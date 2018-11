Pegnitz: Neue Haltestellen für das Pegomobil

Stadtverkehr: Reusch statt Kellerberg stößt jedoch bei FWG auf Kritik — Anbindung an Sana-Klinik dürftig - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Möglichst noch zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember soll die Routenänderung im Stadtverkehr greifen. Das Pegomobil wird dann einige Haltestellen nicht mehr anfahren, dafür aber kommen neue hinzu.

Das Pegomobil bedient in Pegnitz den öffentlichen Stadtverkehr. Am Schweinemarkt (Bild) wird die Haltestelle bleiben, an der Badstraße wird sie aufgelöst. Allerdings nur für das Pegomobil selbst. Foto: Ralf Münch



Der Stadtrat segnete den Vorschlag der Verwaltung zwar ab, aber vor allem FWG-Sprecher Thomas Schmidt hätte gerne noch ein paar Änderungen gesehen. So ist ihm die Anbindung der Sana-Kilinik an den öffentlichen Nahverkehr zu dürftig. Aktuell aber wird sich daran nichts ändern.

"Die Fraktion findet es schade, dass wir das relativ große Wohnquartier Kellerberg nicht mehr bedienen", sagte Schmidt. Die Haltestelle oben am Kellerberg soll nämlich nicht mehr angefahren werden, dafür aber komme ein Halt an der Arztpraxis in der Reusch hinzu. Der FWG-Sprecher machte sich am Mittwoch in der Sitzung des Stadtrats dafür stark, die Linienführung am Kellerberg doch noch zu ändern. "Was macht da ein älterer Mensch ohne Auto?", fragte sich Schmidt und fand die Situation am Kellerberg "ein wenig prekär".

Kritik übte der FWG-Sprecher auch an der Anbindung der Sana-Klinik. Die Klinik werde zwei Mal am Tag lediglich zum Aussteigen und nur ein Mal pro Tag mit Aus- und Zustieg angefahren. Schmidt sehr deutlich: "Da fehlt mir persönlich die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr."

Bürgermeister Uwe Raab (SPD) machte deutlich, dass das Pegomobil die Strecke von Horlach zum Bahnhof und wieder zurück nimmt. Und diese Route müsse binnen einer Stunde abgefahren werden. Die Haltestelle Kellerberg sei deshalb gestrichen worden, weil der Busunternehmer befürchtet, die Tour nicht in die vorgegebene Fahrzeit unterzubringen. Das Thema sei laut Raab diskutiert worden, mit dem Ergebnis, erst einmal die "befahrbare Variante" einzuführen. "Lassen Sie uns ein wenig Erfahrung sammeln", sagte er abschließend.

Was die Anbindung des Krankenhauses angeht, stellte der Bürgermeister fest, dass offensichtlich keine Anliegen vorgetragen worden seien. Schmidt's Fraktionskollege Hans Hümmer könnte sich schon vorstellen, dass die Linie zum Krankenhaus öfter genutzt werde, "wenn ein entsprechendes Angebot da ist", sagte er. Raab versicherte, dass er der Erste sei, der dem nachgeht, wenn wirklich ein Bedarf vorhanden sei. Sandra Huber (Grüne) gab ihren Fraktionskollegen von der FWG in gewisser Weise recht. Wenn es kein Angebot gibt, dann könne der öffentliche Nahverkehr auch nicht genutzt werden. Die Folge sei, dass die Menschen mit dem Auto fahren. Dies aber verschärfe nur die Parksituation an der Klinik. Sie schlug vor, ein besseres Angebot zu machen.

Schriftlich nachreichen?

Hümmer stellte daraufhin formell einen mündlichen Antrag, die Verwaltung möge prüfen, ob die Intervalle, in denen das Krankenhaus angefahren werde, nicht erweiterbar seien. "Soll ich den Antrag schriftlich nachreichen oder genügt das mündlich?", schob Hümmer noch nach, der vehement forderte, dass sich die Verwaltung in diesem Punkt doch zu einer neuen Überlegung hinbewegen möge.

"Das kann man doch mal prüfen, das ist doch keine Sturheit", konterte er eine entsprechende Anmerkung des Bürgermeisters. "Dafür ist doch der Stadtrat da." Trotzdem hat der Rat den neuen Fahrplanentwurf der Omnibusverkehr Franken (OVF) GmbH Nürnberg einstimmig abgesegnet. Dieser ist jetzt noch beim Landratsamt Bayreuth zu beantragen – ohne Haltestelle Kellerberg und ohne bessere Anbindung des Krankenhauses.

MICHAEL GRÜNER