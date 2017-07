Pegnitz: Tobias Potzler sagt "Nein" zur WM

Kickboxer hätte bei Weltmeisterschaft antreten können, konzentriert sich aber lieber auf seine Trainertätigkeit - vor 21 Minuten

PEGNITZ - Vom 27. August bis 1. September findet die Weltmeisterschaft im Kickboxen des Verbands WKU statt. Auch Tobias Potzler erhielt eine Einladung zum Turnier in Killarney (Irland), er wird ihr aber nicht folgen.

Tobias Potzler (r.) verpasst hier bei einem Kampf in Würzburg einem Gegner einen Kniestoß. © nn



Tobias Potzler (r.) verpasst hier bei einem Kampf in Würzburg einem Gegner einen Kniestoß. Foto: nn



Mit Weltmeisterschaften in modernen Kampfsportarten ist es so eine Sache. Da gibt es kein Kräftemessen der besten Sportler der Welt, nein, die drei großen Verbände WKU, ISKA und WAKO leisten sich jeweils ihre eigene WM und laden Kämpfer zu sich ein, die in ihren Ranglisten am höchsten stehen. "Niemand will sich einigen, es geht ums Geld verdienen", sagt Potzler.

Das merkt man alleine schon an der Einladung, die auch Potzler bekommen hat. Das Anschreiben der WKU ist ein Serienbrief mit etlichen Tippfehlern. Dass Potzler die deutsche Meisterschaft der WKU bis 80 Kilogramm nach K-1-Regeln gewonnen hat, geht nicht aus dem Schreiben hervor. Stattdessen wird Potzler wie die anderen Empfänger des Briefs für seine "Leistung und seinen Ehrgeiz" beglückwünscht. Er dürfte Deutschland bei der Weltmeisterschaft vertreten — und selbst dafür bezahlen. Sogar die Nationalmannschaftskleidung müsste er selbst kaufen und die Startgebühr von 80 Euro tragen.

Potzler hätte einen Sponsor gehabt, der die Kosten für ihn übernommen hätte. Doch dem Leiter von Fightsports Pegnitz geht es nicht ums Geld, sondern ums Prinzip. "Die Verbände tun sehr wenig für die Sportler. Dass wir die Startgebühr selbst bezahlen müssen, ist das Schlimmste." Trotzdem wäre es für ihn eine Ehre gewesen, bei einer WM teilzunehmen. "Es werden sehr gute Kämpfer dort sein. Besonders die Amerikaner und Engländer sind momentan sehr gut."

Warum macht er dann nicht mit? "Ich muss zwei unserer Leute auf einen Wettkampf vorbereiten, das geht vor. Da habe ich wenig Zeit für eigenes Training." Falls Potzler nach Irland gereist wäre, dann um zu gewinnen, auch wegen dem Geld. "So ein WM-Titel kann sich in der Vita schon bezahlt machen", sagt der 29-Jährige, "dann wird man zu guten Veranstaltungen eingeladen und erhält höhere Gagen."

Tobias Potzler wird an der WM der WKU nicht teilnehmen. © Foto: Goetzke



Tobias Potzler wird an der WM der WKU nicht teilnehmen. Foto: Foto: Goetzke



Ein weiterer Grund für Potzlers Absage ist die dritte Auflage der Pegnitzer Fightnight am 4. November. Fightsports ist dann Gastgeber und der 29-Jährige dessen bester Kämpfer. "Ich gehe davon aus, dass ich kämpfen werde", sagt Potzler. Er wird sich vorbereiten, denn: "Unsere eigene Veranstaltung ist mir wichtiger als eine WM."

mast