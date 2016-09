Pegnitz: Wasserschaden im Kindergarten

PEGNITZ - Der Start nach der Sommerpause fiel für die Kinderkrippe am Wiesweiherweg ins Wasser. Bis zu den Knöcheln stand im Altbau das Nass – in jedem Stockwerk. Noch ist unklar, wer oder was für den Schaden verantwortlich ist.

Die Kinderkrippe des Kindergartens „Zum Guten Hirten" am Wiesweiher hat einen Wasserschaden. Er ist am Samstag vor der Wiederöffnung nach der dreiwöchigen Sommerpause entdeckt worden. © Patrick Schroll



Man versteht sein eigenes Wort kaum. Nicht länger als nötig hält sich derzeit das Kindergartenpersonal deshalb in den Räumen der Kinderkrippe auf. Überall wimmelt es von Kabeln und Trocknungsgeräten, die das Nass aus dem Altbau blasen sollen. Auch eine Woche, nachdem sich das Wasser durch Wände, Decken und das Treppenhaus seinen Weg bahnte, sind die Schäden zu sehen. Bräunliche Wasserflecken scheinen sich überall verewigt zu haben.

In in den Räumen der Kinderkrippe im Wiesweiherkindergarten wimmelt es von Kabeln und Trocknungsgeräten. © Patrick Schroll



Dass es nicht schlimmer kam, ist fast einem Zufall zu verdanken. Es war Samstagfrüh, am Wochenende vor dem Start in das neue Kindergartenjahr. Um alles auf Vordermann zu bringen, waren die Räume freigeräumt. Die Putzfrau hatte an jenem Tag leichtes Spiel. Als sie fertig war, schloss sie die Tür hinter sich. Erst am Nachmittag öffnete sie sich wieder. Eine Angestellte des Kindergartens kam vorbei. Die Tür kaum aufgeschlossen, hörte sie bereits, dass etwas nicht stimmt.

Quelle des Übels

Sie nahm ein Plätschern wahr, schildert es eine Kindergartenmitarbeiterin den Nordbayerischen Nachrichten bei einem Besuch vor Ort. Sie folgte dem Geräusch, es führte sie in den Altbau. Dort angekommen, stand sie bis zu den Knöcheln im Wasser. Einem Wasserfall ähnlich, muss sich das Nass über das holzverzierte Treppenhaus den Weg nach unten gebahnt haben. Die Quelle des Übels saß zwei Stockwerke höher.

Dort ist nicht nur die Küche untergebracht. Auch ein Bad für das Personal befindet sich auf der rechten Seite, gleich am Anfang des Flures. Ganz harmlos hängt der Duschschlauch um die Armatur gewickelt. An jenem Samstag war das aber anders, wie die Kindergartenmitarbeiterin demonstriert: Der Duschkopf, aus dem das Wasser quoll, lag außerhalb der Wanne auf dem Boden. „Ziemlich heftig ist das Wasser ausgetreten“, erinnert sich Pfarrerin Gerlinde Lauterbach. Sie machte sich noch am Tag selbst ein Bild von der Lage.

Die im Altbau untergebrachte Turnhalle ist derzeit nicht für den laufenden Betrieb nutzbar. © Patrick Schroll



Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde als Träger des Kindergartens informierte daraufhin die Feuerwehr. Kommandant Roland Zahn borgte dem Team einen Wassersauger, womit die Räume oberflächlich trockengelegt werden konnten. Warum derart viel Wasser austrat, darauf kann sich Lauterbach keinen Reim machen. Die Sache liegt jetzt bei der Versicherung. „Wir gehen von einem Schaden im fünfstelligen Bereich aus“, sagt die Pfarrerin. Sie ist für Kindertagesstätten im Dekanat Pegnitz zuständig.

Kaputte Armaturen

Im Kindergarten hat man die Hauptwasserleitung im Visier. Die soll nach der dreiwöchigen Sommerpause an jenem Tag wieder aufgedreht worden sein. Darauf deuten die kaputten Armaturen in einem anderen Gebäudeteil. Sie sollen, so die Vermutung, durch einen hohen Wasserdruck zerstört worden sein.

Vom Wasserschaden betroffen, ist maßgeblich die „Schäfchengruppe“ in der Kinderkrippe. Um sie dauerhaft ins Trockene zu bringen, steht bis auf Weiteres das Gemeindehaus der Kirchengemeinde in Hainbronn bereit. Der Betrieb des Kindergartens, der im angrenzenden Neubau untergebracht ist, läuft wie geplant weiter. Lediglich die Turnhalle kann nicht genutzt werden. Sie befindet sich im Altbau und ist somit ebenso vom Wasserschaden in Mitleidenschaft gezogen.

