Pegnitz: Promovierter Theologe aus Indien als Urlaubsvertretung

Monsignore Dr. theol. Anthony Therath aus Kerala übernimmt die Pfarrei Herz Jesu - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Dieses Jahr ist der indische Monsignore Anthony Therath zum zweiten Mal nach 2016 als Urlaubsvertretung für Pfarrer Peter Klamt in der Pfarrei Herz Jesu in Pegnitz tätig.

Qualifizierte Urlaubsvertretung in Pegnitz: der promovierte südindische Theologe Anthony Therath. © Karl Schwemmer



Persönlich bekannt sind Peter Klamt und Anthony Therath seit mehr als 20 Jahren. Durch Besuche von Klamt in Indien und Urlaubsaufenthalte von Therath in Deutschland kamen mehr als zehn Treffen zustande. Sie boten Gelegenheit für Besuche beim priesterlichen Freund in dessen deutschen Pfarrstellen wie auch Generalvikar im bischöflichen Ordinariat am indischen Bischofssitz oder auch beim Professor im indischen Priesterseminar. Die gute Bekanntschaft pflegten beide mit Telefonaten und Mails.

Therath feiert mit den Gläubigen der Pfarrei die Gottesdienste, ob Messfeiern an Sonn- und Werktagen, Trauungen oder Beerdigungen, und bereitet dafür die Predigten und Worte an die Gottesdienstteilnehmer vor. Zudem spendet er die Sakramente für Beichte, Krankenkommunion, Krankensalbung und Sterbende.

Geboren wurde Anthony Therath am 26. Dezember 1950 in der Nähe der Hafenstadt Kochi im südwestindischen Bundesstaat Kerala. Eine der am dichtesten besiedelten Regionen Indiens. Dort herrscht momentan Regenzeit – und wegen der dramatischen Monsunfluten ist Kochis Flughafen in der Touristenregion Kerala für drei Tage geschlossen worden. Die Regionalregierung teilte erst am Mittwoch mit, dass es bis Samstag wegen des starken Regens und der Überschwemmungen keine Flüge zum oder vom "Kochi International Airport" gibt. Berichtet wird bereits von 164 Toten. Am Freitag erst ließen die Regenfälle nach. Mehr als 150 000 Menschen suchten und fanden Zuflucht in 1200 staatlichen Lagern.

Der Bundesstaat Kerala gehört zu den am dichtesten besiedelten Regionen Indiens und belegt hinsichtlich der sozialen Entwicklungsindikatoren wie Alphabetisierungsgrad, gesellschaftliche Stellung der Frau, wirtschaftliche Entwicklung und Kontrolle des Bevölkerungswachstums einen der Spitzenplätze unter den indischen Bundesstaaten.

Aus geordneten Verhältnissen

Anthonys Vater war Verwaltungsbeamter bei der englischen Armee. Mit der Unabhängigkeit Indiens wechselte er in den kirchlichen Dienst und übernahm Aufgaben als Mesner, Kantor und Messdiener. Seine Mutter leistete medizinische Dienste in der Ayurveda-Medizin. So lebten die Eltern mit ihren zwei Mädchen und drei Jungen in geordneten sozialen Verhältnissen. Anthony, der jüngste, besuchte Grundschule und Gymnasium und verbrachte bereits die letzten beiden Jahre vor dem Abitur im Priesterseminar in der Bischofsstadt Alleppey. Dort gab es in den 1960er Jahren das einzige Priesterseminar Keralas.

Zum Studium der Theologie und Philosophie durfte der junge Therath nach Rom an die Missionsuniversität "Universita Urbana". Dort war das Seminar in den Sommermonaten geschlossen. Die Seminaristen mussten sich selbst um Aufenthalt und Unterhalt kümmern. Antony Therath nutzte diese Monate für eine Europareise, ein Praktikum in Amerika und auch zur Ferienarbeit in Deutschland, wo er zweimal bei Kugelfischer in Schweinfurt arbeitete und sich praxisnahe Deutschkenntnisse für den Alltag erwarb. Nach seinem Studium wurde er 1975 in Alleppey zum Priester geweiht. Seine Doktorarbeitet schrieb er nach Studien zur Promotion im theologischen Fachgebiet Exegese über die Bedeutung der heiligen Stadt Jerusalem im Johannesevangelium.

Als Professor für Exegese übernahm Anthony Therath die Lehrtätigkeit im neugegründeten Priesterseminar in Alwaye nördlich von Kochi, wurde für eine Amtsperiode Präses und schließlich Dekan für Theologie. Hier besuchte ihn auch Pfarrer Peter Klamt, seinerseits Orts- und Diözesanpräses der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB).

Wenn Therath nach seiner Urlaubsvertretung in seine indische Pfarrei zurückkehrt, übernimmt er die Schulleitung einer katholischen Privatschule. Der Ehrentitel Monsignore, päpstlicher Ehrenkaplan, wurde bereits im Jahre 2007 dem Dr. theol. Anthony Therath in Würdigung seiner Verdienste im priesterlichen Dienst von Papst Benedikt XVI. verliehen.

KARL SCHWEMMER