Pegnitz: Sein Herz schlägt für die Geografie

Was der Umsetzungsmanager des Wirtschaftsbandes A9-Fränkische Schweiz macht

PEGNITZ - „Es ist eine unglaublich spannende Aufgabe, und der Prozess bleibt nicht stehen. Es geht immer weiter und die Themenaufstellung ist breit gefächert“, sagt Michael Breitenfelder. Seit 2008 ist der 41-Jährige der Umsetzungsmanager des Wirtschaftsbandes A9-Fränkische Schweiz. Was ist ein Umsetzungsmanager?

Will die Region voranbringen: Michael Breitenfelder, der Umsetzungsmanager des Wirtschaftsbandes A9-Fränkische Schweiz. Foto: Ralf Münch



Eigentlich ist Breitenfelder Diplom-Wirtschaftsgeograf, hat nach dem Studium an der Uni Bayreuth bei der RRV (Gesellschaft für Raumanalysten, Regionalpolitik und Verwaltungspraxis) gearbeitet. Schon in der Schule lag sein Interesse in der Naturwissenschaft. Mathe, Physik und Erdkunde waren seine Lieblingsfächer, erzählt er.

Mit der Heimat verbunden

Also fiel die Studienwahl auch auf die Geografie, schnell kam das Interesse am öffentlichen und Verwaltungsbereich dazu, was das Schwerpunktthema seiner Diplomarbeit war. Die Auseinandersetzung mit der Region und ihren Entwicklungsthemen, die Geografie vor der Haustüre, das ist das, was ihn reizt. Und die Heimatverbundenheit ist es – der gebürtige Kulmbacher hatte nie den Wunsch, woanders hinzugehen.

Als dann damals das Wirtschaftsband mit dem Konzept der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) entstand, gab es auch eine Zusammenarbeit zwischen den Bürgermeistern, die den ILE-Prozess erarbeiteten, und der RRV. Und da brauchte es jemanden, der den Einblick hat, sich für das Konzept einsetzt, die Umsetzungsbegleitung für die ILE machte – analog zu den Regional- und Leadermanagern, die es bereits gab. Breitenfelder war also der erste Umsetzungsmanager in Oberfranken.

Vielseitige Aufgaben

Das Aufgabenfeld ist vielseitig. „Projekt-, Event-, Regionalmanagement, Organisation, Moderation und jetzt aktuell das Changemanagement – der Wechsel von einer Arbeitsgemeinschaft zu einem Verein“, listet Breitenfelder auf. Das Konzept ist die Aufgabenstellung, die große Klammer, aber es gibt nicht nur eine Handlungsoption.

So gibt es Themen, wo es um die Verwaltung – von der Antragsstellung bis zur Zuwendung – geht, Veranstaltungen, die organisiert und moderiert werden müssen. Und die Region – 18 Gemeinden gehören dem Wirtschaftsband an – ist heterogen. Das heißt, es gibt stadtnahe, touristische, suburbane, wirtschaftsstarke und naturnahe Gemeinden, zählt Breitenfelder auf.

„Pegnitz ist eher wirtschaftlich orientiert, das Trubachtal touristisch“, sagt er. Es bestehen viele Einzelinteressen, es gibt aber auch Projekte, die alle Gemeinden betreffen, wie zum Beispiel das Radwegekonzept.

„Es bleibt nichts stehen, die Entwicklung geht stetig weiter und die verschiedenen Projekte haben nicht immer das gleiche Tempo, sind oft saisonal abhängig“, sagt Breitenfelder. Auch politische und Förderstrukturen fallen immer wieder ins Gewicht. Regelmäßig referiert er in Kloster Langheim über Teilprojekte. „Das entspricht unserem Motto, über den Tellerrand zu schauen. Wir scheuen uns nicht, bei anderen abzuschauen und geben im Gegenzug weiter, was wir erreicht haben“, so Breitenfelder.

Neue sind willkommen

Es können auch neue Gemeinden zum Wirtschaftsband kommen, in den neuen Vereinsstatuten gibt es dafür extra eine Öffentlichkeitsklausel. Es gab auch bereits Gespräche mit Kommunen in der Oberpfalz und Mittelfranken. Genauso haben einige Gemeinden eine Doppelmitgliedschaft. So sind Gößweinstein und Waischenfeld auch in der ILE Fränkische Schweiz Aktiv. „Die Satzungen haben unterschiedliche Schwerpunkte“, berichtet der Umsetzungsmanager. Sein Hauptziel ist es, die Region im Rahmen der ILE voranzubringen, die Stärken der Wirtschaftsstrukturen aufzuzeigen und eine Positionierung in der Metropolregion Nürnberg zu schaffen. Es gibt noch viel Potenzial, das nicht genutzt wird, hat Breitenfelder festgestellt. Überall gibt es Ansatzpunkte.

Die Netzwerke und die Vielfältigkeit, die Zusammenarbeit mit den nicht immer Gleichen, neue Menschen kennenlernen – das ist es, was Breitenfelder für seine Aufgabe begeistert. Kreativ zu sein, die Pflichtaufgaben auch mal verlassen zu können, lebenslanges Lernen – das macht es spannend. Manchmal wünscht sich der Umsetzungsmanager, dass die Initiative mehr durch den Bürger wahrgenommen wird, dass sich die Bevölkerung stärker in bestehende Prozesse einbringt. In manchen Bereichen funktioniert das schon. „Man wird sichtbarer“, sagt Breitenfelder.

