Pegnitz: Urlaub verfällt nicht automatisch

PEGNITZ - Wann verfällt der Urlaub aus dem vergangenen Jahr? Ein aktueller Richterspruch des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) schafft für die Beschäftigten Klarheit. Lena Zimmermann, stellvertretende Regionalleiterin der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt in der Region Franken, weiß Näheres.

Lena Zimmermann: "Der Chef muss seine Mitarbeiter jetzt aktiv dabei unterstützen, den Urlaub zu nehmen. Tut er das nicht, kann der Urlaub auch noch im Folgejahr genommen beziehungsweise ausbezahlt werden."



Frau Zimmermann, wer steht in Sachen Urlaubsanspruch in der Pflicht?

Lena Zimmermann: Nicht mehr der Arbeitnehmer. Nach einem aktuellen Urteil des Europäischen Gerichtshofes verfällt der Jahresurlaub nicht mehr automatisch, wenn der Arbeitnehmer ihn nicht beantragt hat. Der Chef muss seine Mitarbeiter jetzt aktiv dabei unterstützen, den Urlaub zu nehmen. Tut er das nicht, kann der Urlaub auch noch im Folgejahr genommen beziehungsweise ausbezahlt werden.

Wie sehr war die Situation im Argen?

Lena Zimmermann: Viele Beschäftigte in der Region scheuten davor zurück, alle Urlaubstage zu nehmen. Wenn die Auftragsbücher der Betriebe voll sind, verzichtet mancher Arbeitnehmer auf die wohl verdiente Erholung. Laut DGB-Angaben verfallen beispielsweise in der Reinigungsbranche überdurchschnittlich viele Urlaubstage – auch aufgrund der hier herrschenden, überdurchschnittlich hohen Arbeitsbelastung. Allein im Kreis Bayreuth arbeiten nach Angaben der Agentur für Arbeit rund 300 Menschen in der Gebäudereinigung. Beschäftigte, die ihren Urlaub nicht rechtzeitig nahmen, schauten bislang meistens in die Röhre.

Und wie sieht es jetzt aus?

Zimmermann: Mit dem ersatzlosen Urlaubs-Verlust ist durch die auf europäischer Ebene geltende Gerichtsentscheidung endgültig Schluss. Der Arbeitgeber steht in der Pflicht, klare Ansagen in Sachen Urlaub zu machen. Der EuGH stellte fest, dass der Arbeitnehmer als schwächere Partei des Arbeitsverhältnisses wirksam davon abgeschreckt werden kann, seine Rechte gegenüber dem Arbeitgeber einzufordern — wie es leider vielerorts tatsächlich Realität ist. Der Praxis, dass Arbeitgeber die Untätigkeit der Beschäftigten zu deren Nachteil aussitzen können, wird mit diesem Richterspruch der rechtliche Boden entzogen. Im Fall des Todes eines Arbeitnehmers lässt sich der ausstehende Urlaub auf dessen Familie vererben.

An wen wendet man sich, wenn man im Hinblick auf die eigenen Urlaubsansprüche unsicher ist?

Lena Zimmermann: Rat gibt es bei den Rechtsschutzexperten der Gewerkschaft in den IG BAU-Büros Bayreuth, Telefon (0921) 78 77 88 0, Bamberg, Telefon (09 51) 212 62 und Coburg, Telefon (0 95 61) 88 47 14.

