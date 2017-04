Pegnitz will ein Zeichen für Europa setzen

Hymne erklingt und Reden sollen die Menschen für Europa sensibilisieren — Ehrenvorsitzender Heinrich spricht - vor 1 Stunde

PEGNITZ - In Anlehnung an die Pro-Europa-Bewegung "Pulse of Europe" veranstaltet die Stadt mit dem Städtepartnerschaftsverein am Donnerstag eine Kundgebung mit dem Titel "Stunde für Europa". Sie will damit ein Zeichen für Europa setzen, erklärt Bürgermeister Uwe Raab (SPD).

Wie die Stadt Erlangen (Bild) will auch Pegnitz ein Zeichen für Europa setzen. © Carla Ober



Die "Pulse of Europe"-Aktion sei eine "wunderbare und sinnvolle Bewegung", findet Uwe Raab. Sie stelle einen Gegensatz zu Pegida und Rechtspopulismus dar. In Gesprächen mit den Bürgern sei die Idee entstanden: "Das machen wir in Pegnitz auch."

Auch wenn Pegnitz kleiner sei als Frankfurt, Köln oder München, wo die "Pulse of Europe"-Kundgebungen regelmäßig stattfinden, wolle die Stadt ein Zeichen für ein geeintes Europa setzen. Deshalb plane Raab vorerst damit, dass es "eine einmalige Sache" wird. "Ich will Bürgern aber nicht vorgreifen. Wenn sie regelmäßig weitermachen wollen, ist das auch gut."

Bis zu 100 Teilnehmer

Wie viele Teilnehmer zu der Kundgebung kommen, kann der Bürgermeister nicht genau abschätzen. Zwischen 50 und 100, vermutet er und betont: "Wir freuen uns über jeden, der teilnehmen möchte." Länger als eine Stunde soll die Aktion nicht dauern. Entsprechend hat die Stadt den Namen gewählt: "Stunde für Europa". Dabei soll unter anderem die Europahymne erklingen. An der restlichen Musikauswahl wird noch gefeilt, so Raab.

Ursprünglich hatte der Rathauschef Kontakt mit den ehrenamtlichen Organisatoren der "Pulse of Europe"-Bewegung aufgenommen. Wegen des Regelwerks, das mit einer solchen Veranstaltung einhergehen würde, habe Raab sich für den anderen Namen entschieden, der dennoch für Europa steht.

Gebet berührt das Herz

Auf dem "Programm" wird neben einer Ansprache des ehemaligen Notars und Ehrenvorsitzenden des Städtepartnerschaftsvereins Helmut Heinrich auch ein Gebet stehen, das Pastor Stefan Schörk mit Pfarrerin Gerlinde Lauterbach sprechen wird. Pfarrer Peter Klamt ist krank und lässt sich eventuell von Diakon Franz Josef Reck vertreten. In dem Gebet, das Schörk noch vorbereiten will, wird es darum gehen, dass Europa nicht zerreißen darf und dass die Gläubigen auf die Hilfe von Gott hoffen. "Ein Gebet ändert das eigene Verhalten, weil es das Herz berührt", sagt Schörk im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten. Vorgetragen wird es im Wechsel mit den anderen Geistlichen. Das haben sie bei verschiedenen Veranstaltungen schon gemacht: Einer bereitet vor, die anderen klinken sich mit ein. "Wichtig ist, dass wir zusammen aufstehen und ein Zeichen für Europa setzen", findet der evangelisch-methodistische Pastor.

Uwe Raab möchte mit der Kundgebung die Verbundenheit zwischen Pegnitz und Europa hervorheben: Die Schulen hätten — wie die Stadt selbst auch — Partnerschaften mit anderen europäischen Städten. "Wir haben gelebte Städtepartnerschaften, die von den Bürgern getragen werden. Davon lebt Pegnitz", findet der Rathauschef.

Garant für Frieden

Darauf möchte er auch in seiner Ansprache eingehen, an der er noch arbeitet. "Ich möchte hervorheben, was Europa für uns bedeutet: Es ist Garant für Frieden, Freiheit und Wohlstand. Das ist für uns zu alltäglich geworden und wir müssen das wieder mehr wertschätzen."

Er freue sich über den Ausgang der ersten Wahlrunde in Frankreich, bei dem die Rechtspopulistin Marine Le Pen nur knapp 20 Prozent der Wählerstimmen erhalten hat. "Ich rechne mit einem ausdrucksstarken Ende pro Europa", so Raab.

"Wie ein Motor"

Seinen Mitredner Heinrich bezeichnet der Bürgermeister als "Säule des europäischen Bildes, das in Pegnitz gelebt wird." Er habe in den 25 Jahren als Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins wie ein "Motor" gewirkt. Deshalb wurde er vor neun Jahren zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Er hatte den Verein 20 Jahre lang geführt.

Verbündete und Freunde aus den Partnerstädten sollten ursprünglich per Live-Video hinzugeschaltet werden, doch wegen der schlechten Wetterprognosen samt hoher Regenwahrscheinlichkeit habe er das mit seinem Vorbereitungsteam wieder verworfen: Die Niederschläge wären nicht gut für die technischen Geräte. Deshalb hofft Raab, dass sich seine Amtskollegen aus den Pegnitzer Partnerstädten Guyancourt und Slany mit schriftlichen Grußworten äußern. Diese werden dann öffentlich vorgelesen.

Weitere Redner sind noch nicht vorgesehen, aber jeder, der etwas sagen möchte, kann etwas zu der Kundgebung beitragen.

Scheinbar kurzfristig organisiert

Auch wenn es scheint, dass die Stadt kurzfristig zu der Aktion einlädt, laufen die Vorbereitungen schon länger: Vor zirka sieben Wochen habe Raab den Termin bereits abgestimmt. Er habe sich mit dem Organisationsteam auf die Woche nach den Osterferien festgelegt. Seit Anfang der Woche werden Handkärtchen an den Schulen und in den Pegnitzer Firmen verteilt. So sollen Interessierte informiert werden.

Zu der Kundgebung wird die Stadt Luftballons und Flyer an die Teilnehmer verteilen. Das Bürgermeisteramt hat unter anderem rund 150 Luftballons bestellt.

Die Pro-Europa-Kundgebung beginnt am Donnerstag, 27. April, um 18 Uhr vor dem Neuen Rathaus in Pegnitz. Sie wird eine Stunde dauern.

