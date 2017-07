Pegnitz: Vier-Sterne-Hotel statt Schlafsack

Maximilian Lux gehört seit dieser Saison zum Bundesligakader des HC Erlangen - vor 1 Stunde

SONTHOFEN - Maximilian Lux spielte bis zur B-Jugend beim ASV Pegnitz Handball. Über Auerbach ging es zum HC Erlangen, wo er in dieser Saison versucht, in der Bundesliga den Durchbruch zu schaffen.

29:28 im Test gegen Champions-League-Klub Schaffhausen — Maximilian Lux aus Pegnitz steuerte vier Treffer für den HCE bei. © Zink



Seinen Schlafsack hat Maximilian Lux diesmal nicht mit in den Bus gewuchtet. Nein, mit den Profis des HC Erlangen ist es ja auch ein etwas anderes Trainingslager: Vier Sterne, Allgäuer Alpenpanorama, Schwimmbad im Hotel, Köche, die grob nach den Vorgaben des Handballvereins kochen: Viel Eiweiß, gute Kohlenhydrate, wenig Fett, wenig Zucker. "Es ist eine andere Stufe", sagt der Linkshänder, der vor 21 Jahren in Pegnitz zur Welt kam.

Bislang liefen die Trainingslager anders, auch in Auerbach, unter Trainer Tobias Wannenmacher: " Da haben wir alle in Schlafsäcken gemeinsam auf Turnmatten in der Sporthalle geschlafen", erzählt er, am Morgen gab es einen Spaziergang um den See herum. "Das hat schon irre zusammengeschweißt." Lux war derjenige, auf dem eine Menge Druck lastete, auch wenn er erst 19 Jahre alt war.

Nun, im Vier-Sterne-Hotel sind die Mitspieler Weltmeister wie Michael Haaß, Europameister wie Johannes Sellin. Im Tor stehen Gorazd Skof, der vor der Saison von Paris St. Germain kam, und Nikolas Katsigiannis vom Rekordmeister THW Kiel. Lux’ Rolle ist eine ganz andere: "Luxi muss vor allem lernen", sagt Trainer Robert Andersson. Auch der Schwede gewann in seiner aktiven Zeit zwei olympische Silbermedaillen. Maximilian Lux ist immerhin schon aus der Bayernliga in die dritte Liga aufgestiegen, mit der U23 im vergangenen Jahr.

Nun steht er ein wenig zwischen beiden Teams, studiert zudem Grundschullehramt. "Ich muss an meiner Deckung arbeiten und an meiner Athletik", sagt er. Lux ist nicht der Größte, hat aber eine immense Sprungkraft und einen trickreichen Wurf von Rechtsaußen. Das zeigt er auch in Sonthofen beim Training gegen Skof und Katsigiannis, aber auch in den Tests, unter anderem gegen Champions-League-Klub Kadetten Schaffhausen. Respekt und Ehrfurcht hat Maximilian Lux längst abgelegt.

"Das ist auch eine Entwicklung", sagt er selbst, "anfangs, da habe ich mich schon gefragt: Darf ich so einen Trickwurf überhaupt machen in der ersten Mannschaft?" Jetzt versucht er sein Wurf-Repertoire zu erweitern, sich vor allem viel abzuschauen, ohne aber Mitspieler zu kopieren: "Ich will einen eigenen Stil entwickeln."

Europameister vor der Nase

Das klappt bislang hervorragend, Lux gehört zu den Überraschungen der Vorbereitung, wenngleich er einen Europameister vor der Nase hat. Johannes Sellin adelt den Pegnitzer: "Respekt vor Luxi", sagt der Nationalspieler, "der gibt kräftig Gas, ich kann mich auf keinen Fall ausruhen. Er macht das schon richtig gut."

So gut, dass er auf Spielzeit hoffen kann – sein großes Saisonziel bei den Profis. Ansonsten dürfte Lux vor allem die Drittliga-Mannschaft dabei unterstützen, nicht abzusteigen.

Seit vergangener Saison ist er aus dem Elternhaus nach Erlangen gezogen, wohnt jetzt in einer Wohngemeinschaft mit zwei Handballern. "Nach Pegnitz komme ich nicht mehr so oft, aber ich halte engen Kontakt." Vor allem seinen Bruder vermisst er sehr. Der 15-Jährige spielt auch Handball, ist erst nach Bayreuth gewechselt. "Ich hoffe, dass er sich genauso entwickelt", sagt der große Bruder. Bis es soweit ist, muss der Jüngere aber noch den Schlafsack einpacken.

C. BENESCH