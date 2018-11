Pegnitz: Unentbehrlich für menschliches Miteinander

BRK-Kreisverband zeichnet treue Blutspender aus - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Der Kreisverband Bayreuth des Roten Kreuzes hat langjährige Blutspender geehrt.

Für ihr selbstloses Engagement für die Blutspende wurden am vergangenen Mittwoch insgesamt 32 Blutspender aus der Stadt Bayreuth und dem Landkreis Bayreuth durch den BRK-Kreisverband Bayreuth ausgezeichnet. Mit im Bild Sybille Pichl (zweite Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Bayreuth und Bürgermeisterin der Gemeinde Eckersdorf), Peter Herzing (Kreisgeschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Bayreuth), Richard Knorr (stellvertretender Kreisgeschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Bayreuth) und Thomas Ebersberger (Zweiter Bürgermeister der Stadt Bayreuth), Karin Barwisch (Bürgermeisterin der Stadt Hollfeld), Karl Lappe (Bürgermeister der Gemeinde Mistelgau) und Thomas Thiem (Zweiter Bürgermeister der Stadt Waischenfeld). © Foto: Tobias Schif



Für ihr selbstloses Engagement für die Blutspende wurden am vergangenen Mittwoch insgesamt 32 Blutspender aus der Stadt Bayreuth und dem Landkreis Bayreuth durch den BRK-Kreisverband Bayreuth ausgezeichnet. Mit im Bild Sybille Pichl (zweite Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Bayreuth und Bürgermeisterin der Gemeinde Eckersdorf), Peter Herzing (Kreisgeschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Bayreuth), Richard Knorr (stellvertretender Kreisgeschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Bayreuth) und Thomas Ebersberger (Zweiter Bürgermeister der Stadt Bayreuth), Karin Barwisch (Bürgermeisterin der Stadt Hollfeld), Karl Lappe (Bürgermeister der Gemeinde Mistelgau) und Thomas Thiem (Zweiter Bürgermeister der Stadt Waischenfeld). Foto: Foto: Tobias Schif



Für 50, 75, 100, 125, 150 und sogar 175 freiwillige und unentgeltliche Blutspenden wurden 32 engagierte Blutspender ausgezeichnet. Peter Herzing, Kreisgeschäftsführer des BRK-Kreisverbandes Bayreuth, bedankte sich bei den Geehrten für ihren selbstlosen Einsatz für die Mitmenschen und wies auf die unverzichtbare Rolle der Blutspende bei der notwendigen Versorgung von Kranken und Verletzten hin.

Ohne die freiwilligen Blutspender wären viele große Operationen, die Behandlung von speziellen Krankheiten und die Versorgung von Verletzten nach schweren Unfällen oft nicht möglich, denn es sei immer noch nicht möglich, Blut zu Transfusionszwecken in ausreichenden Mengen künstlich herzustellen. Blutspender setzen sich durch ihre Spende aktiv für andere ein und seien somit unentbehrlich für das menschliche Miteinander, so Peter Herzing.

Auch die Vertreter der Städte Bayreuth, Hollfeld und Waischenfeld und der Gemeinden Eckersdorf, Glashütten und Mistelgau nahmen an der Ehrung teil und würdigten so die Leistung der Blutspender für ihr außerordentliches Engagement.

7700 Konserven

Im BRK-Kreisverband Bayreuth wurden bei rund 65 Blutabnahmeterminen im vergangenen Jahr 2017 insgesamt über 7700 Blutspenden abgegeben. Rund 2000 Blutkonserven pro Tag sind allein in Bayern notwendig, um die Versorgung von Erkrankten und Verletzten zu gewährleisten. Ohne die freiwilligen Blutspender sei dieser Bedarf nicht zu decken, so das BRK. Da es auch in Zukunft wichtig sei, den Bedarf sicher zu stellen, ist es unerlässlich, Erstspender zu gewinnen und auch zu binden. Nur durch die Gewinnung von Erstspendern könne auch weiterhin der große Bedarf gedeckt werden.

Spender ausgezeichnet

Folgende Blutspender wurden geehrt: Für 50 Spenden: Iris Hofmann (Bayreuth), Sonja Lehnen (Betzenstein), Thomas Eisend (Betzenstein), Roland Pfeuffer (Glashütten), Dominik Fritsche (Hummeltal), Werner Böhm (Mistelbach), Gerhard Hoehn (Mistelgau) und Erika Seitz (Pegnitz).

Für 75 Spenden: Paul Adelhardt (Eckersdorf), Roland Schmidt (Pegnitz), Klaus Roth (Plech), Manuela Thoms (Warmensteinach) und Franz Günther Bächer (Pegnitz). Für 100 Spenden: Hans Kreis (Bayreuth), Clemens Matthes (Bayreuth), Gerhard Zeitler (Bayreuth), Margarete Weidinger (Betzenstein), Michael Winter (Gefrees), Karin Bauer (Schnabelwaid) und Lina Pühl (Weidenberg).

Für 125 Spenden: Michael Thein (Bayreuth), Rainer Dittrich (Eckersdorf), Harald Linss (Hollfeld), Anton Schmidt (Kirchenpingarten), Michael Werner Failner (Pegnitz), Georg Deinlein (Pottenstein) und Rudolf Focht (Weidenberg). Für 150 Spenden: Jürgen Krug (Hollfeld), Kurt Bayerlein (Hummeltal), Alfons Neubauer (Waischenfeld) und Hermann Völkl (Weidenberg). Für 175 Spenden: Michael Münzel (Bayreuth).

nn