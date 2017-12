Pegnitz: Sieben Unfalle auf schneeglatten Straßen

Im Raum Pegnitz/Bayreuth krachte es am Sonntag am laufenden Band - vor 52 Minuten

PEGNITZ - Zu sieben Unfällen mussten die Streifen der Verkehrspolizei Bayreuth am Sonntagnachmittag und -abend ausrücken. Ursache war immer die an die winterlichen Straßenverhältnisse nichtangepasste Geschwindigkeit. Erfreulicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt, der Schaden summiert sich auf 40000 Euro.

Auf der Autobahn 70 geriet ein 19-jähriger Würzburger am Nachmittag bei Wonsees mit seinem Hyundai ins Schleudern und landete in der Mittelschutzplanke. Am frühen Abend kam ein 21-jähriger Sachse mit seinem Ford bei Neudrossenfeld von der Fahrbahn und prallte in die rechte Schutzplanke. Kurz danach verlor ein 42-jähriger Würzburger beim Verlassen der Autobahn bei Schirradorf die Kontrolle über seinen BMW und rutschte gegen die Schutzplanke.

Auf der A 9 rutschte nachmittags ein 33-jähriger Nürnberger mit seinem Hyundai bei Haag gegen die Betonleitwand. Wenig später zerstörte ein 24-jähriger Autofahrer aus Saarbrücken seinen Dacia als er beim Verlassen der Autobahn an der Ausfahrt Trockau gegen Verkehrseinrichtungen schleuderte.

Bei Plech geriet eine 23-jährige Freibergerin ins Schleudern und touchierte die Betonleitwand. Ab frühen Abend verlor eine 29-jährige Augsburgerin zwischen Trockau und Bayreuth die Kontrolle über ihren Mini und stieß gegen die Mittelschutzplanke.

Zum erlittenen Schaden werden alle Unfallverursacher einen Bußgeldbescheid erhalten.

