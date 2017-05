Pegnitz: Zweckverband Juragruppe wird erweitert

PEGNITZ - Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Juragruppe hat auch im Geschäftsjahr 2016 einen Gewinn erwirtschaftet. Er beträgt 71.275,90 Euro und liegt damit leicht unter dem des Jahres 2015. Juragruppen-Geschäftsführer Hans Hümmer sprach in der Sitzung der Verbandsversammlung von einem "positiven" Geschäftsjahr.

Silphie-Pflanzen — wie hier in Plech — sollen Mais ersetzen. Der Nitratgehalt im Boden soll damit geringer werden. In den Wasserschutzgebieten der Juragruppe liegt der Nitratgehalt deutlich unter den Grenzwerten. © privat



Die Umsatzerlöse betragen 3,53 Millionen Euro (Vorjahr 3,36), wobei die Wassergebühren mit 2,34 Millionen Euro den Löwenanteil ausmachen. Der Kubikmeterpreis im Verbundgebiet liegt bei 1,80 Euro. Die Betriebsausgaben in Höhe von 640.505,40 Euro sind leicht gesunken. Die Aufwendung für das Personal liegen bei 906.436 Euro (Vorjahr 742.633). Die selbst erwirtschafteten Finanzmittel sind mit 1,38 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant und im "Vergleich mit anderen Versorgern überdurchschnittlich", so Hümmer. Die freien Finanzmittel betragen 1,57 Millionen Euro.

Nur leichter Rückgang

Die gesamte Wasserabgabe 2016 an Endverbraucher und Wassergäste ist mit 1,234 Millionen Kubikmeter gegenüber dem trockenem Jahr 2015 (1,239) nur gering zurückgegangen. Für Hümmer eine Überraschung: "Man kann im Durchschnittsvergleich mit mehreren Jahren einen konstanten Verbrauch registrieren."

Wichtig ist es laut Hümmer, den Betrieb effizient und kostenbewusst zu führen, etwa beim Strombezug. Dafür musste die Juragruppe 207.543 Euro zahlen. "Durch die ständige Überwachung des Strompreises an der Leipziger Strombörse konnten deutlich niedrigere Preise erzielt werden, die jedoch durch die starken Steigerungen für die Einspeisegarantien erneuerbarer Energien, des Netzentgeltes und der Stromsteuer wieder eliminiert wurden", betont Hümmer.

Neue Pumpe spart Kosten

Seit Dezember 2015 ist die Juragruppe ein ISO 50001 zertifizierter Betrieb, der überall streng darauf achtet, Energie einzusparen. So wurde zum Beispiel im Tiefbrunnen Moggendorf eine neue Pumpe (Kosten 46.229 Euro) eingebaut, mit der sich aufgrund einer höheren Förderleistung pro Jahr 2000 Euro einsparen lassen.

Die Juragruppe versorgt derzeit 24.000 Einwohner mit Wasser. Hinzu kommen eine Reihe von Wassergästen. In Kürze stoßen Teile der Gemeinde Ahorntal hinzu, nämlich Oberailsfeld, Fuchshof, Klausstein, Pfaffenberg 20 und 22, Rabenstein 34 und Schweinsmühle. Auch Eichenbirkig (Stadt Waischenfeld) wird angeschlossen. "In wenigen Tagen heißt es ,Wasser marsch!‘", so Hümmer.

Der stellvertretende Vorsitzende des Wasserzweckverband, der Waischenfelder Bürgermeister Edmund Pirkelmann, sagte, vor zwanzig Jahren hätte man es sich nicht vorstellen können, dass die Namen in dieser Runde genannt werden könnten. "Die Juragruppe ist in der Region zum Glücksfall geworden." Gleichwohl sei sie für einzelne Wasserversorger noch ein "rotes Tuch".

Elementare Bedeutung hat für Geschäftsführer Hümmer der Schutz des Trinkwassers. Nachhaltigkeit steht für ihn an erster Stelle, denn man müsse auch an die Generation in 30 oder 40 Jahren denken.

In einem Pilotprojekt wird die Pflanze Silphie von 2017 bis 2022 bereitgestellt. Damit soll geprüft werden, ob sich die umweltschonende Dauerkultur für die Erzeugung von Biogas-Gärsubstrat und für die Tierfütterung eignet. Ziel ist es, den Nitratgehalt im Boden möglichst niedrig zu halten.

Der mittlere Nitratgehalt im Sickerwasser unter Ackernutzung lag in beiden Wasserschutzgebieten deutlich unter dem für Trinkwasser geltenden Grenzwert (50 mg/l). Der mittlere Nitratgehalt lag 2016 im Brunnen Bronn bei 8 mg/l, in den Brunnen Scherleithen bei 30 mg/l und im Brunnen Moggendorf bei 27 mg/l.

Die Messwerte für das Pflanzenschutzmittel Atrazin lagen 2016 in den Brunnen Bronn und Scherleithen nur knapp über, teilweise sogar unter der Nachweisgrenze, im Brunnen Moggendorf dagegen unter der Nachweisgrenze.

