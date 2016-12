Pegnitz: Mieter klagen über Schimmel in Wohnungen

Vermieterfamilie besitzt zahlreiche Wohnungen — Allgemeinstrom war für eine Woche gesperrt - vor 6 Stunden

PEGNITZ - Drei Mieter einer Familie, die zahlreiche Wohnungen in der Stadt besitzt, klagen über Schimmel in ihren Wohnungen in der Max-Reger-Straße. Im November wurde der Allgemeinstrom in einem Anwesen abgestellt. Der Vermieter gibt sich in der Sache unwissend.

Mehrere Gebäude in der Max-Reger-Straße gehören der Vermieterfamilie. Das Anwesen neben den Garagen ist eines davon. Seit längerem ist das Dachbodenfenster zerbrochen.



Mehrere Gebäude in der Max-Reger-Straße gehören der Vermieterfamilie. Das Anwesen neben den Garagen ist eines davon. Seit längerem ist das Dachbodenfenster zerbrochen. Foto: Fotos: Luisa Degenhardt



Die Ziegel auf dem Dachboden liegen auf den Holzbalken, zwischen zwei Ziegeln ist ein mindestens faustgroßes Loch, durch das es hinein regnet. Das Dachbodenfenster ist zerbrochen, die Scherben liegen auf dem Boden und dem Fensterbrett. Zwei der vier Wohnungen sind noch bewohnt. In beiden bewohnten Wohnungen schimmelt es. Mehrmals seien die Mieter deshalb auf das Vermieter-Ehepaar zugegangen. Passiert sei nichts.

Eine Mieterin hat nun selbst gehandelt. In jedem Zimmer stehen Boxen mit Granulat, das die Feuchtigkeit aufsaugen soll. Die Wand im Kinderzimmer ist eiskalt, obwohl die Heizung läuft. 15 Grad zeigt das Thermometer im Raum an. Erst vor einer Woche hat die Mieterin mit Spray den Schimmel über der Bodenleiste behandelt. Trotzdem sind kleine schwarze Punkte zu sehen. Jeden Tag, sagt sie, muss sie im Eck wischen, weil es so feucht sei im Raum. Seit zwei Jahren wohnt sie an der Max-Reger-Straße.

Durch das Loch im Dach eines der Anwesen in der Max-Reger-Straße regnet es hinein. Auf dem Bild zu sehen sind außerdem zwei Wespennester.



Durch das Loch im Dach eines der Anwesen in der Max-Reger-Straße regnet es hinein. Auf dem Bild zu sehen sind außerdem zwei Wespennester.



Der Vermieter gibt sich unwissend und reagiert unwirsch auf den Anruf der Nordbayerischen Nachrichten. „Ich habe mit den Mietern ständigen Kontakt und mir ist nichts von Schimmel bekannt“, sagt er. Die drei Mieter, die auf die NN zugekommen sind, betonen, dass der Vermieter sehr wohl vom Schimmel wisse und ihnen vorgeworfen habe, nicht richtig zu lüften. „Dabei lüfte ich die ganze Zeit“, sagt eine Mieterin. Zum kaputten Fenster auf dem Dachboden sagt er: „Wenn das die Mieter kaputt gemacht haben, müssen die das wissen. Ich weiß es nicht.“

Rechtsanwalt Helmut Haberberger aus Auerbach ist Vorsitzender des Haus- und Grundbesitzervereins und kennt sich mit den Rechten und Pflichten eines Vermieters aus. Er sagt: „Für Reparaturen am Anwesen ist der Eigentümer zuständig.“ Also auch für die Wiederherstellung des maroden Dachs und des kaputten Fensters. Trete ein Mangel auf, der die Bewohnbarkeit beeinträchtige, müsse der Mieter den Mangel dem Vermieter melden.

In einem anderen Anwesen an derselben Straße wurde das Kellerfenster vor einem halben Jahr eingeschlagen, die Haustür kann man nicht mehr absperren, der Klicker ist kaputt. Der Sohn des Vermieters wisse Bescheid.

Vom 3. bis 9. November wurde in dem Anwesen, in dem zwei Wohnungen bewohnt sind, der Hauptstrom abgestellt. Die Mieter können sich das nur damit erklären, dass der Mieter die Nebenkosten nicht weitergeleitet hat. Der Vermieter hat eine andere Erklärung dafür: Seine Mieter hätten die Tür des Stromkastens herausgerissen, „dann war der Strom weg“. Als seine Vermieterin bei ihm deshalb angerufen hat, habe der Vermieter gesagt, sie solle ihn in Ruhe lassen, erzählt sie. Beide Mieterinnen sagen, dass zuerst der Strom weg war und danach die Tür des Stromkastens auf dem Boden lag. Laut Haberberger gibt es für eine Stromsperre verschiedene Gründe, zum Beispiel wenn eine Gefahrensituation vorliege. „Sehr oft ist aber tatsächlich Zahlungsverzug der Grund für eine Stromsperre“, so Haberberger.

Eine Woche ohne Telefon

Nach einer Woche ohne Telefon, Heizung, Internet und Fernsehen, haben die Mieterinnen die ausstehenden Stromkosten von 316,58 Euro direkt an Eon bezahlt, „damit wir wieder Allgemeinstrom haben“, sagt die dritte Mieterin. Auch Warmwasser gab es nicht, weil die Heizung nicht funktioniert habe. Und die hängt laut einer Mieterin mit dem Allgemeinstrom zusammen. Nach Aussagen des Vermieters läuft die Heizung autark, seine Mieter hätten die Heizung kaputt gemacht. „Es wurde der Wasserhahn von den Mietern abgeschraubt. Der war weg“, sagt der Vermieter. Beim Besuch der Nordbayerischen Nachrichten liegt der alte Wasserhahn im Heizungskeller. Die Mieterinnen sagen, dass die Heizung genau in der Zeit nicht funktioniert hat, als auch der Allgemeinstrom gesperrt war.

Weil sich die Zustände weiter verschlechtern statt bessern, hat sich eine Mieterin schon nach einer neuen Wohnung umgeschaut. Sie fühlt sich vom Vermieter hintergangen. Denn bei der Besichtigung habe sie gefragt, ob Schimmel in der Wohnung ist. Der Vermieter verneinte, wenige Monate später zeigte sich der Schimmel und ist seitdem nicht wegzukriegen. Helmut Haberberger erklärt hierzu, dass der Vermieter dem Mieter Räume überlassen muss, die für Wohnzwecke geeignet sind. „Der Vermieter ist also grundsätzlich für die Schimmelbeseitigung zuständig.“ Wenn der Mieter selbst Schuld am Schimmel hat, ist der Vermieter nicht verantwortlich.

140 Euro Nebenkosten zahlen die beiden Mieterinnen eines Anwesens monatlich. Im November dann hat eine Mieterin keine Miete bezahlt, auch im Dezember nicht. Denn sie hat Angst, dass sie ihre Kaution nicht wiederbekommt. Ihre Nachbarin, die seit vier Jahren in der Wohnung lebt, könne es sich nicht leisten umzuziehen. „Ich bin richtig zornig“, sagt diese. Auch sie überweist wegen der Missstände keine Miete mehr. Das habe ihr der Mieterschutzbund geraten, damit sie nicht auf ihrer Kaution sitzen bleibt.

Hoffnung bleibt

Der andere Mieter vermutet, dass der Vermieter das Geld nicht auf einem Kautionskonto anlegte. Dazu der Vermieter: „Wenn eine Kaution bezahlt ist, wird es vom Hausbesitzer auf Kautionsbüchern hinterlegt. Das ist bei uns so der Fall.“ Haberberger erklärt dazu, dass ein Vermieter die Kaution getrennt von seinem Vermögen anlegen muss, „damit der Mieter im Falle der Insolvenz des Vermieters die Kaution nicht verliert“.

Der dritte Mieter will nicht aus der Wohnung raus. Denn die Lage sei gut und auch die Räume schön geschnitten. Die Hoffnung auf Besserung der Wohnumstände hat er noch nicht aufgegeben: „Ich würde mir wünschen, dass alles gerichtet wird.“

LUISA DEGENHARDT