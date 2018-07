Pegnitz: Sympathischer Teufel zündet Feuerwerk der Bosheiten

PEGNITZ - Der Pegnitzer Festspiel-"Faust" geht ins zweite Jahr. Intendant Daniel Leistner hat behutsame Feinjustagen vorgenommen, an seinem knackigen "Digest"-Inszenierungsansatz aber nichts Grundsätzliches geändert. Was auch nicht nötig war.

Er intrigiert, antichambriert, zieht Fäden, zerstört Existenzen – und wirkt dennoch sympathisch: Uwe Vogel als Teufel Mephisto ist Dreh- und Angelpunkt der Pegnitzer Festspiel-Inszenierung des Goethe-„Faust“. © Hans von Draminski



Der Ansatz, Klassiker der Weltliteratur in kondensierten Kurzfassungen zu präsentieren, ist nicht neu. Daniel Leistners Version des Goethe-Stoffes hat den Vorteil, in ungezählten Live-Aufführungen – noch im alten Kronacher Domizil der Faust-Festspiele – auf seine Publikums-Tauglichkeit erprobt worden zu sein. Nicht versehentlich werben die Festspiele mit dem Slogan "Theater wie Kino". In Pegnitz dauert "der Tragödie erster Teil" um die 100 Minuten, mag mancher textlichen Volten, manchen philosophischen Exkurses entkleidet sein, transportiert aber weiterhin ungebrochen die emotionale Sprengkraft der Geschichte und auch die Kraft der Goetheschen Sprache.

Sichtbare Leidenschaft

Der Pegnitzer "Faust" lebt, daran hat sich seit letztem Jahr ebenfalls nichts geändert, von einer inspirierten Darstellerriege. Die von den Hauptrollen bis zu den Statistinnen und Statisten mit sichtbarer Leidenschaft und Liebe zu einem Stoff agiert, der schon vor Goethe ein zeitloses Thema war und ist: Ein alternder Mann sucht nach dem Sinn des Daseins, verliebt sich in ein junges Mädchen — und zerstört mit blinder Gier und Lust ihr Leben, ehe er weiterzieht. Ein Topos, der auch im Jahr 2018 angesiedelt sein könnte.

Regisseur und Hauptdarsteller Daniel Leistner verzichtet freilich darauf, den "Faust" auf Biegen und Brechen zu aktualisieren, Sprache und Kostüme bleiben im Klassiker-Rahmen. Leistners Strichfassung sorgt allerdings für eine durchaus willkommene Straffung — und den Rest besorgen prägnante Bühnen-Charaktere mit hohem Identifikations-Potenzial. Allen voran Uwe Vogel, dessen cleverer Teufel Mephisto alles andere als eine monochrom böse Figur ist. Dass er mit Menschen wie mit Schachfiguren spielt, kann man ihm verzeihen, weil die Sterblichen sich "närrisch" und unvernünftig gebärden.

Noch am strukturiertesten erscheint Gretchen — bei Caroline Horn kein passives und damit bemitleidenswertes Opfer der Faust’schen Triebe, sondern eine selbstbewusste junge Frau, die weiß, was sie will – aber die Tragweite ihrer Entscheidungen nicht vollends absehen kann. Am Ende sind Mutter und Bruder tot, Fausts Kind ertränkt Gretchen nach der Geburt und stirbt, dem Wahnsinn nahe, unter dem Beil des Henkers. So weit, so bekannt.

Heilsebene ausgeblendet

Halb zog er sie, halb sank sie hin: Faust (Daniel Leistner) und Gretchen (Caroline Horn) © Hans von Draminski



Leistner und Co. blenden gleichwohl die metaphysisch-religiöse Heils- und Erlösungsebene weitgehend aus. Wenn Gott mit Mephisto um Fausts Seele streitet, dann unterhält sich ein inhaltlich abgehobenes, bewusst als Frau besetztes Wesen mit einem sympathischen Erzzyniker, der zu viel Schlechtes gesehen hat, um noch an das Gute im Menschen zu glauben. Und der genau deshalb zum "Geist, der stets verneint" geworden ist – Schwarzweiß-Malerei Fehlanzeige, wie auch bei den meisten anderen Figuren, etwa beim skurrilen Famulus Wagner, den Holger Lappe als schräge Nervensäge anlegt.

Wenn Julia Knauer als Frau Marthe den eher unwilligen Mephisto umgarnt und in ihr Schlafzimmer zieht, ist das ganz große Komödie und macht schmunzeln. Vielleicht das wichtigste Merkmal, das diesen "Faust" auszeichnet: Er hat Humor, ist kein düsteres Nachtstück, wenngleich die letzte Viertelstunde, der wirklich kinogleiche "Showdown", nicht an tragischer Dramatik spart.

Die Dorfbevölkerung bekommt von Fausts Treiben wenig mit. © Hans von Draminski



Wer mit Klassikern bis dato nicht viel anfangen konnte, könnte mit dem Pegnitzer "Faust" den Einstieg in eine spannende (Theater-)Welt vollziehen. Sie oder er sollte sich Mittwoch, 1. August, 20 Uhr, vormerken: Dann hat William Shakespeares "Hamlet" in der ureigenen Version der Faust-Festspiele Premiere.

