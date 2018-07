Pegnitz sucht Helfer für Landtagswahl

Gerd Zimmermann war für das Ehrenamt schon oft im Einsatz - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Die Landtagswahl im Oktober wirft ihre Schatten voraus. Dafür sucht die Stadt Pegnitz neue Wahlhelfer. Einer mit viel Erfahrung ist Gerd Zimmermann. Er sprach mit der Redaktion über die Arbeit und seine Erfahrungen.

Gerd Zimmermann ist in Buchau im Feuerwehrhaus bei Wahlen und Bürgerentscheiden als Helfer eingesetzt. © Foto: Frauke Engelbrecht



Gerd Zimmermann ist in Buchau im Feuerwehrhaus bei Wahlen und Bürgerentscheiden als Helfer eingesetzt. Foto: Foto: Frauke Engelbrecht



Welche die erste Wahl war, bei der er mitgeholfen hat, weiß er nicht mehr genau. "Das war wohl so Mitte der 80er Jahre", schätzt der 55-jährige Finanzbeamte. Damals wurden auch Wahlhelfer gesucht und man habe eben bei den Staatsdienern nachgefragt. Nach dem ersten Mal hat sich Zimmermann immer wieder freiwillig gemeldet, selten eine Wahl ausfallen lassen.

50 Euro und einen freien Tag gibt es für ihn als Beamten, alle anderen bekommen keinen freien Tag, dafür noch mal 50 Euro extra. "Das ist schon gut für ein Ehrenamt", sagt Zimmermann. Es sei eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe, schließlich müsse alles passen.

Erst war er in der Stadt in der Grundschule als Wahlhelfer, jetzt ist er in Buchau im Feuerwehrhaus. Er ist auch Wahlvorstand. Am schwierigsten ist die Kreistagswahl, sagt er, denn hier ist der Aufwand für die Wahlhelfer am größten, die Wähler können ihre Stimmen panaschieren und kumulieren.

Das heißt, es können Stimmen auf einzelne Kandidaten verschiedener Listen verteilt werden beziehungsweise auch gehäuft werden. "Das heißt, wir müssen bei der Kreistagswahl erst mal nachzählen, ob nicht mehr als die möglichen 60 Stimmen verteilt wurden", erklärt er. In dem Fall wäre der Wahlzettel ungültig. Besonderheiten hat er im Buchauer Wahllokal nicht beobachtet. Dass es immer mehr Briefwähler werden, sei ja ein allgemeiner Trend. Auch die Zahl der Nichtwähler steige. "Das ist aber nichts Spezielles hier, das gibt es überall", so Zimmermann. Ist es eine anspruchsvolle Arbeit? "Ja, sie muss ja ordentlich gemacht werden. Da ist schon Konzentration gefragt."

Schließlich wird im Rathaus anschließend geprüft, ob alle Formalien erfüllt wurden und das Landratsamt macht nach jeder Wahl Stichproben. "Da will man natürlich keine Fehler machen", sagt Zimmermann. Aber ihm sei das bisher nie passiert. Gearbeitet wird an einem Wahlsonntag in Buchau in zwei Schichten mit jeweils drei Personen. Bei Kommunalwahlen sind es acht bis neun, weil da die Kandidatenanzahl und somit die Auswahlmöglichkeit größer ist. "In Buchau haben wir eigentlich immer genügend Wahlhelfer", sagt Zimmermann.

Er selber steht immer an der Urne, kann so sehen, ob der Schriftführer den Wahlberechtigten auf dem Wahlverzeichnis abgehakt hat. "Sollte mal etwas nicht stimmen, wird das eben protokolliert", sagt er.

Wie lange dauert das Auszählen? Das komme darauf an, welche Wahl ansteht, sagt Zimmermann. Bei den Kommunalwahlen waren die Helfer manchmal schon bis 2 Uhr in der Nacht beschäftigt. Mittlerweile sei es so, dass am Wahlsonntag die Stimmen für Bürgermeister, Landrat und Stadtrat ausgezählt werden. Der Kreistag dann erst am Montag danach. Meist ist man mittags fertig.

Keine Hilfe vom PC

Manche Kommunen haben spezielle Computerprogramme, die das Auszählen einfacher machen. Hier werde mit einem Lesestift der Strichcode, der auf dem Wahlzettel hinter jedem Kandidatennamen auftaucht, eingelesen. "Aber so ein Programm haben wir in Pegnitz nicht", bedauert Zimmermann.

Als Wahlvorstand bekommt er bei der Einweisung kurz vor der Wahl eine Vordruckmappe mit Musterwahlzetteln, Wahlordnung und Vordrucken für die Wahlniederschrift. "Das schau ich mir jedes Mal vorher gründlich an, aber es ist nicht schwierig", sagt er. Für ihn ist klar, dass er das Amt auch in Zukunft weiter machen wird.

FRAUKE ENGELBRECHT