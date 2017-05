Pegnitz: Schulpartnerschaft stirbt einen leisen Tod

Kooperation des Gymnasium Pegnitz mit der "Wilfrid’s School" in Blackburn steht nach 30 Jahren vor dem Aus - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Leises Ende nach über 30 Jahren: Die Schulpartnerschaft des Gymnasium Pegnitz mit der "Wilfrid’s School" im britischen Blackburn läuft aus. Wie Oberstudiendirektor Hermann Dembowski den NN verriet, streckt man derzeit die Fühler nach einer neuen Partnerschule aus — ungeachtet von Brexit-Sorgen.

Auf unserem Foto empfängt der damalige Bürgermeister Manfred Thümmler die Partnerschaftsschüler aus Blackburn. Foto: Archiv/Irene Lenk



Ein Austritt Großbritanniens aus der Staatengemeinschaft, die damals noch eine Europäische Wirtschafts-Gemeinschaft war, stand im Jahr 1984 nicht zur Diskussion. Waren die Engländer doch erst 1973 offiziell beigetreten. Mitte der 1980er Jahre standen deutsche Schulen Schlange bei der Bewerbung um eine Schulpartnerschaft mit "Great Britain", über 100 bemühten sich jahrelang vergebens, wie es in einem Artikel der Nordbayerischen Nachrichten vom 14. September 1984 heißt.

Dass das Gymnasium Pegnitz erfolgreicher war, ging auf private Initiative zurück: Der Lehrer Gerald Wittke knüpfte in einem Auslandsjahr private Kontakte zur "Wilfrid’s School" im britischen Blackburn, der damalige Direktor des Gymnasium Pegnitz, Herbert Scherer, brachte die Schulpartnerschaft unter Dach und

Ursprünglich hätte es eine Kooperation mit der "Public School" in Ulverston (Grafschaft Cumbria) geben sollen; hier unterrichtete auch Gerald Wittke, sein Gegenstück war der englische Gastlehrer Christopher Whinnett, der in Pegnitz arbeitete. Ulverston war jedoch mit Kelheim "verbandelt", so dass eine Partnerschaft mit Pegnitz nicht infrage kam.

Schließlich wurde es die von Britanniens Anglikanischer Kirche betriebene Gesamtschule in Blackburn — damals eine 140 000 Einwohner zählende Gemeinde in der Nähe des bekannten Seebades Blackpool. Die "Wilfrid’s School" war mit 1600 Schülerinnen und Schülern damals auch deutlich größer als das Gymnasium Pegnitz. Der erste Austausch mit Blackburn ging im September 1985 über die Bühne. Und wie bei fast allen dieser Projekte wurden daraus Bekanntschaften und Freundschaften, die zum Teil bis heute halten.

Erst im letzten Jahr wurde das "30-Jährige" der Schulpartnerschaft groß gefeiert. Laut Hermann Dembowski habe sich dabei aber schon angedeutet, dass der alten Partnerschaft kein all zu langes Leben mehr beschieden sein würde.

"Die Nachfrage nach einem Austausch mit Deutschland ist deutlich geringer geworden", sagt Hermann Dembowski. Dies habe allerdings nichts mit dem bevorstehenden Brexit zu tun, sondern habe eher strukturelle Ursachen. Einerseits hätten sich in Blackburns "Public School" die Fremdsprachen-Schwerpunkte geändert: "Die Schüler lernen inzwischen lieber Spanisch oder Französisch als Deutsch", weiß Dembowski. Außerdem habe sich in Blackburn die Zahl asiatisch-stämmiger Familien erhöht. Und diese würden vor allem ihre Töchter nur ungern alleine ins Ausland reisen lassen.

Dass sich Großbritannien gerade aus Europa verabschiedet, hindert Hermann Dembowski und das Schulteam nicht daran, sich "auf der Insel" nach einer neuen Partnerschule umzusehen. "Es gibt Kontakte, die sind aber nicht so konkret, dass man jetzt schon darüber reden sollte", bittet Dembowski um Verständnis für die derzeitige "Nachrichtensperre" in Sachen "Schulpartnerschaft".

In Frankreich läuft es gut

Problemlos laufen dagegen die beiden Partnerschafts-Projekte mit Frankreich. Das Gymnasium Pegnitz arbeitet parallel mit dem "Lycée de Villaroy" in der Partnerstadt Guyancourt bei Paris und dem "Collège La Salle" in Pringy bei Annecy (Département Haute-Savoie) zusammen. Wie Hermann Dembowski ausführt, haben sich im Lauf der Jahre bestimmte Traditionen eingebürgert: Nach Guyancourt fahren in der Regel die höheren Klassen des Gymnasiums, nach Pringy die jüngeren Schüler.

Pro Austausch-Schule sind es in der Regel Gruppen von 30 Schülern und ihren Betreuern, die das jeweils andere Land kennenlernen. "Da gibt es eine erfreuliche Stabilität und enge freundschaftliche Kontakte auf allen Ebenen", freut sich Schulleiter Dembowski. Er ist guten Mutes, eine vergleichbare Partnerschaft auch mit einer neuen Schule in Großbritannien aufzubauen — am Brexit scheitern soll die Zusammenarbeit nicht.

