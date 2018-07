Pegnitz: Wenn eine Kirche voller Konzertbesucher kollektiv den Atem anhält

Pegnitzer Sommerkonzerte: Englisches Vokalensemble "Voces8" sorgt für eine ausverkaufte Bartholomäuskirche und spannende Musik-Momente - vor 0 Minuten

PEGNITZ - Wie die Gefühle ausdrücken, die einen bei den Klängen des britischen A-cappella-Oktetts "Voces8" überkommen? Was wäre die angemessene Reaktion auf einen Konzertabend, der so viele Menschen sichtlich berührt und eine nahezu ausverkaufte Kirche in Stecknadel-Stille versetzt? Die Konzertgäste entschieden sich am vergangenen Sonntag in der Pegnitzer Sankt-Bartholomäus-Kirche für nicht enden wollenden Applaus – stehend – , der selbst nach der zweiten Zugabe nicht verstummen wollte.

Vokalkunst auf allerhöchstem Interpretations- und Klangniveau präsentierte das britische Vokalensemble „Voces8“ zu den Sommerkonzerten in der Pegnitzer Bartholomäuskirche. © Klaus Trenz



Vokalkunst auf allerhöchstem Interpretations- und Klangniveau präsentierte das britische Vokalensemble „Voces8“ zu den Sommerkonzerten in der Pegnitzer Bartholomäuskirche. Foto: Klaus Trenz



Die Autoschlangen und akute Parkplatznot lassen es bereits beim Ankommen in Pegnitz erahnen: Heute Abend muss etwas ganz Besonderes in der Pegnitzer Bartholomäuskirche stattfinden. Etwas, das sich vermutlich schon über die letzten Jahre hinweg einen Ruf, einen Namen gemacht hat und das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Dekanatskantor Jörg Fuhr und seinem Team ist es erneut gelungen, das Vokalensemble "Voces8" für die Pegnitzer Sommerkonzerte zu verpflichten. Schon lange besteht eine enge Bindung zwischen den Sängern und der Stadt. Aus diesem Grund begrüßt der evangelische Dekan Gerhard Schoenauer in seiner Ansprache zur Konzerteröffnung einen der acht Gesangstalente ganz besonders herzlich: Countertenor Chris Wardle.

Dessen Vater hatte schon in den 1980er Jahren erste Kontakte nach Pegnitz geknüpft und sich für eine langfristige Kooperation stark gemacht. Dass diese bis heute anhält ist nicht hoch genug zu schätzen, denn "Voces8" sind in den letzten Jahren zu einem der erfolgreichsten Vokalensembles der britischen Insel gereift und dadurch auch weltweit zu einer gefragten Marke geworden.

Das Ensemble überzeugt nicht zuletzt durch seine Vielfalt, indem es 500 Jahre Musikgeschichte von der Renaissance bis zum Folk geschmeidig in einen stimmigen Konzertabend überführt. Es sind auch die Stimmen der acht, die in ihrem Zusammenwirken ohne Übertreibung als Weltklasse bezeichnet werden dürfen.

Schon das erste Stück "Vigilate" (zu deutsch "Uhr") von William Byrd zeigt die ganze Bandbreite des stimmlichen Könnens. Schwierigste Akkorde werden spielerisch aufgelöst, aus kompliziertesten Phrasen erwächst immer Harmonie, indem sich das Ensemble punktgenau zur Tonika wiederfindet – Präzision auf allerhöchstem Niveau.

Besonders beeindruckend ist hier der Sinn für Stille, genauer: die Erzeugung von Decrescendi, die bis zum letzten, fast nicht mehr hörbaren Moment weder Kraft noch Genauigkeit einbüßen und mit solcher Zielkraft schließlich enden, dass selbst der Nachhall ein eigenes Leben zu besitzen scheint. Bei Sergej Rachmaninovs "Bogoroditse Devo" intoniert der Übergang zwischen einfachem "leiser" und verhauchendem Nachhall so fließend, so zart, dass im Publikum die sprichwörtliche Stecknadel, sollte sie denn fallen, wohl einem tosendem Scheppern geglichen hätte. Und nun spürt man es deutlich: Konzertbesucher um einen herum stellen plötzlich das Atmen ein – in diesem Fall nicht lebensbedrohlich, wohl aber das größte Lob, das man Sängern machen kann.

Die Countertenöre Chris Wardle und Barnaby Smith beeindrucken wie ihre Kolleginnen Andrea Halsey und Eleonore Cockerham im Sopran durch ausgefeilte Soli, Sam Dressel und Blake Morgan überzeugen mit souligem Timbre beispielsweise im Spiritual "Deep River", das in einer einschmeichelnden Version von Naomi Crellin zu Gehör gebracht wird.

Sonore Bass-Konstanz

Besondere Erwähnung verdient der Bassgesang von Rob Clark und Jonathan Pacey. Mit sonorer Konstanz ummanteln sie die Stimmen ihrer Kollegen vortrefflich und verschaffen ihrem Ensemble somit dauerhaft eine solide Klangbasis. Zuweilen glaubt man Kontrabässe gestrichen zu hören, so Vibrato-reich und durchdringend tragen sie ihre Läufe und Bögen vor.

Mit einer virtuosen achtstimmigen Fassung des Simon-and-Garfunkel-Klassikers "Sounds Of Silence" und zwei Zugaben endet schließlich ein Vokalkonzert allererster Güte.

Dass die Sänger und Sängerinnen von "Voces8" erst nach mehrminütigen Standing Ovations des Auditoriums die Bühne verlassen dürfen, überrascht ebenso wenig wie die Beharrlichkeit der Autogrammjäger, welche zum Teil extra aus Wien angereist sind und sich nun wie eine Traube um die strahlenden Jung-Künstler postieren. "Voces8": Ein großer Wurf der Pegnitzer Sommerkonzerte und eine musikalische Begegnung der Extraklasse, die hoffentlich nicht die letzte mit diesen acht herausragenden Sängerinnen und Sängern war.

HENRIK VORBRÖKER