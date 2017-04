Pegnitz: Trend bewegt sich hin zu künstlichen Osterschmuck

PEGNITZ - Bunte Eier hängen derzeit in Gärten und an Brunnen. Viele davon sind selbst gefärbt und bemalt. Doch Plastikeier sind eine Alternative zu den ausgeblasenen Hühnereiern und werden immer häufiger verwendet.

Rosi Götz, Inhaberin von Rosi's Handarbeiten, zeigt einen Korb voll künstlerisch gestalteter Ostereier. Der Fantasie sind bei der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. © Foto: Annika Endres



Gerade zu Ostern wird viel gebastelt. Kleine Häschen, Küken oder Schafe aus verschiedensten Materialien. Aber vor allem werden zu Ostern Eier gefärbt.

Immer mehr Leute nutzen hierfür Plastikeier. Diese gehen nicht so leicht kaputt und lassen sich einfacher bearbeiten. "Vor allem für Kinder sind die aus Kunststoff besser", sagt Rosi Götz, Inhaberin von Rosi's Handarbeiten.

Doch die Eier sind nicht nur aus Plastik, sie werden auch oft mit Plastik beklebt: Mit Folien mit Ostermotiven. Diese Vorlagen werden um das künstliche Ei gewickelt und kleben bei Kontakt mit heißem Wasser fest.

Weiße Kunststoffeier werden vor allem mit Acryl-Farbe bemalt, denn die hält am besten auf dem Material. Ein Farbtrend lässt sich bei "Rosi's Handarbeiten" aber nicht erkennen: "Wir verkaufen alle Farben. Ostern ist bunt und so auch die Eier."

Die bunten Eier würden seltener gekauft, als die neutral weißen.

Auch an dem kleinen Brunnen an der Hauptstraße hängen nur Plastikeier. "Ich müsste ja alle Eier selbst ausblasen und das jedes Jahr. Das ist mir zu viel Arbeit und von weitem erkennt man den Unterschied eh nicht", sagt die Inhaberin des Handarbeitsgeschäfts. Sie dekoriert den kleinen Osterbrunnen jedes Jahr alleine. Laut Götz halten die Plastikeier bis zu fünf Jahre, bevor sie ausbleichen. Echte müsse man jedes Jahr neu ausblasen und färben, weil die so leicht kaputt gingen. Insgesamt hängen fast 450 Plastikeier an den Strohbögen.

Ostereier aus Glas seien nicht mehr begehrt. "Die Leute haben ihre schönen Eier meistens schon und brauchen keine neuen. Ich habe dieses Jahr noch kein einziges aus Glas verkauft."

Immer beliebter werden hingegen Ostereier aus Stoff und Filz. "Vor allem kleine Ostertiere oder Eierbecher werden immer öfter aus Stoff gemacht."

Die Muster sind jedes Jahr ähnlich. "Kinder malen vor allem Striche und Punkte. Wichtig ist nur, dass es den Leuten selbst gefällt.", sagt Götz. Stolz zeigt sie die bunt bemalten Plastikeier ihres Enkels.

Ob Eierfärben noch immer so beliebt ist wie vor einigen Jahren, kann die Geschäftsinhaberin nicht sagen. "Es gibt Familien, die färben die Eier Jahr für Jahr und andere Familien machen das gar nicht. Aber ich glaube nicht, dass es weniger wird."

