Pegnitz: Satzung beschlossen

Bürgermeister betonte, wie wenig er von Straßenausbaubeitragssatzung hält — Knappe Abstimmung - 21.12.2016 20:24 Uhr

PEGNITZ - Die FWG hatte schon angekündigt, gegen den Erlass einer Straßenausbaubeitragssatzung (Sabs) zu stimmen. Nach hitziger Diskussion im Stadtrat hoben sich obendrein noch ein paar Hände mehr, um gegen den Erlass der Satzung zu stimmen.

Unser Foto zeigt Bauarbeiten in der Viktor-von-Scheffel-Straße. Zwar war die Entscheidung im Stadtrat knapp, doch nichtsdestotrotz ist die Straßenausbaubeitragssatzung nun erlassen. © Archiv/Ralf Münch



Am Ende stand es 13:10 Stimmen für den Erlass einer Sabs und damit für die von der Verwaltung vorgelegte Mustersatzung. Geschlossen stimmten die Fraktionen der Pegnitzer Gemeinschaft (PEG) und der FWG dagegen, außerdem Heike Lindner-Fiedler (CSU), Kilian Dettenhöfer (Junge Liste) und Oliver Winkelmaier (SPD). Der Grundsatzbeschluss, dass man eine Satzung erlassen will, wurde vor einem halben Jahr gefällt.

Dem Beschluss in der Sitzung am Mittwoch ging eine längere Diskussion voraus. Bürgermeister Uwe Raab (SPD) betonte noch einmal, dass der Rat gezwungen sei, die Satzung zu erlassen, „selbst wenn es ein ungeliebtes Kind von uns werden wird“. Michael Förster (PEG) war der Meinung, dass die Satzung zu überhastet beschlossen werde, erst im Dezember habe das Gremium die ausgearbeitete Satzung zum ersten Mal gesehen. „Mit den Gestaltungsmöglichkeiten in der Satzung springen wir noch zu kurz, andere Kommunen spielen damit.“ Zum Beispiel mit Abgrenzungen von Privat und Geschäftsbetrieben oder inwieweit Eigenleistungen der Stadt abgerechnet werden.

„Tod für Dorferneuerungen“

Karl-Heinz Rödl (FWG) betonte, dass er die Satzung für ungerecht hält. „Sie bedeutet für zukünftige

Dorferneuerungen und Maßnahmen nach dem Städtebauförderprogramm den Tod.“ Sein Fraktionskollege Thomas Schmidt äußerte, dass man die Bereitschaft gezeigt habe, die Sabs mittragen zu wollen. Aber man solle sich mit der Entscheidung mehr Zeit lassen.

Danach meldete sich Manfred Vetterl (CSU) zu Wort: „Ich meine, dass wir aus der Nummer nicht mehr herauskommen können.“ Er sehe es als nicht mehr rechtmäßig an, „wenn wir aus der Sache wieder aussteigen“, also gegen den Erlass der Satzung stimmen. Jürgen Prinzewoski (SPD) schloss sich Vetterl an. Der Beschluss für die Einführung einer Sabs sei mehrheitlich gefasst worden, man sei daran gebunden. Ein atypischer Fall — wenn die finanzielle Lage einer Kommune außerordentlich gut ist — sei Pegnitz nicht. „Wir können die Rechtsaufsicht weiter ärgern, aber was haben wir davon? Dann drücken sie uns die Mustersatzung aufs Auge“, so Prinzewoski.

Förster erwiderte, dass er den demokratisch beschlossenen Beschluss nie angegriffen habe. Seiner Meinung nach gebe es noch Ausgestaltungsmöglichkeiten der Satzung zum Wohl der Bürger. Auch Schmidt kritisierte Prinzewoski für seine Aussage. „Dass man mir einen Mangel an Demokratieverständnis vorwirft, nur weil ich eine andere Philsosophie vertrete.“ Prinzewoski: „Das hab ich nicht gesagt.“

Hans Hümmer (FWG) sorgte im Anschluss für wütendes Gemurmel unter den Räten, als er andeutete, dass manch ein Rat die Auffassung vertrete, mit der Sabs bereite man dem Bürger etwas Gutes. Winkelmaier: „Keiner von uns wäre auf die Idee gekommen, die Satzung zu erlassen.“ Beschwerden über die Sabs seien an den Landtag zu richten. Was die Gestaltungsmöglichkeiten der Satzung angehe, so glaube er nicht, dass es in irgendeiner Form Spielraum gebe. „Lehnen wir die Sache ab, wird uns die Satzung aufgedrückt, das ist sehr viel ungerechter,“ sagte er. Trotzdem könne er dem Erlass der Satzung nicht zustimmen, weil er die Sabs generell für ungerecht halte.

Wieder war es Förster, der das Wort ergriff. „Das stimmt nicht. Ich rede nicht von Utopien, sondern von rechtskräftigen Satzungen in Bayern, die noch Gestaltungsspielraum geben.“ Kämmerer Wolfgang Hempfling riet dazu, sich an die Mustersatzung zu halten. Seit Jahrzehnten habe die sich bewährt und man sei auf der sicheren Seite.

„Verstehe Angriffe nicht“

Günter Bauer (CSU) meldete sich im Anschluss zu Wort. „Ich möchte nochmal erwähnen: Es gibt in diesem Kreis keinen, der für diese Satzung war.“ Man habe lange diskutiert und über das Modell der einmaligen Beiträge abgestimmt, sich außerdem auf die Formulierungen in der Satzung geeinigt. „Ich verstehe die Diskussion und die Angriffe nicht. Das ist für mich unmöglich.“

