Pegnitz: Zum Geburtstag wird das Lieblingsessen serviert

PEGNITZ - Dass eine nichtschulische Einrichtung Schulkinder am Nachmittag betreut, ist bayernweit selten. In Pegnitz ist das der Fall. Die evangelische Kirchengemeinde bietet im Schülercafé "Bartl" Nachmittagsbetreuung an. Die Anmeldezahlen sind trotz der steigenden Konkurrenz durch Ganztagesschulen relativ stabil.

Als Betreuerin im „Bartl“ muss sie nicht nur kochen und bei den Hausaufgaben helfen, sondern auch am Billard-Tisch eine gute Figur machen: Pascale Ittner ist die hauswirtschaftliche Leiterin des Schülercafés neben der Bartholomäuskirche. Foto: Annika Braun



Seit 1993 gibt es das Schülercafé "Bartl" als offenen Jugendtreff neben der St.-Bartholomäus-Kirche, seit 2001 ist Pascale Ittner dort tätig, seit 2004 bietet die evangelische Kirchengemeinde in Kooperation mit den Schulen eine Nachmittagsbetreuung an.

Die 53-Jährige ist bei der Kirche fest angestellt, genauso wie einer ihrer Kollegen. Beide übernehmen zudem Mesnerdienste in der Gemeinde. Als Mitarbeiter kommen noch ein FSJ-Kraft, eine Honorarkraft und fünf Ehrenamtliche hinzu — "ohne die ist der Betrieb nur schwer zu stemmen."

Die Anmeldezahlen seien trotz der steigenden Alternativangebote seitens der Schulen stabil. Im vergangenen Jahr nutzen 31 Kinder die Nachmittagsbetreuung. "Ich weiß von der Christian-Sammet-Mittelschule, dass nicht alle aufgenommen werden konnten und man für die Ganztagesklasse fünf Tage buchen muss. Bei uns sind es minimal zwei. Vielleicht ist das der Grund, warum wir immer noch genug Zulauf haben."

In der Betreuung herrscht große Vielfalt, was die Kinder angeht. "Da sind die unterschiedlichsten Charaktere dabei. Wir haben Kinder von allen Schularten – auch aus der Förderschule – aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten. Das macht die Arbeit für uns sehr attraktiv", erzählt die 53-Jährige.

Alle Kinder gehen in weiterführende Schulen in die Jahrgangsstufen fünf bis neun, ein Zehntklässler ist mit der Schule fertig und hat die Betreuung vorzeitig verlassen. Das sei aber ein Ausnahmefall, dass Zehntklässler dabei sind. "Ab dem Alter sind die Kinder alt genug und brauchen keine Nachmittagsbetreuung. Grundschüler haben wir ebenfalls keine hier. Das liegt daran, dass wir für sie keine Förderung bekommen würden, weil dass das Förderkonzept des Staates nicht vorsieht."

Für Ittner und die FSJ-Kraft beginnt der Tag um 10 Uhr, dann wird der Kochlöffel geschwungen, denn alles wird frisch zubereitet. Es gibt ein Salatbuffet und bei Bedarf vegetarische Gerichte und Nachspeisen. Einige kommen auch nur zum Essen, deswegen muss jeden Tag neu kalkuliert werden.

Jedes Kind darf sich an seinem Geburtstag das Lieblingsgericht wünschen, ansonsten sind vor allem die Nudelgerichte beliebt. Das Essen und die Getränke kosten zusätzlich, ansonsten zahlen die Kinder einen Euro pro Tag für die Betreuung.

Nach dem Essen ist Hausaufgabenzeit, hier sind dann die Ehrenamtlichen mit gefragt. "Wir versuchen, dass die Großen den Jüngeren den Stoff erklären, einige der Ehrenamtlichen waren früher Lehrer, die können notfalls auch helfen. Grundsätzlich ist es nicht unser Job, dass die Hausaufgaben richtig sind, das zu kontrollieren ist Aufgabe der Eltern. Wir helfen aber natürlich, wo wir können."

Nach der Hausaufgabenzeit geht es raus auf den Bolzplatz, oder es stehen viele Spiele zur Verfügung. Aber keine Handys. Die werden eingesammelt und am Ende wieder ausgeteilt. Wenn die Kinder um 16 Uhr von den Eltern abgeholt werden, ist Zeit für Elterngespräche. Die würde sich Ittner noch viel häufiger wünschen. "Im nächsten Jahr plane ich eine Art Elterncafé. Dass alle Eltern mal hierher kommen. Einige Schüler sind von außerhalb, also Thurndorf und Schnabelwaid zum Beispiel. Die fahren mit dem Bus, da sehe ich die Eltern nie."

Für das kommende Jahr sind schon 25 Kinder angemeldet, es sind noch Plätze frei. "Eine Anmeldung für vier Tage mehr und ich kann zwei Gruppen bei der Regierung anmelden, so wie dieses Jahr. Wann wir welche Kinder haben, steht dann eh erst zu Beginn des Schuljahres fest."

Am ersten Schultag, wenn die Stundenpläne raus sind, geht das Planen los. Was bereits steht ist der Einsatzplan der Betreuer und der FSJ-Platz ist ebenfalls schon vergeben. "Der stand ausnahmsweise relativ frühzeitig fest", sagt Ittner. Im Gegensatz zur Zahl der Anmeldungen.

