Pegnitz: Wenn Zucker gleichzeitig Freund und Feind ist

Der Pegnitzer Hannes Sturies leidet seit 1975 an Diabetes Typ 1 und musste sein Leben völlig umstellen - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Hannes Sturies leidet an Diabetes Typ 1. Die Krankheit brach schon früh bei ihm aus, an ein normales Leben ist nicht zu denken. Ohne das Spritzen des Hormons Insulin könnte Sturies nicht überleben.

Seit wenigen Wochen trägt Hannes Sturies den Sensor am Oberarm, der seinen Blutzuckerspiegel ständig misst. Das kleine Gerät in seiner Hand zeigt ihm unter anderem den Werteverlauf an. © Luisa Degenhardt



Wenn Hannes Sturies aus dem Haus geht, dann hat er immer seine zwei Lebensretter dabei: Traubenzucker und flüssigen Zucker in einer kleinen Tube. Der 64-Jährige leidet an Diabetes Typ 1.

Es war ein Stück Kuchen beim Geburtstag seiner Mutter, das Hannes Sturies Leben im Jahr 1975 verändert hat. Er bekam großen Durst, literweise habe er Wasser und Milch in sich hineingeschüttet. Innerhalb von 14 Tagen nahm er neun Kilo ab, weil sein Körper auf die Notreserven zurückgriff. „Wenn ich die Krankheit nicht hätte, hätte ich gerne noch fünf Jahre länger gearbeitet“, sagt der 64-Jährige, der bei Siemens beschäftigt war. „Ich bin mit 58 Jahren und elf Monaten mit Altersteilzeit und Schwerbehinderung gegangen.“

Wasser statt Cappuccino

40 Jahre und ein halbes sind eine lange Zeit, um sich auf eine Krankheit einzustellen. Vor der NN-Redakteurin stehen beim Besuch Cappuccino und Lebkuchen, für Sturies gibt es Wasser. „Bei Süßem bin ich zu 99 Prozent raus, ich esse keinen Kuchen, keine Pralinen, keine Schokolade“, sagt der Pegnitzer. Früher habe er viel und gern Süßigkeiten gegessen, heute sei das Verlangen danach weg. Er könnte zwar schon zugreifen, müsste danach aber Insulin spritzen.

Um seinen Blutzuckerspiegel im Griff zu haben, muss Sturies sich an eine spezielle Diät halten. Kartoffelbrei, Alkohol, stark gesüßte Getränke und Honig sind für ihn tabu. Auch Karotten wären das eigentlich, aber die isst er trotzdem. „Beim Unterzucker ist Cola dann wiederum sehr viel wert“, so Sturies. Die Kohlenhydrate, die er zu sich nimmt, berechnet er nach sogenannten Broteinheiten. Ein Brötchen sind zweieinhalb Broteinheiten, sechs Haribo Goldbären eine, ein Teller Linseneintopf mit Würstchen 3,8, eine Pizza Salami 5,5. Zwölf bis 15 Broteinheiten nimmt Sturies pro Tag zu sich.

Das hänge davon ab, wie sehr er körperlich aktiv ist. Generell senkt Anstrengung den Blutzuckerspiegel, Nahrung und Kohlenhydrate werden dann mit relativ wenig Insulin abgebaut. Dann ist der Insulinbedarf deutlich geringer. Doch wenn der Wert in den Keller geht, dann muss er Insulin spritzen. Sechs- bis siebenmal täglich greift er deshalb zur Spritze. Seit drei Wochen hat Sturies ein neues Messgerät, ein Plättchen, das 14 Tage lang auf der Haut sitzt. Der Sensor ist mit einem Teflon-Schlauch versehen, der acht Millimeter tief im Gewebe steckt und ständig den Blutzuckerspiegel misst.

Viele Einstiche

Wenn Sturies länger unterwegs ist, zum Beispiel beim Wandern in abgelegenen Gebieten, hat er dieses Notfallset dabei. Es besteht aus Glukagon und Wasser. © Luisa Degenhardt



So spart er sich das ständige Piksen in die Fingerkuppen, um einen Tropfen Blut zum Messen zu bekommen. Seine Fingerkuppen zeigen die Spuren der vergangenen Jahre: Zahlreiche schwarze Punkte dokumentieren die vielen Einstiche. An diesem Tag zeigt das Messgerät einen Blutzuckerwert von 357 Milligramm Glukose pro Deziliter Blut an, was nicht gut ist. „Das ist die Ausnahme“, sagt Sturies Lebensgefährtin Irene Lenk. Sturies meint: „Der hohe Wert ist nicht gut. Ich spritze jetzt dann, um ihn runterzukriegen.“ Normal sind Werte zwischen 60 und 110 Milligramm Glukose pro Deziliter Blut. Er sucht sich immer andere Stellen, um sich das Insulin zu verabreichen. Entweder pikst er sich seitlich in den Bauch, in den Oberschenkel oder in den Oberarm.

Er ist wachsam. Wenn sein Körper in den Unterzucker fällt, dann merkt Sturies das daran, dass er richtig müde, träge, etwas apathisch, aber auch aggressiv wird. „Manchmal ist er aufgezogen wie ein Kasperle“, so Lenk. Wenn möglich trinkt er dann Traubensaft, der treibe den Blutzucker am schnellsten nach oben. Oder er nimmt seine Nothelfer Trauben- und Flüssigzucker.

Rationelles Herangehen

Irene Lenk weiß die Krankheit ihres Lebensgefährten einzuschätzen, sie ist seit 1990 mit Sturies zusammen und habe mittlerweile ein Gefühl dafür bekommen. „Die Krankheit ist 24 Stunden lang präsent. Ein unbeschwertes Leben hast du damit nicht“, sagt sie. Laut Sturies hat seine Freundin eine andere Herangehensweise an die Krankheit. „Irene geht mehr vom Gefühl aus, während ich rein mit der Ratio rangehe.“ Sie erklärt, dass Sturies sich an seinen Werten orientiere. „Ich sehe, wenn er blass ist, dann sage ich, ,du musst messen‘.“ Auch wenn er nachts unruhig ist, fordert sie ihn auf, seine Werte zu überprüfen.

Oft ist es auch schon vorgekommen, dass Sturies ohnmächtig wurde und auf die Hilfe angewiesen war. „Das ist immer wieder ein Rückschlag. Man ist völlig hilflos, weil man absolut auf Hilfe angewiesen ist“, sagt er. Einmal, erzählt Lenk, war er bei der Fußpflege. Sie hat ihn schon heimkommen sehen, dann brach er zusammen, lag im Schnee und hat gezappelt „wie bei einem epileptischen Anfall“. Der Nachbar hat den Arzt gerufen, nach einer Glukose-Infusion ging es ihm besser. In solchen Situation habe sie Angst, dass er stirbt. Dass er erstickt, weil er so sehr röchelt. Sie ist auch schon abends nach Hause gekommen, „da lag er mit dem Kopf auf dem Laptop“.

„Man wird demütig"

Die einzige Hoffnung auf Heilung wäre eine Transplantation der Bauchspeicheldrüse. „Da komme ich aber nicht infrage, weil die anderen Organe in Ordnung sind. Auch vom Alter her bin ich mit 64 schon an der Grenze.“ Eigentlich habe er sich mit seiner Krankheit arrangiert. „Es gibt nur manchmal Situationen, wo mir das zu viel wird. Aber das ist sehr selten und kurzzeitig.“ Seine Lebensgefährtin meint, dass man ja nicht immer dagegen ankämpfen könne und dass es viel schlimmere Krankheiten gebe: „Man wird demütig und weiß seine Gesundheit mehr zu schätzen.“

Diabetes unterschiedet man nach zwei Formen: Hannes Sturies leidet an Diabetes Typ 1. Diese Krankheit kann schon bei Säuglingen ausbrechen. Die Einstufung als Schwerbehinderter ist laut Sturies grundsätzlich nur bei Typ 1 möglich, im Unterschied zu Typ 2, der Altersdiabetes.

Beim ersten Typ handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem bekämpft die eigenen Inselzellen, die das Insulin produzieren. Irgendwann stellt der Körper die Produktion des Hormons ein. Aufgrund dieses Mangels an Insulin, können die Zellen nicht mehr genug Glukose aufnehmen. Das führt dazu, dass im Blut zu viel Glukose vorhanden ist. Kranke müssen sich also unbedingt täglich Insulin zuführen.

Diabetes Typ 2 beschreibt eine Insulinmangelerkrankung. Die Produktion von Insulin im Körper setzt langsam ein, der Körper reagiert weniger empfindlich auf Insulin. Es ist nicht ganz klar, was die Ursache der Typ 2 Diabetes ist. Übergewicht, das eine Insulinresistenz verursacht, ist eine Möglichkeit. Einer von zehn Diabetikern leidet an Typ 1, beide Krankheitsformen sind erblich.

LUISA DEGENHARDT