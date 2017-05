Pegnitz: Viele Helfer unterstützen Tafel

PEGNITZ - Reihenweise Lob eingeheimst haben die Akteure der örtlichen Tafel. Bürgermeister Uwe Raab nannte bei der Tafel-Versammlung das gezeigte Engagement "segensreich", der im Gemeindezentrum Domino gastgebende evangelisch-methodistische Pastor Stefan Schörk sah in der praktizierten Unterstützungsarbeit einen "besonderen Ausdruck der Nächstenliebe".

Mit Blumen und Präsentkorb wurden Laden-Verantwortliche Heide-Marie Weidel (li.) sowie Ehemann Heinz Weidel (2.v.re.) von Vorsitzender Helga Koch (re.) und ihrem Vize Heinrich Löw verabschiedet. Foto: privat



Eine beeindruckende Hilfsstatistik trug die wiedergewählte Vorsitzende Helga Koch vor. Rund 16.000 Kilometer legten die ehrenamtlichen Tafelfahrer beim Einholen und Verteilen der Waren im abgelaufenen Jahr zurück. Weil sich mehrere Fahrer die körperlich anstrengenden Touren samt Verladearbeiten nicht mehr zumuten konnten oder wollten, wurde eine Werbeaktion gestartet. Vize-Vorsitzender Heinrich Löw: "Die Fahrer werden älter, wenn da einer sagt: ,Ich kann das nicht mehr’, muss man das akzeptieren."

Auf den Aufruf hätten sich zehn bis zwölf neue Fahrer und Helfer gemeldet, zog er erfreut Bilanz. Die "Neuen" seien am Anfang auf Touren mitgefahren und waren schon bald voll einsatzfähig. Manche einmal pro Woche, andere nur einmal je Monat.

Die Helfer klappern allwöchentlich rund 30 Einzelhändler ab — Supermarktketten, aber auch heimische Bäckereien und Metzgereien.

Die Tafel verfügt über 60 Mitarbeiter, die zusammen mehr als 4000 Helferstunden ableisten. Insgesamt unterstützen 156 Mitglieder diese Arbeit.

Regelmäßig werden von der Pegnitzer Tafel 189 Kunden unterstützt. 88 der 101 Benutzerausweise wurden für Pegnitzer ausgestellt, dazu noch weitere für Pottenstein, Plech, Betzenstein und Schnabelwaid.

Schüler machen mit

Seit rund eineinhalb Jahren gehören auch die Gymnasialschüler aus dem Schülerheim zu den Tafelhelfern. Der Kontakt sei über den dortigen Betreuungslehrer Olaf Huber und eine Art Schnupperpraktikum zustande gekommen, erinnert sich Heinrich Löw. Schon nach kurzer Zeit hätten diese beim Ausladen der Waren aus dem Tafelauto und dem Auffüllen der Regale im Schloßberg-Laden mitgeholfen.

Veränderungen zeichnen sich bei der Versorgung der Asylbewerber durch die Tafel ab. Bisher waren immerhin 106 Ausweise für Flüchtlinge ausgestellt worden. Wegen des nachlassenden Flüchtlingsstroms habe sich Löw zufolge auch die "Problematik der Flüchtlinge" relativiert. Diese konnten nämlich nicht noch zusätzlich über den Schloßberg-Laden versorgt werden. "Sonst wären wir an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen." Stattdessen wurden die gespendeten Lebensmittel und Waren direkt in die Unterkünfte geliefert.

Jetzt soll die Belieferung in die Unterkunft am "Kleinen Johannes" spätestens nach Pfingsten ganz eingestellt werden. Der Grund: "Ein großer Teil der Flüchtlinge ist weg." Löw lobte die gelungene Zusammenarbeit von Unterstützerkreis und Tafel-Helfern bei der Ausgabe der Waren in der Sammelunterkunft. "Das hat prima funktioniert."

Nicht ganz leicht fiel dem zweiten Vorsitzenden die Verabschiedung der "Mutter des Schloßberg-Ladens." Er meinte Heide-Marie Weidel. Diese investierte wöchentlich mindestens zehn Stunden ehrenamtliche Arbeit, um den Tafelbetrieb am Laufen zu halten. Löw: "Sie war sich für keine Arbeit zu schade."

Ehemann Heinz Weidel unterstützte den Fahrbetrieb beim Einholen der Spenden. Beide waren vom ersten Tag an dabei und hatten vor zwölf Jahren die Pegnitzer Tafel als Gründungsmitglieder mit aus der Taufe gehoben. Sie hätten "weit mehr gemacht", als von Ehrenamtlichen zu erwarten gewesen wäre, sagte Löw weiter.

"Auf mehreren Schultern"

Die scheidende Managerin des Schloßberg-Ladens hatte ihren Rückzug bereits vor zwei Jahren angekündigt. Als Nachrückerin für den Vorstand und Hauptansprechpartnerin für den Laden konnte die Pegnitzerin Anneliese Franz gewonnen werden. Die Arbeit sei jetzt "auf mehrere Schultern" verteilt worden, so Heinrich Löw.

Gute Nachrichten kamen von Kassenwart Manfred Richter. Der Verein sei gut aufgestellt und habe aufgrund der Spendenbereitschaft sowie der Unterstützung durch die Kirchengemeinden seine laufenden Ausgaben und Investitionen tätigen können. Dann wurde der Vorstand entlastet.

Die Neuwahlen brachten keine Überraschung. Jeweils einstimmig wurden bei jeweils einer Enthaltung Vorsitzende Helga Koch, Vize Heinrich Löw, Schriftführerin Uta Münch und Kassier Manfred Richter in ihren Ämtern bestätigt. Rechnungsprüfer bleiben Horst Rothenbach und Heinz Sperber.

