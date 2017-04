Pegnitz: Skurriler Umgang im Stadtrat eskaliert

PEGNITZ - Die Sitzung des Pegnitzer Stadtrats am 22. März wühlt immer noch auf. Vor allem die Tatsache, dass drei Fraktionen eine Ratsvorlage zur Einführung von Tempo 30-Zonen ohne Begründung abgeleht haben. Dieses Verhalten von CSU, FWG und Pegnitzer Gemeinschaft (PEG) bringt sogar Tage danach SPD-Stadtrat Oliver Winkelmaier auf die Palme.

Idlyllisch wirkt das Pegnitzer Rathaus gerade in der Osterzeit. Doch im Stadtrat knirscht es teils heftig. © Ralf Münch



Winkelmaier nimmt kein Blatt vor den Mund. Das Verhalten der drei Fraktionen schaffe eine neue Dimension des skurrilen Umgangs im Stadtrat, erklärt er in einer Stellungnahme an die NN-Redaktion. "Das schadet der Stadt Pegnitz und wird von diesen Parteien billigend in Kauf genommen", so der SPD-Stadtrat. Laut Winkelmaier sei es den Bürgern gegenüber "unzumutbar, würdelos und respektlos", ohne ein Wort der Begründung eine Vorlage des Bürgermeisters abzulehnen, die zusammen mit der Bevölkerung erarbeitet worden sei.

Fährt schwere Geschütze gegen CSU, FWG und PEG auf: SPD-Stadtrat Oliver Winkelmaier. © privat



Laut Winkelmaier sei es die Aufgabe von Bürgermeister Uwe Raab SPD), die Anliegen aus der Bevölkerung aufzunehmen und zur Entscheidung durch den Stadtrat aufzubereiten. "Nichts anderes ist erfolgt." Das sehen die Vertreter der drei – jetzt von Winkelmaier heftig kritisierten – Fraktionen allerdings anders. In einer Begründung ihrer Ablehnung, um die die NNRedaktion teilweise mehrfach gebeten hatte, machten die Sprecher darauf aufmerksam, dass es zu den Beschlussvorlagen von Tempo 30-Zonen durchaus nicht wenige Bürger gebe, die diese nicht wollten.

Guter Zuspruch

SPD-Stadtrat Winkelmaier sieht das anders. Die sogenannten PegnitzDialoge, also die Versammlungen mit den Bürgern, hätten sich großer Teilnehmerzahlen erfreut. "Und selbstverständlich fanden die lokalen Gefahrenschwerpunkte, also Schulwege, Bushaltestellen, Schulen, Seniorenheime und so weiter eine besondere Berücksichtigung."

Für Winkelmaier geht es letztlich auch darum, dass sich im Sinne niedrigerer Geschwindigkeiten eine höhere Verkehrssicherheit ergebe. Insbesondere für Kinder, Alte und Gehbehinderte, so der Stadtrat weiter. Darüber hinaus würden Lärm geplagte Anlieger mehr Lebensqualität haben, wenn Motoren- und Fahrgeräusche leiser seien. Soweit Winkelmaier zum Inhalt.

Die Art und Weise, wie die Sitzung vor anderthalb Wochen gelaufen ist, sorgt bei ihm nach wie vor für einen dicken Hals. Und auch die von den NN erbetenen Begründungen der Sprecher von CSU, FWG und PEG lässt der SPD-Mann nicht unwidersprochen: "Wenn die Sitzungsvorlage nun für die einen Kollegen von CSU & Co. zu umfangreich, für die anderen zu wenig umfangreich ist, wenn eine getrennte Abstimmung über die einzelnen vorgeschlagenen Maßnahmen angemahnt wird, dann sind das alles Aspekte, die in der Sitzung hätten angesprochen und erklärt werden können. Das ist für mich die Art und Weise, wie in einem Kollegialgremium wie dem Stadtrat gehandelt werden sollte."

Und Winkelmaier legt nach: Sich der Debatte zu entziehen und sinnvolle Maßnahmen zu blockieren, bringe die Stadt nicht weiter. "Außerdem bezweifeln wir diese Argumentation. Wir behaupten, es ging nur darum, eine respektlose Machtdemonstration abzuhalten und das auf dem Rücken der Bürger", wirft der SPD-Rat den Zone-30-Gegnern mit Vehemenz vor.

Dem Bürgermeister empfiehlt Parteigenosse Winkelmaier, auch weiterhin offensiv und offenherzig auf die Bevölkerung zuzugehen und seinem Stil treu zu bleiben: "Beteiligung und Partizipation sind in aller Munde, wenn es darum geht, Politikverdrossenheit abzubauen und Bürger aktiv mit einzubeziehen."

"Beschämendes" Verhalten

Der SPD-Stadtrat packt schwere Geschütze aus und wirft den "Verweigerern" vor, dass sie bürgernahes Vorgehen, durch kommentarlose Komplettverweigerung bekämpfen würden. Und dies sei laut Winkelmaier "beschämend". Es würden sich selbst eingefleischte CSU-Mitglieder und Sympathisanten der anderen beiden Gruppierungen ihrer Vertretung im Stadtrat und dem Getöse, das dort auch durch deren Vertreter regelmäßig veranstaltet werde, schämen. "Ein entsprechend hohes Ausmaß an Empörung gibt es in der Bevölkerung", stellt Winkelmaier abschließend fest.

MICHAEL GRÜNER