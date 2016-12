Pegnitz und Auerbach: Dienst an Heilig Abend

Von wegen staade Zeit: Zwei der vielen Berufsgruppen die an Weihnachten arbeiten - vor 2 Stunden

PEGNITZ/AUERBACH - Es gibt einige Berufsgruppen, die am Heiligen Abend für Andere bereit stehen müssen.

Apotheker Bernhard Weiß (Foto Mitte) hat am Heiligen Abend Notdienst und will es sich gemütlich machen. Taxifahrer Reinhard Arz ist natürlich auch im Dienst (Foto rechts). Den Einsatzwagen für Polizist Dominik Körber hat der Kollege schon vorbereitet. © Fotos: Luisa Degenhardt/Marcel Staudt



Bernhard Weiß von der Hirsch-Apotheke in Pegnitz wird an Heilig Abend etwas einsam sein. Denn er hat Notdienst in seiner Apotheke. Weil er in Amberg wohnt, kann er zwischendurch nicht zu seiner Familie. Wenn eine Apotheke Notdienst hat, dann muss sie immer besetzt sein. Um 8 Uhr morgens am Samstag beginnt der Dienst, Weiß ist ab 12.30 Uhr da und bleibt bis zum nächsten Tag um 8 Uhr morgens.

In seiner Apotheke gibt es ein Notdienstzimmer und darin einen kleiner Fernseher, der Weiß am Abend ein bisschen unterhalten wird. Ab 16, 17 Uhr, wenn es dunkel wird, will er den Laden zusperren. Wenn dann jemand etwas braucht, muss er klingeln. Durch das Notdienstfenster versorgt der 56-jährige Weiß die Kranken. Gerade in diesem Jahr sei es ein bisschen ungünstig für ihn zu arbeiten, „weil ich Opa geworden bin“. Doch trotzdem sei es nicht so schlimm, „weil ich am ersten Feiertag dann vormittags Zuhause bin und die beiden Feiertage Zuhause verbringen kann im Kreis meiner Familie“, so Weiß.

Seine Lieben feiern den Heiligen Abend also ohne ihn. Seit 18 Jahren ist es das erste Mal, dass er an diesem Tag ran muss. „Gerade an Heilig Abend ist ganz wenig los“, sagt Weiß. Wenn kaum Kunden kommen, hat er mehr Zeit, es sich in seiner Apotheke gemütlich zu machen. „Ich mag das ganz gerne.“ Er zündet sich dann eine Duftkerze an, knipst die kleinen Lichter an den Weihnachtsbäumchen im Schaufenster an und hört weihnachtliche Musik.

Barbara Pater arbeitet freiwillig am Heiligen Abend. © Foto: Brigitte Grüner



Barbara Pater hat auf der Rettungswache in Auerbach nicht zum ersten Mal Dienst am Heiligen Abend. „Ich trage mich immer freiwillig für diese Schicht ein“, sagt sie.

Die 39-jährige Auerbacherin hat im Ort keine Familie und würde Weihnachten alleine verbringen. Deshalb fällt ihr der Dienst am 24. Dezember auch nicht schwer. „Ich finde, dass die Kollegen, die Familie zuhause haben, an diesem Tag daheim sein sollten“, findet sie. Beim Roten Kreuz hat stets ein Hauptamtlicher mit einem Ehrenamtlichen zusammen Dienst, erklärt Bereitschaftsleiter Markus Popp. Wer von den Hauptamtlichen betroffen ist, regelt der Dienstplan, der schon zu Jahresanfang erstellt wird.

Die Ehrenamtlichen tragen sich dann in den Plan ein. Barbara Pater engagiert sich seit etwa acht Jahren im Rettungsdienst. Heuer hat sie mit Rudolf Kraus zusammen Dienst. „Vermutlich haben wir wieder Kinderpunsch und Plätzchen oder Lebkuchen auf der Wache, damit es ein wenig weihnachtlich ist.“

Ob der Dienst auf der Rettungswache ruhig wird, weiß man vorab nie. Im Vorjahr waren zwei bis drei Einsätze zu fahren, erinnert sich die Rettungsassistentin. Auch die üblichen Formalitäten wie Fahrzeugcheck, Dokumentation oder Dienstnachweis werden wie in jeder anderen Schicht auch erledigt. Beim BRK wird darauf geachtet, dass kein Mitarbeiter an allen Feiertagen im Dienst ist, sondern dass sich die haupt- und ehrenamtlichen Mitglieder abwechseln.

lui, bg