Pegnitz tritt für Elektroautos aufs Gas

Ladestationen sollen in der Stadt eingerichtet werden — Kosten und Plätze werden berechnet und überprüft - vor 2 Stunden

PEGNITZ - Gemäß dem Motto "fränkisch modern" soll es in der Stadt Pegnitz künftig Ladestationen für Elektroautos geben. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen.

In Pegnitz gibt es bereits private Ladestationen für Elektroautos. Die Stadt will nun prüfen, welche Parkplätze sich dafür anbieten würden. Einige Vorschläge sind in der Stadtratssitzung eingegangen. © Ralf Münch



Der Landkreis Bayreuth hat seine Kommunen dazu aufgerufen, öffentliche Ladesäulen mit je zwei Anschlüssen zu errichten. So soll die Ladeinfrastruktur im Landkreis flächendeckend aufgebaut werden, damit der Umstieg auf Elektromobilität erleichtert wird. Für Pegnitz sieht das Konzept vier öffentliche Säulen vor.

Eigentlich wollte Bürgermeister Uwe Raab (SPD) das Thema vertagen, denn ihm schwebten Ladestationen auf dem ehemaligen Pep-Gelände vor. Die Errichtung der Ladestationen könnte so in den Ideenwettbewerb "Zwischen Bahnhof und Innenstadt" aufgenommen werden. Laut Raab und Verwaltung gäbe es dort ausreichend Parkflächen, auf denen die Autos länger als eine Stunde parken beziehungsweise laden könnten.

Das Ganzjahresbad Cabriosol, das Eisstadion und die Innenstadt wären fußläufig gut erreichbar für die Autobesitzer, die warten müssen, bis ihr Elektroauto wieder geladen ist. Außerdem wollte Raab darauf setzen, Unternehmen und Privatleute vorrangig in den Aufbau der Ladeinfrastruktur in der Stadt einzubinden. Auch diese könnten eine Förderung beantragen, allerdings müssten die Ladeplätze dauerhaft öffentlich zugängig sein.

Im Stadtrat zeigte sich, dass die Themen Elektromobilität und Ladesäulen "dringlich" sind, wie Manfred Vetterl, Fraktionssprecher der CSU, betonte. Er befand es als "äußerst kritisch", das Thema zurückzustellen, weil es seiner Meinung nach zu lange dauere, bis sich auf dem ehemaligen Pep-Gelände etwas tue. Im Gegenzug schlug er vor, Ladesäulen auf dem Ponfick-Parkplatz aufzubauen.

"Der Platz ist bei den Pegnitzern bekannt und liegt zentrumsnah", erklärte er seine Position. Er schlug außerdem vor, die Station später auf das Pep-Gelände zu verlegen. Er vermutete, dass die Tiefbauarbeiten dafür nicht so teuer sein dürften. Dem entgegnete Raab, dass in der Regel die Tiefbauarbeiten für das Fundament teurer seien als die Säule an sich.

Nicht zu lange warten

Auch Sandra Huber von den Grünen war der Meinung, dass es zu lange dauere, auf die Entwicklung des Pep-Areals zu warten. Ladestationen seien ein Standortfaktor für eine Stadt. Und sie meinte, dass die Stadt mit gutem Beispiel für Privatleute vorangehen solle. Als alternative Ladeplätze schlug sie die untere Raumersgasse und die Parkplätze vor der Bartholomäuskirche vor.

Alternative Parkplätze wünschte sich auch Michael Förster (Pegnitzer Gemeinschaft). Er sagte, die Förderung sollte beantragt werden.

Karl Lothes (SPD) erklärte, dass es in Pegnitz bereits private Ladesäulen für Elektroautos gebe. Er regte an, zu klären, welche Privatleute schon Ladestationen haben und diese zur Verfügung stellen würden.

Sein Parteikollege Oliver Winkelmaier begrüßte die Einigkeit im Gremium und warb für die Aufstellung einer Schnellladestation mit 50 Kilowatt. "Wir bezeichnen uns als fränkisch modern, dann sollten wir keine schwächeren Ladestationen aufstellen", sagte er. Denn Säulen mit 22 Kilowatt seien seiner Meinung nach "Technik von gestern".

Er wisse, dass Fahrer von Elektroautos keine Lust hätten, an Autobahnrastplätzen zu warten, bis ihr Fahrzeug geladen ist. Deshalb kämen sie gerne in Orte, um sich diese während der Ladezeit anzuschauen. Das wiederum wäre eine Unterstützung für die Händler in der Pegnitzer Innenstadt, meinte er.

Den Aussagen seiner Vorredner schloss sich Thomas Schmidt, Fraktionsvorsitzender der FWG, an. Er bat darum, dass geprüft wird, ob vor dem Alten Rathaus oder "in der guten Stube" der Stadt eine Station möglich wäre. So könnten die Autobesitzer ihre Fahrzeuge über Nacht an einem etwas belebteren Ort aufladen. Auch der Wiesweiherparkplatz eigne sich dafür, so Schmidt. Auch dort könnte eine Ladesäule entstehen.

Bürgermeister Raab wolle "die Ideen gerne aufgreifen" und das Thema "beschleunigen". Er könne sich auch vorstellen, eine Ladestation am Cabriosol einzurichten.

Bevor es in die Abstimmung ging, gab es noch ein paar Fragen zu besprechen. So wollte Oliver Winkelmaier wissen, ob Details zu den Wattzahlen vorab zu klären sind. Und Manfred Vetterl fragte, wie viele Ladestationen aufgestellt werden sollen. Sandra Huber schlug vor, diese Details später zu beschließen. Auch, wie viele Ladesäulen an einen Stelle kommen sollen, wird auf Anfrage von Vetterl später beschlossen. Am Ende war das Gremium einstimmig dafür, die verschiedenen Plätze zu prüfen und die Elektromobilität voran zu treiben.

KERSTIN GOETZKE