Pegnitz: Von kleinsten Anfängen zu modernem Gemeindekonzept

Evangelisch-methodistische Kirchengemeinde feiert 25-jähriges Bestehen in Pegnitz — Anfangs-Pastor Schäfer hält die Jubiläumspredigt - vor 46 Minuten

PEGNITZ - Leute für den christlichen Glauben interessieren — das war es, was Pastor Johannes Schäfer einst bewog, in Pegnitz eine evangelisch-methodistische Gemeinde aufzubauen. Mittlerweile ist das 25 Jahre her. Aus einem sehr kleinen Kreis ist inzwischen eine große Gruppe gewachsen. Rund 50 Gläubige besuchen regelmäßig den Gottesdienst.

Pastor Stefan Schörk ist seit langem Leiter der evangelisch-methodistischen Gemeinde in Pegnitz. Hier im Gemeindezentrum „Domino“ in der Schmiedpeunt. © Ralf Münch



Schäfer hatte schon in Bayreuth und Stammbach Gemeinden aufgebaut, in Bayreuth eine Buchhandlung gegründet. "Dann habe ich Pegnitz in den Blick bekommen", sagt der 67-Jährige. Und er dachte: Ja, das wäre es. Die Bayreuther Gemeinde würde das mittragen. Also zog er mit seiner Frau und den beiden Kindern nach Pegnitz, nach Hammerbühl.

"Wir lernten viele Menschen kennen, bauten eine Kinderjungschar auf, veranstalteten Zeltlager und Konzerte mit christlichen Künstlern, hatten eine kleine Hausgemeinde", erzählt er. Mit drei Mitgliedern fing alles an. Das erste Gemeindezentrum entstand dann in der Rosengasse im ehemaligen Wollwarengeschäft.

"Damals waren wir noch Exoten", erinnert sich Schäfer. Dann wurde das neue Gemeindezentrum Domino in der Schmiedpeunt gebaut. "Der Anfang war nicht einfach", sagt Schäfer. Aber durch sein Engagement in der Gemeinde lief es bald besser.

Der Pastor gehört zu den Gründern des Lauftreffs, ist selber mitgelaufen. Er hat die "Olympiade des Lebens" mit bunten, unkonventionellen Programmen ins Leben gerufen. "Wir haben dabei den Glauben an Jesus, das, was die Bibel bedeutet, den Menschen näher gebracht", sagt der Pastor.

Große Unterschiede zur evangelisch-lutherischen Kirche gibt es nicht, sagt er. "Das ,evangelisch’ verbindet uns", bringt er es auf den Punkt. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass von den Methodisten als Freikirche keine Kirchensteuer erhoben wird. Aber lehrmäßig unterscheiden sich beide Kirchen nicht, sagt der Pastor. Anfangs sei es auch mit der Ökumene schwierig gewesen. "Eine Gemeinde, die neu anfängt, hat es halt nicht einfach."

Pastor Schäfer (links) bei einer seiner damaligen Gemeindeaktionen. © EMK/Archiv



Aber diese ist inzwischen stark gewachsen. "Anfänge sind oft zäh, werden dann aber flüssiger", hat er beobachtet. 17 Jahre war Schäfer in Pegnitz, bis 2003. Dann ging er ins schwäbische Uhingen, baute dort zwei Gemeinden auf. "Es war für mich interessant, dort meine Erfahrungen aus Pegnitz einzubringen."

Seit 2014 ist er im Ruhestand und in der Flüchtlingsarbeit engagiert. An den Sonntagen wird er oft noch zu Predigten eingeladen. Und auch beim Jubiläum, das am Sonntag, 15. Oktober, ab 10 Uhr in Pegnitz im Domino gefeiert wird, hält er die Predigt. "Der unter euch angefangen hat, wird das gute Werk auch vollenden", unter dieses Bibelwort wird er seine Predigt stellen. Es wird ein Rückblick auf die Pegnitzer Zeit sein. Für ihn war das Ganze ein Wunder, sagt er: "Aus dem Nix ist eine Gemeinde entstanden."

Seit neun Jahren ist nun Stefan Schörk Gemeindepastor. "Die Gemeinde hat sich verändert", sagt der. Sie hat sich stark zur Stadt hin geöffnet, den Glauben durch tätige Nächstenliebe sichtbar gemacht. "Wir haben den Anonymen Alkoholikern eine Heimat hier geschenkt, gewähren seit zwei Jahren Kirchenasyl, gehören zu den Gründern der Pegnitzer Tafel, fahren jede Woche Lebensmittel zu Tafelkunden, die alt und gehbehindert sind", listet Schörk auf.

Und er sagt: "Gott hat mit der Gemeinde noch etwas vor." Das beweise auch, warum vor 15 Jahren eine große Gemeinschaft rund 1,5 Millionen Euro in die Hand genommen hat, um das neue Gemeindezentrum Domino zu bauen. "Das lief ganz ohne staatliche Unterstützung, die bekommt eine Freikirche nicht", sagt Pastor Schörk.

