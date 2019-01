Pegnitz: Pächter ist der Appetit an Bratwurststand vergangen

PEGNITZ - Was ist über den Bratwurststand schon vor seiner Eröffnung gemeckert und geschimpft worden. Über die im Juni 2011 vom Pegnitzer Metzgermeister Klaus Lindner eröffnete Grillstation ergossen sich Hohn und Spott. Grund der öffentlichen Aufregung: das äußere Erscheinungsbild der Bude.

Der Bratwurststand auf dem Marktplatz Pegnitz wirft laut Pächter Christian Schmauß wenig ab. Er überlegt deshalb, ob er seinen Pachtvertrag mit der Stadt verlängert. © Ralf Münch



PEGNITZ — Das kam bei den Pegnitzern gar nicht gut an. Die puristische Architektur überforderte teilweise ihr Vorstellungsvermögen. Denn das Häuschen am Marktplatz ist betont sachlich gehalten, kompakt und erinnert an den Bauhausstil.

Aufgrund des unterschiedlichen Geschmacksempfindens – geplant hat den Bratwurststand das Ingenieurbüro BaurConsult — titulierten die Pegnitzer die Bude mit wenig schönen Namen. "Schwarzer Würfel" war noch die harmloseste Bezeichnung.

Ufo in der Innenstadt

Der ehemalige PPP-Hotelier Andreas Pflaum schrieb in einem Leserbrief an die Nordbayerischen Nachrichten: "Der Pegnitzer Bratwurststand ist ein Ufo. Ein Neuanfang gleichsam im freien Feld, bei dem alles — baulich, technisch und gesellschaftlich — besser gemacht werden sollte? Das Tolle an dem neuen Bratwurststand ist ja, dass er in dieser wunderbaren Stadt steht und stattfindet, in der "fränkisch modern" alles verzaubert. Ein Bratwurststand für das Nichts."

In einem Online-Votum der NN urteilten damals 64 Prozent der Leser: "Da bleibt mir die Wurst im Halse stecken." All die Kritik löste sich nach und nach jedoch in Wohlgefallen auf. Die Grillstation wurde schnell zur Anlaufstelle der Hungrigen, um schnell eine Bratwurstsemmel, ein Steak oder eine Currywurst mit Pommes zu verdrücken.

Seit ein paar Wochen ist erneut Unmut zu spüren — weil der Bratwurststand nur noch montags und freitags aufsperrte. Vielen fehlte nun die Anlaufstelle für einen Imbiss zwischen Tür und Angel. Auch Bürgermeister Uwe Raab nutzte den wenige Meter vom Rathaus entfernten Stand, um eine Zwischenmahlzeit einzunehmen.

Christian Schmauß, der vor einiger Zeit als Pächter des Bratwurststands Klaus Lindner abgelöst hat, erklärt auf Anfrage, weshalb die Öffnungszeiten eingeschränkt werden mussten. Eine der beiden Mitarbeiterinnen in Pegnitz sei aus Krankheitsgründen ein Vierteljahr ausgefallen. "Ersatz für sie zu finden sei nur schlecht möglich gewesen."

"Wir haben deshalb zu einer Notlösung gegriffen und nur noch an zwei Tagen geöffnet", so Schmauß, der in Bayreuth ein Feinkostgeschäft betreibt. Seit dieser Woche sei auch von Dienstag bis Donnerstag wieder um die Mittagszeit geöffnet, sodass sich die Lage etwas entspannt.

Doch die Situation könnte heuer richtig schlimm werden. Denn Schmauß weiß derzeit noch nicht, ob er den Bratwurststand weiter betreiben wird. Ende Juni ende sein Pachtvertrag; ob er ihn verlängere, sei ungewiss. Er will sich zuvor mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen.

Aus wirtschaftlicher Sicht lohne sich der Betrieb nicht. Es gehe Null auf Null auf, sagt Schmauß. Zudem sei der Aufwand relativ hoch, da der Bratwurststand von Bayreuth aus beliefert werde.

Fehlende Passanten

Ein weiterer Grund, der sich negativ auswirke, seien die fehlenden Passanten in der Innenstadt. Die Kundenfrequenz habe auch im Zentrum von Pegnitz nachgelassen. Dass weniger Kunden kommen, habe er auch bei seinen Bratwurstständen in der Bayreuther Innenstand festgestellt. Als Grund dafür macht Schmauß die Einkaufszentren verantwortlich. In den Innenstädten würden attraktive Geschäfte fehlen. Zur Zeit seien die Einnahmen noch geringer als in anderen Monaten: "Der Januar ist immer relativ ruhig."

Auch Bürgermeister Raab ist bekannt, dass die Bratwurstbude an bestimmten Tagen nur noch eingeschränkt geöffnet ist. Dennoch hat die Stadt Pegnitz noch keine Anstrengungen unternommen, sich nach einem neuen Pächter umzuschauen. "Noch nicht, da krankheitsbedingte Ausfälle vorübergehend sind und in dem unbefristeten Pachtvertrag auch keine Öffnungszeiten geregelt sind", sagt Raab.

Ein Interesse daran, dass der Bratwurstnachschub für die Bürger gesichert ist, muss die Stadt eigentlich haben, denn gebaut hat die Grillstation die Kommune. Die Kosten betrugen 47 510 Euro, davon stammen 24 000 Euro aus Mitteln der Städtebauförderung. Unterhaltskosten hat die Stadt Pegnitz keine, so Bürgermeister Raab.

