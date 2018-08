Pegnitz: Strauchelnde Sargträger und Scheintote

PEGNITZ - Stadtspaziergänge mit dem Heimatpfleger Helmut Strobel erfreuen sich größter Beliebtheit, weil er die geschichtlichen Fakten mit allerlei Anekdoten anreichert. So gab es zuletzt selbst beim Weg über den Alten Friedhof Einiges zu schmunzeln.

Stadtheimatpfleger Helmut Strobel hatte viel Interessantes rund um den Friedhof zu erzählen. Sogar in die altehrwürdigen Gruften war er hierfür hinabgestiegen. © Foto: Strobel



Die Dammstraße, wie die Schloßstraße früher genannt wurde, galt im Volksmund als Leichenweg. Die größte Ehre, die man einem Verstorbenen erweisen konnte, war, dass man seinen Sarg auf der Schulter zum Friedhof trug. Von der Torschmiedsäule ging es den Altenstädter Berg hinauf, mit der Folge, dass Träger auf dem schlecht gepflasterten Weg stolperten und der Sarg am Boden aufschlug.

Auch berichtete das Amtsblatt, dass Totengräber beim Hinablassen der sterblichen Überreste selbst ins Grab fielen. Das mag seinen Grund darin gehabt haben, dass manche Sargträger schon vor der Beerdigung mit dem Leichtrunk begonnen haben. Die Unsitte des übertriebenen Leichtrunkes war der Obrigkeit ein Dorn im Auge. Aber alle Verordnungen und Gesetze halfen nicht. Man ließ sich das "Hineinschwemmen" ins Grab nicht nehmen.

1890 wurde die Anschaffung eines Leichenwagens beschlossen. Wagnermeister Raum aus der Altenstadt bekam vom Stadtrat wegen der soliden Ausführung hohes Lob gezollt. Mit der Neuerung fielen allerdings manche Bräuche weg. So wurde fürderhin nicht nur auf bestickte Bahrtücher verzichtet, sondern auch auf Zunfttafeln und Stützelstangen mit aufgesetzten Figuren der jeweiligen Berufs-Patrone.

Der Totengräber wohnte im ehemaligen Pfarrhaus nordwestlich der Friedhofskirche, das auch als Armenhaus diente. Zu diesem Haus gehörte der Totenacker in der Flur "im Kranz", in der westlichen Verlängerung der heutigen Cranachstraße sowie die Totenrangenwiese, in der Flur "hinter dem Fuchshof".

Der Mann hatte vielfältige Aufgaben. Er musste bei Seuchengefahr beständig bei den Kranken und Verstorbenen ausharren, sich gleichzeitig wegen der Ansteckungsgefahr aber von anderen Leuten fernhalten. Totengräber war deshalb einer der bestbezahlten Berufe, allerdings auch der mit der geringsten Lebenserwartung. Ferner oblag ihm das Läuten zum Abendgebet, zum Frühgottesdienst am Freitag sowie bei Sturmgefahr.

Beerdigungen waren in vier Klassen möglich: Bei einem Begräbnis "1. Klasse" kostete etwa das Läuten der Sterbeglocke eine Mark, das Geläute bei der Beerdigung zwei Mark. Das Komplettangebot schlug mit 68 Mark zu Buche. In der "4. Klasse" wurden 13 Mark berechnet. Zum Vergleich: Der Tageslohn eines Arbeiters betrug zu der Zeit 2,50 Mark.

Daneben gab es noch ein Armenbegräbnis, für das die Gemeinde aufkommen musste. Klamme Kommunen sollen dabei immer wieder Leichname die Erlanger Anatomie überführt haben, um Beerdigungskosten zu sparen.

Ende des 19. Jahrhunderts war die Sterberate noch extrem hoch. Von 100 lebend geborenen Kindern erreichte nur die Hälfte das 16. Lebensjahr, von denen wiederum nur die Hälfte das 60. Lebensjahr. Im Klartext: Nur ein Viertel der Bevölkerung wurde älter als 60 Jahre.

Neugeborene getötet

Die Erfassung von Totgeburten war mitunter eine heikle Sache. Manche Dienstmagd, aber auch kinderreiche Mütter, die ungewollt schwanger wurden, versuchten die Schwangerschaft zu verbergen und das Kind gleich nach der Geburt verschwinden zu lassen. Weil die Behörden in solchen Fällen regelmäßig Misthaufen haben umgraben lassen, galt bald als sicherste Variante, Neugeborene den Schweinen zum Fraß vorzuwerfen. Nicht wenige solcher Vorfälle sind laut Strobel in den Malefizamtsakten von Bamberg protokolliert. Wurde ein Findelkind vor einer Haustüre abgelegt, hat es Glück gehabt. Vielleicht auch, weil auf Kindstötung in der Regel sieben Jahre Gefängnis standen.

Nicht alle Verstorbenen wurden auf Friedhöfen beigesetzt. Wurde einer gehenkt, blieb er am Galgen hängen, bis seine Überreste heruntergefallen sind. Diese wurden in der Nähe verscharrt. Es gab auch die Möglichkeit, dass die Verwandtschaft und Freunde Geld sammelten, um den Übeltäter vom Galgen loszukaufen. Er wurde dann mit dem Schwert gerichtet, starb so einen "ehrbaren" Tod und konnte dadurch in einem Friedhof beerdigt werden. Zum Tode verurteilte Frauen wurden immer geköpft und kamen so in den Friedhof.

Strobel fand in den Amtsblättern auch Berichte über Ereignisse mit Scheintoten. Normalerweise musste der im Leichenschaubezirk angestellte Bader, in Pegnitz ein Herr Murr -, den Tod feststellen. Am Ende des Monats gab dieser die Totenscheine beim Bezirksarzt ab. Nur bei außergewöhnlichen Feststellungen mussten die Behörden informiert werden. Die mangelnde Ausbildung der Bader sorgte in der Bevölkerung für eine "Höllenangst", lebendig begraben zu werden. Beobachtungen über eine veränderte Lage des Leichnams im Sarg verstärkten diese Sorge.

Um für solche Fälle vorzusorgen, wurde die Totenwache eingeführt. In einer benachbarten Gemeinde wurde neben dem Leichenhaus sogar ein Übernachtungsraum für den Totengräber angebaut. In diesem Raum befand sich eine kleine Glocke, durch ein Loch in der Wand mit einem Finger des Toten verbunden. In Pegnitz wohnte der Totengräber gleich nebenan und musste öfter nachschauen.

In manchen Gegenden hat es vor der Ökumene "richtige" und "falsche" Friedhöfe gegeben, streng nach Konfessionen getrennt. Da kam es vor, dass nachts der Sarg über die Friedhofsmauer geschoben und dann eingegraben wurde. Noch in den 1920er-Jahren änderte eine Gemeinde in der Oberpfalz ihre Friedhofsordnung dahingehend, dass auch konfessionsverschiedene Eheleute nebeneinander beerdigt werden konnten. Vorher war dies verboten, auch wenn sie vorher mit Erlaubnis der Bischofs heiraten durften. Die ersten Gefallenendenkmäler waren ebenfalls nach Konfessionen getrennt.

Auch am Alten Friedhof in Pegnitz gab es einige Jahre Soldatengräber. Dort waren am Nebeneingang auf der Südseite acht Tote beigesetzt, die im April 1945 bei Weidlwang ums Leben kamen, als ein Zug durch Tiefflieger beschossen wurde und erst unterhalb von Hammerbühl beim Wasserhäuschen zum Stehen gekommen ist. Es handelte sich um den Lokführer, einen Landwirt sowie um Soldaten verschiedener Dienstgrade. Am 22. Mai 1951 wurden sie nach Auskunft der Kriegsgräberfürworge nach St. Georgen in Bayreuth umgebettet.

RICHARD REINL