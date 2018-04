Pegnitz: Storch landet auf der Laterne

PEGNITZ - Auch die Pegnitzer haben ihren Storch. Wenn auch nur kurz. Denn auf Dauer dürfte es auf einer Straßenlampe nicht so bequem sein, wie in einem ordentlichen Storchennest.

Laternenparker: Ein Storch auf einer Pegnitzer Lampe. Foto: Wolfgang Weber



Auch die Pegnitzer haben ihren Storch. Wenn auch nur kurz. Denn auf Dauer dürfte es auf einer Straßenlampe nicht so bequem sein, wie in einem ordentlichen Storchennest. Wolfgang Weber hat am Samstag diese "Zwischenladung" für die NN fotografiert. "Nein es ist kein Aprilscherz", fügte er seinen Bildern an. Der Weißstorch hatte sich gegen 19.45 Uhr von Buchau kommend nach dem Ortsschild Pegnitz auf der Laterne niedergelassen.

Die Vogelart scheint die Pegnitzer Laternen zu lieben. Ziemlich genau vor zwei Jahren hatten die Pegnitzer schon mal einen "Laternenparker". Damals war es Albrecht Sonntag, der Adebar unverhofft an einem Abend vor die Kameralinse bekam. Damals übrigens mitten in Pegnitz. Auf einer Straßenlampe direkt an der Bundesstraße 2 vor der Metzgerei Dörfler und Fiedler.

Aus den Zwischenlandungen ist bislang aber kein Storchenhorst geworden. Eifrig am Nestbau sind die "Storchs" inzwischen in Auerbach. Und die Neuhauser warten noch auf die Rückkehr von Familie Adebar auf den Brauereikamin.

