Pegnitz: Schmierereien im Rohbau

Unbekannte machen sich mit Farbmarkierungsspray zu schaffen - vor 55 Minuten

PEGNITZ - Zwischen Samstag, 30. Juni und Montag, 2. Juli, kam es in einem Rohbau an der Hans-Böckler-Straße in Pegnitz zu mehreren Sachbeschädigungen.

Dabei wurde ein hellgrünes Farbmarkierungsspray von der Baustelle benutzt, um mehrere Fensterscheiben und Fahrstuhltüren mit diversen Symbolen zu besprühen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Pegnitz unter der Telefonnummer 09241/99060 melden.

