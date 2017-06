Pegnitz: Rekordhaushalt mit Ausgaben so hoch wie nie

PEGNITZ - Bis auf SPD und Zukunft Pegnitz hagelte es bei der Haushaltsverabschiedung Kritik an der Finanzpolitik der Stadt. Die FWG-Fraktion verweigerte ihre Zustimmung komplett.

Den meisten Fraktionen des Stadtrats sind im jetzt mehrheitlich verabschiedeten Haushalt die Ausgaben zu hoch. Für Investitionen bleibe nichts mehr übrig. Die Forderung nach einem besseren Controlling wird laut. Foto: Foto: dpa



Das Ritual der Haushaltsreden eröffnete CSU-Sprecher Manfred Vetterl. Er sprach von einem Rekordhaushalt. "Satte 22,7 Millionen Euro prägen diesen Haushalt. Die Einnahmen sind so hoch wie nie zuvor, allerdings sind auch die Ausgaben so hoch wie nie zuvor." Pegnitz habe ein Ausgabeproblem. Und — Vetterl zitierte aus einem Nachrichtenmagazin — die Bürger würden für ihre geleisteten Steuern erwarten, dass das Geld sinnvoll in Infrastruktur und Bildung investiert werde. "Diesen Erwartungen der Bürger werden wir in Pegnitz jedoch mit diesem Haushalt wieder nicht gerecht."

Die Geschäftsausgaben würden erneut steigen und lägen bei 3,1 Millionen Euro. "Seit Jahren fordern wir hier eine Überprüfung dieser Ausgabenposition. Geschehen ist bisher leider nichts." In einer Zeit der höchsten Einnahmen müsse laut CSU–Fraktion mehr Geld übrig bleiben, um mehr investieren zu können.

Vetterl zweifelt auch daran, dass die Jugendarbeit in der Stadt in die richtigen Bahnen gelenkt werde. "Wir brauchen keinen Eventmanager für die Jugend, sondern einen, der sich besonders um die Problem-Jugend kümmert." Trotz aller Kritik signalisierte Vetterl allerdings Zustimmung zum Haushalt.

Für die SPD-Fraktion erklärte Jürgen Prinzewoski, dass die Steigerung der Personalkosten um 336.000 Euro im Vergleich zum vergangenen Jahr von seiner Fraktion so mitgetragen werde. Im Stellenplan des Haushalt sei nach Meinung der SPD keine Stelle zu viel ausgewiesen. Die gestiegenen Geschäftsausgaben seien in letzter Zeit insbesondere hinsichtlich der Bauhofleistungen und inneren Verrechnungen ins Gespräch gekommen. "Ich traue weder mir noch irgendeinem Mitglied meiner Fraktion zu, ohne professionelle Hilfe, sprich ohne Konsolidierungsgutachten, irgendwelche Sparvorschläge zu machen", so Prinzewoski.

Die Ausgaben für die Kreisumlage seien erfreulicherweise um 1,2 Millionen Euro gefallen. Auf der anderen Seite müssten aber 1,4 Millionen Euro Zuschuss an den Freizeitpark geleistet werden. Und dies werde nicht als Minderung der Leistungsfähigkeit anerkannt. Für die SPD signalisierte Prinzewoski "vollumfängliche" Zustimmung.

FWG-Sprecher Thomas Schmidt stellte mit Ernüchterung fest, dass auch in Zeiten höchster Einnahmen durch Einkommens- und Gewerbesteuer sowie staatlicher und kommunaler Unterstützung kein Geld für eigene Investitionen übrig bleibe. "Bereits vor einem Jahr wurde in diesem Gremium der Ruf nach der Einrichtung einer Kommission zur Haushaltskonsolidierung laut, geschehen ist — wie so oft — bislang noch nichts. Und, Nein meine Damen und Herren, hier kommt das Isek nicht als Ausrede in Frage."

Als legitim sah es Schmidt an zu hinterfragen, ob zum Beispiel Bauhofleistungen im Rahmen eines "Event-Bauhofs" zum Wohle von Dritten vor originären Pflichtaufgaben der Stadt stünden. Offen sollten Verwaltungsaufwand und Personalforderung diskutiert und nach Lösungsmöglichkeiten gesucht werden. Schmidt erhofft sich einen Erfolg durch die vom Stadtrat angestoßene Mediation in der Verwaltung. "Gilt es doch, ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen und weitere Kündigungen von langjährigen Mitarbeitern zu vermeiden."

Die FWG lehnte laut Schmidt den Haushalt ab, weil sie darin keinen Willen zur Minimierung der hohen laufenden Kosten erkenne.

"Nicht mehr tragbar"

Kritik kam auch von Michael Förster von der Pegnitzer Gemeinschaft (PEG). Seine Fraktion habe mit sich gerungen, ob sie zustimmen werde, vor allem deshalb, weil die Zahlen des Verwaltungshaushalts nicht mehr tragbar seien. Förster machte eine klare Ansage: "Einen weiteren Haushalt mit Kostensteigerungen und ohne Sparmaßnahmen werden wir seitens PEG nicht mehr mittragen."

Nachdem alle Rücklagen der Stadt bereits vergangenes Jahr verplant worden seien, bleibe heuer nur eine Kreditaufnahme von knapp zwei Millionen Euro, um zumindest das Notwendigste an Investitionen durchführen zu können. "Und das trotz einer Entlastung von mehr als 1,2 Millionen Euro bei der Kreisumlage, trotz einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 3,2 Millionen Euro auf der Einnahmenseite. Ohne diese beiden positiven Effekte wären wir in 2017, trotz ansonsten guter Steuereinnahmen, handlungsunfähig", machte Förster klipp und klar deutlich.

"Wir müssen mit knappen Mitteln haushalten, das bedeutet für mich auch, das Optimum aus dem, was zur Verfügung steht, herauszuholen", sagte Dr. Sandra Huber von den Grünen. Ein gutes Management sei Voraussetzung dafür, dass dies gelinge. "Sollte es im laufenden Jahr in dieser Hinsicht ein ,Weiter so‘ geben, sehe ich die Umsetzung der Empfehlungen des Isek ernsthaft in Gefahr. Und dann müssten wir uns in der Tat Misswirtschaft vorhalten lassen." Huber vermisste eine transparente Darstellung der Geschäftsausgaben, die es dem Stadtrat ermöglichen würde, Reformvorschläge zu machen. Mit einem dringenden Appell, Prozesse doch zu optimieren, signalisierte sie ihre Zustimmung.

Laura Prinzewoski von Zukunft Pegnitz sprach sich dafür aus, hinsichtlich der Beurteilung der Geschäftsausgaben das Konsolidierungsgutachten abzuwarten. "Denn nur durch dieses ist es uns möglich, Prioritäten richtig zu setzen und Entscheidungen zu treffen."

Was die Verrechnung der Bauhofleistungen angeht, glaubt Prinzewoski, dass der Stadtrat eine politische Entscheidung treffen werden müsse, was der Bauhof bei welchen Veranstaltungen noch leisten soll beziehungsweise müsse. Würden Leistungen jedoch fremd vergeben, dann würden sich auch für die Stadt die Ausgaben weiter erhöhen.

Kilian Dettenhöfer von der Jungen Liste (JL) listete auf, dass 20 Prozent aller Ausgaben des Haushalts auf die Kreisumlage entfallen. Weitere 20 Prozent aller Ausgaben fänden sich im Bereich der Personalkosten. "Eine Steigerung gegenüber dem letzten Jahr um rund 330.000 Euro", so Dettenhöfer. Schon im Haushalt des Jahres 2015 sei dieser Posten schon einmal um 312.000 Euro gegenüber dem vorangegangenen Jahr gestiegen gewesen. Dettenhöfer sprach hier von einer überdurchschnittlichen Steigerung bei den Personalkosten. Einer fraktionsübergreifenden Forderung nach einer einschneidenden Senkung der Personalkosten sei aber nicht erfolgt. "Von alternativen Möglichkeiten einer Personalkosteneinsparung oder dem Kürzen von freiwilligen Leistungen ganz zu schweigen."

Ebenso sei es laut Dettenhöfer "wieder einmal" versäumt worden, die laufenden Geschäftsausgaben durch ein klares, strukturiertes Controlling zu senken. "So werden 42.000 Euro mehr aus dem Stadtsäckel entnommen als im Vorjahr", so Dettenhöfer. Auch daran habe man nichts ändern können, zumal die einberufene "Sparkommission" nur durch die größeren Fraktionen vertreten sei, währenddessen sich die Liste der Grünen, der Zukunft Pegnitz und die Junge Liste einen Sitz in diesem Gremium teilen müssten. Dettenhöfer forderte auch, in die städtische Infrastruktur zu investieren, die erhebliche Verbesserungen erfahren müsse.

