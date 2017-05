Pegnitz: Noch sind Beeinträchtigungen gering

Verlegung der Kanalrohre an der Bundesstraße 2 hat begonnen — Sperrung für Fahrbahnerneuerung im Sommer - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Bauarbeiten zur Sanierung der Bundesstraße 2 in Pegnitz laufen. Bis zur geplanten Vollsperrung in den Sommerferien, die vor allem die Einzelhändler in der Innenstadt beunruhigt, dauert es zwar noch. Doch schon jetzt gibt es erste Behinderungen.

Die Kanalarbeiten an der B2 haben begonnen. Foto: Ralf Münch



Die Sanierung der schadhaften Kanalleitungen haben bereits am 18. April begonnen, berichtet Michael Schramm, der beim Planungsbüro Baur Consult für das Projekt zuständig ist. Wo es machbar sei, würde das Inliner-Verfahren eingesetzt. So könnten schadhafte Rohre saniert werden, ohne dass sie neu verlegt werden müssen.

Dazu wird ein mit Kunstharz getränkter Glasfaserschlauch in die Kanäle gelegt. "Man kann sich das so vorstellen, als ziehe man einen Gartenschlauch durch ein altes Rohr", erklärt Schramm. Das dabei verwendete Harz werde anschließend verhärtet und so fest, dass es dem Außendruck durch die Erdmassen standhalte.

Die Kanalarbeiten an der B 2 haben begonnen. Rohre müssen neu verlegt werden, da die Kapazität der alten zu gering war. Foto: Ralf Münch



Am 2. Mai haben nun die umfangreicheren Baumaßnahmen begonnen. Dafür sei es notwendig, die Straßen- beziehungsweise Gehsteindecke aufzureißen, weil aufgrund der gestiegenen Zahl der Hausanschlüsse die Kapazität der alten Kanäle nicht mehr ausreiche, erläutert Schramm. Die rund 50 Meter lange Baustelle auf Höhe des Fahrradgeschäfts "Radioaktiv" ist derzeit abgesperrt, der Verkehr wird einseitig mit einer Ampel geregelt.

Bisher habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben, berichtet Uwe Rupp, Polier der Baustelle. Man habe den Gehweg abgegraben und ein kurzes Stück Kanal verlegt. "Die Straße ist stark befahren", sagt Rupp. Zu größeren Staus sei es trotzdem selbst im Berufsverkehr noch nicht gekommen. Lediglich eine Beschwerde habe es wegen der Position der Absperrung gegeben, die mit deren Umstellung aber behoben worden sei.

Stadt musste handeln

"Grundsätzlich war der Auslöser für die Baumaßnahmen der Stadt die geplante Deckensanierung durch das Straßenbauamt Bayreuth", sagt Bürgermeister Uwe Raab (SPD). Die Behörde als Straßenbauträger verlange in solchen Fällen nämlich prinzipiell eine Überprüfung der Ver- und Entsorgungsleitungen. Ergäbe sich daraus, wie in diesem Fall, Sanierungsbedarf, so müsse diese vor der eigentlichen Fahrbahnerneuerung erfolgen.

