Pegnitzer Adventsdorf nicht nur donnerstags attraktiv

Immer donnerstags feiern sie Party, treiben sich bei bester Laune ein paar hundert Menschen auf dem Pegnitzer Stadtparkett herum. Und an den anderen Tagen der Vorweihnachtszeit? Da herrscht ein eher laues Publikumslüftchen. Macht da das von Vereinen und dem Händlerarbeitskreis „Unser Pegnitz“ getragene Adventsdorf in seiner bisherigen Form überhaupt noch Sinn? Ja, sagen Standbetreiber und Bürgermeister.

„Mittlerweile hat sich der Donnerstag zu einem Treffpunkt für alle Altersschichten entwickelt“, findet Thomas Cieslik, Sprecher der Adventsdorf-Macher. Für Vorschläge ist er trotzdem offen. Foto: Klaus Trenz



So dramatisch sei die Lage nun auch wieder nicht, betont Thomas Cieslik, Sprecher der Adventsdorf-Macher. Sei doch die Besucherzahl diesmal angestiegen. Klar, die Afterwork-Partys waren wieder der Magnet mit der größten Anziehungskraft. „Mittlerweile hat sich der Donnerstag zu einem Treffpunkt für alle Altersschichten entwickelt. Jung und Alt feiern friedlich miteinander und die Resonanz war durch die Bank positiv“, sagt Cieslik. Und trotz der starken Frequenz gab es kaum Zwischenfälle, der Sicherheitsdienst musste nur in „ganz seltenen Fällen aktiv werden“. Das spreche doch für sich. Wenn der Gast das Angebot so gut annimmt, müsse das Konzept ja wohl stimmen, sagen auch Steffen Rein als Vorsitzender des EV Pegnitz, Jochen Nowak als Vorsitzender des FC Pegnitz und Schnerpfl-Wirt Ahmed Uzlu, der in der größten Hütte an der Giebelseite des Alten Rathauses Regie führt.

Was Thomas Cieslik, der mit zwei Partnern den „Weihnachtsstodl“ betreibt, und seine Mitstreiter besonders freut: „Wir stellen fest, dass auch Gäste aus dem Umland den Weg nach Pegnitz finden und so unsere Stadt neu entdecken können.“ Dies gelte eben nicht nur für den Donnerstag. Auch an anderen Wochentagen kämen manchmal ganze Gruppen, die aus dem Einzugsbereich des Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) anreisen: „Und das ist ja genau das, was wir erreichen wollen — nämlich Leute nach Pegnitz zu bringen.“

Natürlich ist der Donnerstag ein „Umsatzbringer“, sagt Cieslik. Aber auch an den anderen Tagen und den Wochenenden wachse die Besucherzahl stetig. Nachdem täglich geöffnet ist, brauche der Gast nicht überlegen „ist offen oder nicht“. Und auch Zusatzangebote wie das Ponyreiten oder das Kinderprogramm an den Sonntagen werden von Familien mehr und mehr genutzt.

Was auch klar sei: „An manchen Tagen muss man wie auch in anderen Gastronomiebetrieben mal damit leben, dass weniger los ist.“ Doch mittlerweile schätzen die Stammgäste die Ruhe an den Wochentagen „und besuchen unser Adventsdorf auch genau deswegen“. Auch so manche Gruppen aus den Pegnitzer Schulen kämen immer wieder auf eine Tasse Glühwein vorbei. „Die Berufsschule Pegnitz hat sogar ihre Weihnachtsfeier bei uns gefeiert“, so Cieslik.

Die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit der Stadt Pegnitz funktioniere reibungslos. Und das Verhältnis zwischen den Hüttenbetreibern war — wie in jedem Jahr — freundschaftlich, familiär und „einfach perfekt“.

Da wäre noch das Thema Musik. An den „afterwork-freien“ Tagen ist keine zu hören. „Leider ist der Betrag, den die Gema für solche Veranstaltungen aufruft, sehr, sehr hoch.“ Und das würde dann an den „normalen“ Wochentagen doch den finanziellen Rahmen sprengen, sagt Ahmed Uzlu. Cieslik ergänzt: „Aber auch hier arbeiten wir an Lösungsmodellen.“

Natürlich gebe es immer noch das eine oder andere, das sich verbessern lässt. „Wir haben immer ein offenes Ohr für sinnvolle Vorschläge zur Verbesserung unseres Adventsdorfes.“ Doch noch steht die Nachbesprechung mit allen Beteiligten aus. Cieslik: „Hier gibt es bestimmt auch noch Infos, die wir aber erst nach dem Termin Ende Januar zum Besten geben können.“

„Gäbe es das Adventsdorf nicht, würden sich viele darüber beklagen, dass in Pegnitz im Winter in der Adventszeit nichts los ist und so etwas, wie in vielen anderen Städten auch, angeboten werden müsste“, sagt Bürgermeister Uwe Raab. Er sei deshalb „froh und dankbar“, dass von „Unser Pegnitz“ und den beteiligten Vereinen die Initiative ergriffen wird. Die Advents- und Weihnachtszeit sei vor allem auch eine Zeit der Begegnung „und das wird hier ermöglicht“. Zumal im Adventsdorf auch auswärtige Gäste bewirtet werden können. Die Afterwork-Partys erfreuten sich großer Beliebtheit, ebenso wie andere Veranstaltungen im gesamten Rahmenprogramm: „Ich denke da an die Würdigung des Christbaumschmückens durch die Kindergärten.“ Für neue Anregungen sei auch er offen. Aber: „Ich bin dagegen, ständig alles schlecht zu reden.“

