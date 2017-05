Pegnitz sollte Kranfirma Faun umwerben

Konzern stößt am Firmensitz in Lauf an Grenzen - Prüffeld an der A9 bei Neudorf als Alternative? - 26.05.2017 18:41 Uhr

PEGNITZ - "Unser Ziel ist es, bei diesem Weltkonzern einen Fuß in der Tür zu haben", begründete einst Bürgermeister Manfred Thümmler die nicht unumstrittene Zustimmung zu einem 2,7 Millionen Euro teuren Testgelände des Kranherstellers Tadano Faun im Neudorfer Gewerbegebiet. Jetzt könnte die Tür eventuell weiter aufgehen, stößt doch die Firma bei einer dringend nötigen Betriebserweiterung in Lauf an Grenzen.

Bisher werden auf dem Firmengelände in Pegnitz-Neudorf nur Kränge getestet. Foto: Reinl



Derzeit arbeiten bei Faun in Neunkirchen rund 800 Beschäftigte. Geplant ist aktuell, das Betriebsgelände an der Bundesstraße 14 nahezu zu verdoppeln und dort bis zu 350 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Platz gäbe es hierfür zwar auf einem benachbarten, 15 Hektar großen Grundstück, für das die katholische Kirche auch Verkaufsbereitschaft signalisiert hat. Ob das Projekt dort allerdings realisiert werden kann, ist fraglich. Denn es war vor 20 Jahren schon einmal an Einsprüchen von Naturschützern gescheitert.

Die Pegnitz-Zeitung in Lauf erklärt die Hintergründe: Bereits Mitte der 1990er Jahre gab es Pläne, das Waldstück zu einem Gewerbegebiet umzuwandeln. Damals stemmte sich eine Bürgerinitiative mit aller Macht dagegen. Ein Anwohner klagte dagegen, dass die Grünfläche vor seiner Haustüre zubetoniert wird.

Mit Erfolg: im Jahr 2000 urteilte das bayerische Verwaltungsgericht, dass das Areal als Grünfläche erhalten bleibt. Der Vorreiter des Protests hält an seiner Ablehnung der Pläne, das Waldstück in Bauland umzuwandeln, fest. "Das Ziel ist für mich, dass der Wald stehen bleibt." Er verweist auf das seiner Ansicht nach weiterhin gültige Urteil aus München.

Verständlich, dass sich der japanische Konzern deshalb bewusst zurückhaltend zeigt und die Bürger maßgeblich in den Planungsprozess einbindet. Gleichzeitig wird aber betont, dass ein Wachstum für die Wettbewerbsfähigkeit unabdingbar sei. Ein Unternehmenssprecher in der Pegnitz-Zeitung: "Vor Ort ist eine Ausbreitung nur in eine Himmelsrichtung möglich. Sollten die Pläne nicht zu verwirklichen sein, muss sich Tadano womöglich anderweitig umsehen. Aber das wollen wir eigentlich nicht."

Neudorfer Vorzüge

Vom 43 000 Quadratmeter großen, 2012 eingeweihten Prüfgelände für Prototypen im Industriegebiet Neudorf war bei einer Bürgerversammlung in Neunkirchen in dieser Woche keine Rede, obgleich es Firmensprecher einst bei der Einweihung in den höchsten Tönen gelobt haben. Nicht nur wegen der hervorragenden Anbindung an die Autobahn. Schon damals hatte sich Faun für Pegnitz entschieden, weil es der Firma in Lauf zu eng wurde. Die räumliche Nähe sei ausschlaggebend gewesen, hieß es damals bei Faun, Pegnitz biete optimale Gegebenheiten vor Ort.

Auch wenn einst nur von maximal 60 Arbeitsplätzen die Rede war, träumte Thümmler damals von weiteren Investitionen des Milliardenkonzerns: "Es ist ein Kennenlernen und Daraufaufbauen." Ein Gelände oberhalb des Prüfgeländes gehöre der Firma bereits, einst gekauft im Vorgriff für eine Produktions- und Reparaturhalle.

Es könnte sich für die Stadt Pegnitz also lohnen, die Kontakte zu Faun aufzufrischen. Eigentlich müsste Bürgermeister Uwe Raab das Thema zur Chefsache machen. Ob das allerdings sinnvoll wäre, ist eher fraglich, hat er doch einst als Stadtrat zusammen mit Werner Mildner und Karl Lothes gegen das Projekt gestimmt.

