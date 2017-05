Pegnitz: Mit technischer Umrüstung soll Energie gespart werden

PEGNITZ - Mit einer technischen Umrüstung könnte in der Kläranlage bei Hainbronn Energie und damit Geld gespart werden. Das erläuterte der Leiter des Städtischen Abwasserwerks, Alfons Deiml, in der jüngsten Sitzung des Stadtrats.

Alfons Deiml (links), Leiter des Abwasserwerks, und der Betriebsleiter Roland Zahn (rechts) bei der Pegnitzer Kläranlage. Dort soll durch technische Aufrüstung energieeffizienter gearbeitet werden. Foto: Archiv/Ralf Münch



Das Städtische Abwasserwerk muss im Prinzip nach den Vorgaben des Kommunalrechts kostendeckend arbeiten. Im Haushaltsentwurf, den Deiml den Stadträten erläutert hat, werden in diesem Jahr Gesamteinnahmen in Höhe von 3,15 Millionen Euro erwartet. Auf der Ausgabenseite stehen 3,3 Millionen Euro zu Buche. Ein Verlust war auch schon in den Jahren 2016 und 2015 zu verzeichnen.

In der Konsequenz könnte dies bedeuten, dass im Abwasserbereich die Gebühren erhöht werden, sprich die Bürger tiefer in die Tasche greifen müssen. Darüber muss letztendlich der Stadtrat entscheiden. Deiml aber kündigte bereits eine neue Gebührenkalkulation für Ende dieses Jahres an.

Geld könnte aber künftig bei der Kläranlage in Hainbronn gespart werden. Dafür aber müsste erst investiert werden. Für eine Umstellung bei der Nitrifikation müssten 30 000 Euro investiert werden, die sich aber in zwei Jahren wieder bezahlt gemacht hätten, so Deiml. Bei der Nitrifikation wird das Abwasser mit großen Sauerstoffmengen behandelt. Bisher laufen die dafür notwendigen Gebläse im Dauerbetrieb. Mit dem Einbau von Mess-Sonden wäre es aber möglich, gezielt dann und so viel Sauerstoff zuzuführen, wie auch wirklich nötig ist. Deiml geht in seinem Haushaltsentwurf davon aus, dass über diese Maßnahmen rund 50 000 Kilowattstunden Strom gespart werden könnten.

Die Umstellung der Anlage müsste in Abstimmung mit dem Ingenieurbüro erfolgen, das im Moment sowieso damit beauftragt ist, die Anlage für das neue Wasserrecht fit zu machen. Offiziell läuft das Wasserrecht für die Anlage in Hainbronn nämlich Ende Juni dieses Jahres aus.

Laut Deiml ist auch der Bau eines Carports auf dem Gelände der Kläranlage geplant. Verschiedene Großgeräte, Fahrzeuganhänger und Container für Betriebsstoffe würden nämlich ungeschützt im Freien stehen. Zum Schutz der Arbeitsgeräte und auch der Betriebsstoffe wäre laut Deiml eine Überdachung wünschenswert. Die Planung würde durch den Stadtbauhof erfolgen. Der Haushaltsentwurf sieht dafür 20 000 Euro vor.

Zug um Zug werden auch die Sonderbauwerke im Abwassersystem an das Prozessleitsystem der Pegnitzer Kläranlage angeschlossen. Das war zum Beispiel erst kürzlich das Regenüberlaufbecken im Wiesweiher. Beabsichtigt ist laut Deiml weiter, auch die beiden Becken an der Karmühle und an der Röschmühle an das Leitsystem anzuschließen. Rund 300 000 Euro sollen für den Kanalbau in den Wirtschaftsplan des Haushalts eingestellt werden.

Für den Anschluss des Rettungszentrums am Dianafelsen am städtischem Kanalnetz sind 40 000 Euro vorgesehen. Zusätzlich plant das Abwasserwerk weitere 50 000 Euro für weitere Kanalerneuerungen im Stadtgebiet.Wirtschaftlich geprüft werden soll eine mögliche Auflassung der Kläranlage in Kaltenthal.

Zu klären sei vor allem, ob eine Ertüchtigung der Anlage überhaupt möglich ist und was dies kosten würde. Die Alternative wäre eine Auflassung der Anlage und der dann nötige Bau einer Anschlussleitung bis zur Ortschaft Lehm zum dortigen Kanalsystem. Die gleiche Diskussion sei auch über die Neuhofer Kläranlage zu führen.

Über ein Sonderprogramm wäre dort sogar eine Förderung bei der Auflassung möglich, weil es sich um eine Teichkläranlage handelt. Eine Anbindung des Ortes an das etwas entfernt verlaufende Kanalnetz gebe es aber auch nicht zum Nulltarif. Deiml geht in seinem Haushaltsentwurf von rund 410 000 Euro an Gesamtkosten aus. Knappe 200 000 Euro würde der Bau der Anschlussleitung über eine Strecke von 1300 Metern kosten.

Erneuert werden muss auch das Wasserrecht für verschiedene Regenwasser- und Oberflächenentwässerungskanäle, zum Beispiel in Penzenreuth, Lobensteig und Lüglas. Fortgeführt werden soll auch das Kanalkataster.

MICHAEL GRÜNER