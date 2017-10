Pegnitz: Städtisches Wohnungsunternehmen soll sich selber tragen

PEGNITZ - Für die Zukunft müsse angestrebt werden, dass aus dem laufenden Haushalt des Wohnungswesens die Schuldendienste, die laufenden Kosten und die Bildung von Rücklagen für die Instandhaltung ermöglicht werden, rät die Stadtverwaltung. Deshalb hat der Stadtrat beschlossen, einen Experten zu beauftragen, der sich um den städtischen Wohnbestand kümmern soll.

Weil in nächster Zeit rund 100 Wohnungen in und um Pegnitz entstehen, sieht Bürgermeister Uwe Raab die Stadt nicht mehr so sehr unter Druck wie noch vor zwei Jahren, für Wohnraum zu sorgen. Im Bild das ehemalige PPP-Gelände. Foto: Klaus Trenz



Dieser Fachmann soll als Sachverständiger, Gutachter oder Wirtschaftsprüfer den Wohnungsbestand erfassen und bewerten und ein zukunftsfähiges Nutzungskonzept für den gesamten Bestand entwickeln. Dabei sollen Strategien entwickelt werden, wie sich das Wohnungsunternehmen selbst tragen kann. Dementsprechend sollen Handlungsempfehlungen als Ergebnis ausgearbeitet werden.

Ein weiteres strategisches Ziel könnte die Neuschaffung von Wohnraum und die Nutzung von Brachflächen dafür sein. Bei dieser Idee sieht Bürgermeister Uwe Raab (SPD) aber "keinen dringenden Handlungsbedarf", weil bald rund 100 Wohnungen entstehen würden. "Es entwickelt sich etwas auf dem Markt", sagte Raab in der jüngsten Stadtratssitzung.

"Von welchen Kosten sprechen wir bei der Beauftragung eines Fachmanns?", wollte der FWG-Fraktionsvorsitzende Thomas Schmidt wissen. Er hält es für besser, zuerst Angebote einzuholen und erst danach jemanden zu beauftragen. So sei es angedacht gewesen, antwortete Raab. Schmidt: "Es ist aber im Beschlussvorschlag anders formuliert." Dass zuerst Angebote eingeholt werden und dann Mittel für den Haushalt eingeplant werden, befürwortet auch Jürgen Prinzewoski, Fraktionssprecher der SPD.

Michael Förster meinte, "unser qualifiziertes Personal könnte die Bestandserhebung doch auch machen". Darauf entgegnete Kämmerer Wolfgang Hempfling, dass die Stadtverwaltung die Grundlagen zuliefere. Förster fragte außerdem, warum jetzt schon Beschlüsse für den Haushalt 2018 gefasst werden.

"Wer setzt die Ziele für die Arbeit des Beauftragten?", fragte Sandra Huber (Grüne/Unabhängige). Raab erklärte ihr, dass dies wirtschaftliche Grundlagen seien: Das Wohnungs- und Sanierungsunternehmen der Stadt solle sich selbst tragen.

Schließlich votierte das Gremium einstimmig für die Beauftragung, sofern entsprechende Angebote eingeholt werden. Die Mittel dafür sollen in den Haushalt 2018 eingestellt werden. Ebenfalls Thema der Stadtratssitzung waren die Jahresrechnungen 2014 und 2015 des Wohnungs- und Sanierungsunternehmens. 2014 schloss die Jahresrechnung mit einem Fehlbetrag von 188 957,72 Euro. Kämmerer Wolfgang Hempfling erklärte, dass der hauptsächlich aus der Auflösung eines Haushaltseinnahmerestes entstanden ist. Der Rücklagenstand belief sich zum 31. Dezember 2014 auf 81 987,78 Euro.

Die Jahresrechnung 2015 schloss mit einem Fehlbetrag von 53 277,17 Euro. Hempfling: Die Erhöhung der Mieten, wie sie erst am Dienstag beschlossen worden ist (wir berichteten), war in die Haushaltsplanungen eingerechnet, aber noch nicht umgesetzt. Für 2016 werde es auch ein Minus geben. "Für 2017 müssten wir hinkommen", mutmaßte er. 2018 werde es anders. Ende 2015 belief sich der Rücklagenstand auf 28 710,61 Euro.

"Haushalt auf Kante genäht"

"Der Haushalt ist auf Kante genäht. Was passiert, wenn die Mieteinnahmen durch Leerstände in den städtischen Wohnungen wegfallen?", fragte Hans Hümmer (FWG). Bei ein oder zwei wegfallenden Wohnungen sei das kein Problem, so Kämmerer Hempfling. Schlimmer wäre gewesen, wenn der Stadtrat die Mietpreiserhöhung nicht beschlossen hätte. Für das Haushaltsjahr 2017 sei ein Wohnungsverkauf zu verzeichnen, "damit kommen wir über die Runden", so Hempfling.

Der Stadtrat nahm beide Jahresrechnungen einstimmig zur Kenntnis, übertrug die Haushaltsreste, genehmigte die außerplanmäßigen Ausgaben, übernahm der allgemeinen Rücklage 81 957,72 beziehungsweise 28 710,61 Euro und beauftragte den Rechnungsprüfungsausschuss, die örtliche Prüfung durchzuführen.

