne zitierten Bann zu ziehen.

So ein Könner gab sich am Sonntagabend in Pegnitz die Ehre. Markus Engelstaedter beschwor "The Magic of Queen" in der eher tristen Atmosphäre der Christian-Sammet-Halle herauf. Und zwar à la "Classic". Dafür zeichnete ein siebenköpfiges Streicherensemble verantwortlich, das die auf Profiniveau agierende Rockband dezent unterstützte und den typischen Queen-Sound rund machte.

Das allein reicht natürlich nicht, um dem Begriff "Magic" gerecht zu werden, um echte Zauber-Gefühle zu erzeugen. Denn Queen ist gleich Frontman Freddie Mercury. Dass diese Gleichung trotz Turnhallenambiente aufging, war Mister Engelstaedter zu verdanken, dessen stimmliche Bandbreite mehrere Oktaven umfasst.

Diese Kompetenz nutzte er jedoch nicht für den krampfhaften Versuch, Mercury zu imitieren. Er verkaufte seinen eigenen Stil, gerade auch, wenn er im Kopfstimmenbereich unterwegs war.

Fordernde Gesten

Wie einst Mercury, legte er dabei auch eine Portion Selbstverliebtheit an den Tag, wenn er die Besucher mit kleinen, fordernden Gesten zu Szenenapplaus animierte. Das Publikum spielte dieses Spiel gerne mit.

Sogar ein Fanbus aus der Oberpfalz war angereist. Die mehr als 500 Menschen in der vollen Halle ließen sich nicht lumpen, blieben nicht an ihren Stühlen kleben und feierten knapp drei Stunden lang die Queen-Party mit. Und spätestens, nachdem Engelstaedter mit der amerikanischen Sopranistin Aurora Perry die Hymne "Barcelona" zelebriert hatte, gab es kein Halten mehr.

