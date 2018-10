Pegnitz schickt Forstarbeiter zum Rückentraining

PEGNITZ - Im ersten Moment hört es sich komisch an: Eine Rückenschule für Forstarbeiter. Bei genauerem Hinsehen macht diese aber großen Sinn. Zum ersten Mal organisierten die Bayerischen Staatsforsten Pegnitz deshalb ein solches Angebot auch für ihre im Wald tätigen Mitarbeiter.

Rückenschule für Forstarbeiter der Bayerischen Staatsforsten Pegnitz. Das Foto zeigt von links Markus Brütting, Heiko Bajorat, Uwe Linz, Uwe Großmann, Gerhard Steininger und Trainerin Anna Esser. © Ralf Münch



Sie arbeiten mal knieend, mal in der Hocke und mal über Kopf: Die Forstarbeiter, die in unebenem, hügeligem Gelände mit schwerem Werkzeug tätig sind. Für sie sei eine solche Schulung, die auch für andere Abteilungen, etwa die Verwaltung, angeboten wird, besonders wichtig, sagt der Servicestellenleiter der Bayerischen Staatsforsten Pegnitz, Gerhard Steininger. "Es ist eine schwere, körperlich anstrengende Arbeit, die die Männer hier leisten", resümiert er.

Auf die Idee, so eine Schulung auch den Forstarbeitern zu ermöglichen, seien sie beim Gesundheitstag im vergangenen Jahr im Juni gekommen. Denn da sei auch jemand von der B.A.D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH vor Ort gewesen. Diese berät andere Firmen, wie sich in Betrieben die Arbeitssicherheit verbessern oder gesundheitliche Vorsorge betreiben lässt. Und wie so gesundheitliche Schäden und damit verbunden Arbeitsausfälle vermieden werden können.

Schon Thema in der Lehre

Gesundheitliche Vorsorge sei zwar bereits in der Ausbildung der Forstarbeiter ein Thema, aber mit der Zeit werde das wieder vergessen, sagt Steininger. Umso wichtiger sei es, das wieder aufzufrischen.

Es ist Anna Esser, Sportwissenschaftlerin bei B.A.D, die an dem Tag die Arbeit der Männer analysiert. Mit dem Smartphone macht sie zunächst Bilder, während die Forstarbeiter Bäume pflanzen – eine Arbeit, die laut Steininger besonders anstrengend ist. Die Fotos werden anschließend ausgedruckt und dann den Männern gezeigt. Anhand der Bilder bekommen die Arbeiter Tipps, was sie besser machen können.

Sportwissenschaftlerin Anna Esser erklärt, welche Kräfte bei der Arbeit auf die Wirbelsäule wirken. © Ralf Münch



Es sieht interessant aus, wie gestandene Männer im Wald in ihrer Arbeitskleidung stehen, während Esser ein Modell einer Wirbelsäule in der Hand hält und erklärt, bei welcher Arbeitsposition welche Belastung auf welche Wirbel und Bandscheiben wirkt. Anschließend zeigt sie, welche Übungen sinnvoll und wirksam zur Verbesserung des Bewegungsapparates sind.

An der frischen Luft

Die Protagonisten hätten sich keinen besseren Ort für die Schulung aussuchen können, wo es frische, saubere Waldluft und Vogelgezwitscher gibt. Das wirkt dann doch ziemlich anders, als wenn Verwaltungsangestellte im Büro ihre Übungen machen. "Das, was wir hier im Grunde genommen machen, ist ein Ergonomie-Projekt für Waldarbeiter", resümiert Esser. "Wir geben hier den Leuten einen Input, was verbessert werden könnte. Besonders bei den Waldarbeitern ist das wichtig. Es ist eine teilweise gefährliche Arbeit, bei der die Arbeiter ständig in einer eingeschränkten Zwangshaltung sind", sagt Gesundheitsexpertin Esser.

Die Männer wissen diese Rückenschulung zu schätzen. Sie sind mit Eifer bei der Sache, als Esser Übungen zeigt, wie sie verschiedene Muskulaturen dehnen können. "Es ist wichtig, dass die Muskulaturen sich nicht verhärten. Denn die Muskulaturen arbeiten zusammen und stützen so die Wirbelsäule", betont Esser, während die Waldarbeiter konzentriert bei der Sache sind.

War das jetzt eine einmalige Sache? "Bestimmt nicht", meint Steininger. "Es hat sich gezeigt, dass es etwas bringt. Die Gesundheit der Mitarbeiter liegt uns allen am Herzen. Und dem Arbeitgeber bringt es auch etwas, wenn es keine krankheitsbedingten Ausfälle gibt. Dieser Kurs ist eine tolle Sache".

