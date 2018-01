Pegnitz: Rege Nachfrage nach den Wohnungen

PEGNITZ - Die vergangenen Jahre war das Posthaltergelände an der Bundesstraße kein schöner Anblick. Auf dem Gelände wucherte Gestrüpp, Trümmerteile lagen herum. Das "Bettenhaus" verfiel immer mehr. Es war das einzige Gebäude, das vom Post-Hotel übrig geblieben war. Die Unruhe in der Bürgerschaft über den "Schandfleck" wuchs.

Wo bis zum Abriss das Posthotel stand, soll ein Wohnpark entstehen. Das erste Gebäude (Bild) mit 16 Wohnungen soll bereits im Frühjahr errichtet werden. Die Nachfrage nach den Wohnungen ist gut. © HD Bau



Als endlich die Firma HD Bau aus Michelfeld das Grundstück kaufte, um dort den "Wohnpark Am Posthalter" zu errichten, atmeten viele Pegnitzer auf. Im Frühjahr soll es mit dem Bau des ersten der drei Häuser losgehen. Was noch fehlt, ist die Baugenehmigung vom Landratsamt Bayreuth.

"Ich gehe davon aus, dass sie Ende Januar vorliegt", sagt Makler Günter Pfaffenberger von der Bayreuther Firma Pro Vobis. Eigentlich könnte dann sofort mit dem Bauen begonnen werden, aber Pfaffenberger glaubt, dass der momentan milde Winter im Februar noch einmal sein wahres Gesicht zeigt. "Man soll den Winter nicht unterschätzen."

Deshalb geht er davon aus, dass erst Ende März der Spatenstich erfolgt. "Ich bin optimistisch, dass es dann klappt. Sobald es das Wetter zulässt, legen wir los." Aufgrund der für diese Jahreszeit relativ hohen Temperaturen, seien Erdarbeiten zurzeit kein Problem. "Aber wem ist damit gedient, wenn wir die Bodenplatte legen und dann vielleicht nicht weitermachen können."

Die Vermarktung der Wohnungen hat schon vor längerem begonnen. "Es gibt eine rege Nachfrage", sagt Pfaffenberger. Verkauft ist zwar noch keine, denn "wir können erst zum Notar gehen, wenn mit dem Bau begonnen worden ist". Einige Wohnungen seien bereits reserviert, und zwar sieben der 16 Wohnungen des ersten Gebäudes. Ziel ist es, bis Baubeginn die Hälfte der Wohnungen an den Mann gebracht zu haben.

Die Schar der Interessenten sei "bunt gemischt". Von älteren Menschen bis zu Familien sei alles darunter – nicht zuletzt wegen der unterschiedlichen Größe der 2-Zimmer bis 4-Zimmer-Wohnungen, die eine Fläche von 57 bis 126 Quadratmeter haben. "Das ist sinnvoll", so der Makler. Für jede Wohnung sind im Schnitt 1,5 Stellplätze vorgesehen, zum Teil als Carport. Im Haus Drei wird es auch eine Tiefgarage geben. Elektro-Rollos und Parkettboden sowie große Fliesen gehören ganz selbstverständlich zur Ausstattung. Alle Wohnungen sind vom Zugang und der Grundrissplanung barrierefrei, was vor allem für alte gebrechliche Menschen von Vorteil ist.

Pfaffenberger spricht von einem breitgefächerten Publikum; reine Kapitalanleger seien ebenfalls dabei. Unter den potentiellen Käufern sei auch ein Pegnitzer, der aus beruflichen Gründen in München lebt und irgendwann im Alter nach Pegnitz zurückkehren will. Die Wohnung wird in der Zwischenzeit vermietet.

Mit einer Maschine werden die Steine zerkleinert. Der Spatenstich für das erste Gebäude soll am Ende des Winters erfolgen. © Klaus Trenz



Nach dem Bau des ersten Gebäudes werden nach und nach die beiden anderen Häuser mit ebenfalls 16 Wohnungen errichtet. Zudem entsteht im vorderen Bereich des Grundstücks ein Pflegezentrum. Bauherr des Pflegezentrums ist das Unternehmen BayernCare aus Erlangen. In dem kleinen Baugebiet mit sechs Parzellen in Neudorf West unweit des Pendlerparkplatzes tut sich hingegen noch wenig. Die Grundstücke sind komplett erschlossen, doch sei es ein klassisches Gebiet für Hausbesitzer. Und die würden sich erst im März oder April entscheiden. Pfaffenberger: "Erst dann wird gekauft." Die Grundstücke verkauft HD Bau. "Mit dem Unternehmen kann auch gebaut werden, das ist jedoch keine Pflicht", betont er.

