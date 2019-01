Pegnitz: Prinzenpaare voller Vorfreude

Rainer und Monika Büttner sowie Lucas Stiefler und Lena Fitzek gehen für Glückauf in die Narrenzeit - vor 29 Minuten

PEGNITZ - Der Sportverein Glückauf hat auch für die Session ein Kinder- und ein großes Prinzenpaar gefunden. Die Herren – Rainer Büttner und Lucas Stiefler, mit weißen Mützen und Harlekin – sowie die Damen – Monika Büttner und Lena Fitzek mit prachtvollen Kleidern und Kronen. Die beiden Paare freuen sich auf viel tanzen, lachen und singen.

Gestatten, die Majestäten des Sportvereins Glückauf: Monika und Rainer Büttner sind das große, Lucas Stiefler und Lena Fitzek das kleine Prinzenpaar für die Faschingssaison 2019. © Ralf Münch



Strahlende Augen, breites Grinsen und die Harlekin-Figur in der Hand. "Unser Harlekin hat nur ein Auge", sagt Sandra Stiefler, Mutter von Lucas. Gerne präsentiert sich das Kinderprinzenpaar und kann es kaum erwarten, bis es bei den offiziellen Terminen auftreten darf. Lena Fitzek aus Nemschenreuth ist neun Jahre alt und wollte schon immer eine Prinzessin sein. "Meine Eltern wurden angerufen. Zuerst hat meine Mama mit meinem Papa darüber gesprochen und dann haben sie es mir erzählt", sagt Lena.

Danach hat sie Lucas gefragt, ob er ihr Prinz sein möchte. "Mir hat noch keiner gesagt, was auf mich zukommt", sagt der neunjährige Lucas Stiefler. Das stimme so nicht, meint Mutter Sandra Stiefler: "Er weiß schon, dass er einige Auftritte hat und mit Lena beim Fasching dabei ist oder ein Altenheim besucht." Lucas stammt aus Körbeldorf, hört gerne Kiss, mag Star Wars und kann den Walzer tanzen. "Ich turne auch beim MTV Pegnitz. Dort klettern wir und spielen Spiele wie Affengold", ergänzt Lucas. Und weiter: "Es ist wichtig. Notieren Sie: Ich bin Lucas mit C, nicht mit K." Die junge Prinzessin tanzt in Freizeit bei der Garde oder spielt ab und zu Eishockey. Zu Fasching hat sie sich bisher immer als Hexe verkleidet. "Ich habe ja auch sonst kein anderes Kostüm", sagt Lena und freut sich sehr, endlich Prinzessin zu sein.

Straffes Programm

Gerade für die junge Gardetänzerin wird es anstrengend. So erklärt Mutter Silke Fitzek: "Lena hat meistens erst ihr Kleid an und tritt als Prinzessin auf. Dann, für den Schautanz der Garde, zieht sie sich schnell um. Nach dem Tanz ist sie wieder die Prinzessin." Ein straffes Programm. Zwischen den Auftritten gilt es natürlich in der Schule aufzupassen. Auch Prinzen müssen fleißig sein und Hausaufgaben machen. "Ich muss diese Woche noch HSU lernen", sagt Lucas. Im Fach Heimat- und Sachunterricht gehe es gerade um Wasser und verschiedene Erdschichten.

Das große Prinzenpaar stammt aus Lobensteig und war sich bei der ersten Anfrage nicht sofort sicher. Es benötigte Bedenkzeit. "Wir wurden angeschrieben, angerufen und an der Haustüre gefragt", scherzt Monika Büttner (41), "hatten uns vorher aber nie Gedanken darübergemacht." Vor der ersehnten Zusage musste Organisatorisches geklärt werden. Das Paar hat zwei Kinder, neun und zehn Jahre alt, um die es sich zu kümmern gilt. Trotzdem freut sich das Paar auf die vielen Termine und hat sich vorbereitet. "Wir haben einige Reden schon geschrieben und korrigieren lassen", sagt Rainer Büttner (45). Auf die Frage, welchem Hobby das Prinzenpaar in der Freizeit nachgeht, antwortete Büttner blitzschnell: "Wir haben zwei Kinder." Das Paar lacht herzhaft und fügt hinzu: "Taxifahrer spielen, lernen und die Kinder eben bei Laune halten." Der große Prinz unterstützt in seiner Freizeit die Feuerwehr aus Penzenreuth. "Das ist ja, Gott sei Dank, nicht ganz so zeitintensiv", witzelt er.

Der Arbeitgeber, die Firma KSB aus Pegnitz, weiß Bescheid. Die kommenden Termine müsste das Paar dann eben kurzfristig mit ihren Chefs absprechen. "Ich habe Gleitzeit — wir werden das je nach Termin klären", erklärt er.

In Salzburg zur Prunksitzung

Der erste Termin steht schon fest. Vom 5. auf den 6. Januar ist das Paar bei der Prunksitzung in Salzburg und Frühschoppen – ohne das junge Prinzenpaar. "Frühschoppen", hakt Lucas fragend ein, "was ist das?" Eine rasche Antwort ist schnell parat, es handle sich um das frühe Einkaufen – shoppen. "Klamotten shoppen und quasseln. Ja ja, die Frauen", säuselt Lucas. Zack, schon landet des Prinzen Harlekin auf seinem Kopf. "Jetzt wissen wir, wie der Harlekin sein Auge verloren hat", sagt Frau Stiefler und lacht. Für das Kinderprinzenpaar, Lena und Lucas, starten die ersten Termine mit dem 1. Gala-Abend in der Sammet-Halle am 11. Januar 2019.

